Bayer Leverkusen bleibt in der Europa League auf Kurs. Beim 2:0 gegen harmlose Kroaten reichen der Werkself zwei Tore vor der Pause.

Erzielte das 2:0 für Leverkusen vor der Pause: Jarell Quansah. Quelle: Darko Bandic / AP

Bayer Leverkusen hat in der Europa League zurück in die Spur gefunden und ohne große Probleme beim kroatischen Fußball-Meister Dinamo Zagreb gewonnen. Im altehrwürdigen Stadion Maksimir gewann die Werkself in der kroatischen Hauptstadt durch die Treffer von Malik Tillman (10. Minute) und Jarrell Quansah (45.) mit 2:0 (2:0).

Der Bundesligist aus Leverkusen trat in Zagreb über weite Strecken als spielbestimmende Mannschaft auf. Mit vier Siegen aus fünf Spielen steht die Werkself weiter in der Spitzengruppe in der Tabelle der Europa League.

Tillman trifft früh zur Führung

Die Mannschaft von Trainer Carles Martínez übernahm ab dem Anpfiff die Spielkontrolle und traf mit der ersten Gelegenheit der Partie zur Führung. Zagrebs Bruno Goda brachte den Ball nach einem Eckstoß von Aleix Garcia ungewollt auf das eigene Tor, Tillman stand nach dem Abpraller goldrichtig und drückte den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 ins Netz.

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Mit der frühen Führung im Rücken spielte die Werkself weiter munter auf. Besonders die wendigen Diaby und Ibrahim Maza stellten die Defensive der Kroaten immer wieder vor Probleme. Innenverteidiger Sergi Dominguez rettete nur wenige Minuten nach der Leverkusener Führung in höchster Not gegen den quirligen Diaby (13.).

Diaby und Maza sorgen für Gefahr

Nach dem munteren Beginn behielt Bayer im Laufe der ersten Halbzeit weiter die Spielkontrolle, kam dabei aber nur vereinzelt zu Gelegenheiten. Diaby (30.) umkurvte Dinamo-Schlussmann Dominik Kotarski ohne Erfolg, ein Flachschuss von Maza (41.) aus etwa 16 Metern rauschte knapp am Tor der Kroaten vorbei.

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Kurz vor der Pause belohnten sich die Leverkusener dann ein zweites Mal für ihren überzeugenden Auswärtsauftritt. Diaby legte den Ball nach einem Zuspiel von Andrich sehenswert mit der Hacke weiter zu Quansah. Der aufgerückte Abwehrspieler schlug in bester Stürmermanier einen Haken und schloss trocken zum zweiten Leverkusener Tor ab.

Quansah verpasst Doppelpack

Der Bundesligist aus Leverkusen behielt auch nach dem Seitenwechsel die Spielkontrolle und kam mit der 2:0-Führung im Rücken weiter vereinzelt zu Torchancen. Der erneut aufgerückte Quansah kam nach einem Pass von Tillman frei vor dem Tor der Kroaten zum Abschluss (58.) und verpasste seinen Doppelpack nur knapp.

Auf der Gegenseite erspielten sich die Gastgeber kaum Chancen, Zagrebs Topstürmer Dion Beljo scheiterte in der Mitte der zweiten Halbzeit an Bayers Torwart Mark Flekken (59.). Rund 20 Minuten vor dem Abpfiff erzielte Diaby dann noch das vermeintliche dritte Leverkusener Tor, wegen einer Abseitsstellung wurde der Treffer aber wieder zurückgenommen (71.).

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Quelle: SID, dpa