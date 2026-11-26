Mit einer starken Leistung haben die DHB-Frauen den WM-Dritten Frankreich geschlagen. Nach der ersten Halbzeit war die Führung deutlich.

Méline Nocandy (l, Frankreich), Tamara Horacek (Frankreich) in Aktion gegen Viola Leuchter (r, Deutschland) Quelle: dpa | Harry Langer/dpa

Stabiles Abwehr-Bollwerk und effizienter Angriffswirbel: Deutschlands Handballerinnen haben ihren vorletzten EM-Test mit Bravour bestanden und berechtigte Hoffnungen auf Edelmetall bei der Europameisterschaft geweckt.

Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch feierte im ersten Duell mit dem WM-Dritten Frankreich einen klaren 32:27 (20:8)-Sieg und begeisterte die 4.622 Zuschauer in Stuttgart vor allem vor der Pause mit einem Gala-Auftritt.

Die EM-Vorbereitung geht für die DHB-Frauen in die heiße Phase. Spätestens zum Auftakt gegen Schweden am 4. Dezember soll die frischgebackene Mutter Xenia Smits einsatzbereit sein. 25.11.2026 | 1:05 min

Kapitänin Antje Döll mit sieben Toren und Rückraumspielerin Annika Lott (5) waren die besten Werferinnen für den Vize-Weltmeister, der sich gut eine Woche vor dem EM-Auftakt gegen Schweden in prächtiger Verfassung präsentierte. Weitere Vorrundengegner der DHB-Auswahl sind Serbien und die Slowakei.

DHB-Team glänzt in Abwehr und Angriff

Auch ohne Abwehrstrategin Xenia Smits, die noch auf der Tribüne saß, knüpfte die DHB-Auswahl an den Gala-Auftritt vom Vorjahr an. Auf dem Weg zum WM-Silber hatte sich Deutschland im Halbfinale überraschend deutlich mit 29:23 durchgesetzt.

Die Handball-Frauen haben sich für die EM viel vorgenommen. "Es ist kein Druck, sondern ein Privileg, dann auch mal wieder als Anwärter auf eine Medaille gesehen zu werden", so Trainer Gaugisch. 26.11.2026 | 3:28 min

Und auch dieses Mal lief es im deutschen Spiel rund. Nach knapp acht Minuten lag der WM-Zweite beim 6:2 bereits mit vier Toren vorn. Torfrau Katharina Filter war ein starker Rückhalt und wehrte in der ersten Halbzeit sieben Würfe ab, darunter einen Siebenmeter. Später durfte sie sogar einen eigenen Treffer bejubeln.

Deutschland mit starker Abwehr

Ihre Teamkolleginnen packten in der Abwehr ordentlich zu und agierten im Angriff effizient. Kleines Manko: Durch eine Vielzahl von Zeitstrafen schwächte sich das deutsche Team immer wieder, was zusätzliche Kraft kostete. Ins Gewicht fiel das aber nicht. Nach 16 Minuten stand es 11:4.

Annika Lott gewann mit den DHB-Frauen bereits WM-Silber, für Farrelle Njinkeu ist die EM das erste große Turnier. Die beiden Nationalspielerinnen im Interview mit Johanna Rüdiger. 25.11.2026 | 6:47 min

Frankreichs Trainer reagierte mit einer zweiten Auszeit, doch auch in der Folge fand sein Team keine Mittel gegen die aggressive Deckung und das variable Angriffsspiel der DHB-Auswahl. Bis zur Halbzeit erarbeiteten sich die Gaugisch-Schützlinge ein sattes Zwölf-Tore-Polster und wurden von den Fans mit Applaus in die Kabine verabschiedet.

Kleiner Durchhänger nach der Pause

Nach dem Wechsel gestaltete Frankreich die Partie ausgeglichener und verkürzte den Rückstand auf acht Tore (43.). Das lag auch daran, dass der Bundestrainer munter durchwechselte und die meisten Stammspielerinnen über weite Strecken der zweiten Halbzeit schonte.

Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch lobt im ZDF-Interview Xenia Smits für die konsequente Planung ihres Comebacks für die anstehende EM. Die Abwehrspezialistin kehrt nach Babypause zurück. 25.11.2026 | 8:07 min

Spannend wurde es aber nicht mehr. Nach dem kleinen Durchhänger nach Wiederbeginn straffte sich das deutsche Team wieder und wurde am Ende von den Zuschauern zu Recht für eine starke Vorstellung gefeiert.

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