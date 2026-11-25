Der FC Bayern kommt nach der Verletzung von Kane und dem Wirbel um Musiala in der Champions League ins Straucheln. In Lille kassieren die Münchner die erste Saison-Pleite.

Der ersatzgeschwächte FC Bayern hat beim OSC Lille einen herben Rückschlag erlitten. Am fünften Spieltag der Champions League unterlagen die Münchner durch ein Eigentor mit 1:2. 25.11.2026 | 3:00 min

Der FC Bayern hat nach dem Burgfrieden um Jamal Musiala inmitten größter Personalsorgen den nächsten Brandherd zu löschen. Mit dem Zauberfuß als wirkungslosem Joker unterlag das letzte Aufgebot der Münchner in der Champions League beim bislang sieglosen Tabellenvorletzten OSC Lille 1:2 (1:0).

Das Etappenziel direkter Achtelfinaleinzug rückt nach einer desolaten zweiten Halbzeit und der ersten Saisonpleite überhaupt zunehmend aus dem Blick.

Europas Fußball-Elite im Kampf um den Einzug in die K.o.-Runde: Auch am 5. Spieltag der Champions League Ligaphase zeigt das ZDF alle Spiele, alle Tore, alle Emotionen der Fußballnacht inklusive dem Spiel der Bayern in Lille. 25.11.2026 | 61:05 min

Pavlovic wird zum Pechvogel

Abwehrchef Dayot Upamecano (15.) brachte die Bayern in Nordfrankreich in Führung. Doch Ayase Ueda (62.) und ein Blackout von Pechvogel Aleksandar Pavlovic (65., Eigentor) drehten die Partie. Musiala wurde wie Rückkehrer Luis Díaz eingewechselt (76.), konnte aber keine Akzente setzen.

Sein Beraterteam hatte sich am Dienstag nach dem jüngsten Wirbel mit den Bossen ausgesprochen, damit ist der Blick des Rekordmeisters auf die sportlichen Aufgaben frei. Immerhin: In der Königsklasse ist das Restprogramm mit Slavia Prag, Manchester United und Betis Sevilla machbar.

Der FC Bayern im Pech: Gegen den 1. FC Köln reicht es zuhause nur zu einem Punkt. Viel schwerer wiegen aber die Verletzungen von Harry Kane und Michael Olise. 23.11.2026 | 9:05 min

Konrad Laimer spielt Aushilfs-Stürmer

Die Statik des Bayern-Spiels veränderte sich in Abwesenheit von Weltfußballer Harry Kane ohne echten Mittelstürmer. Trainer Vincent Kompany aber hatte sich etwas einfallen lassen.

In Ballbesitz oder beim Pressing bildete seine Elf meist ein 4-2-3-1, in dem überraschend Konrad Laimer vor "Zehner" Pavlovic das Angriffszentrum besetzte. Letzterer holte mit dem ersten gefährlichen Schuss die Ecke heraus, die Tom Bischof perfekt auf den Kopf von Upamecano zirkelte - 0:1."

Der FC Bayern hat ein Ausrufezeichen in der Champions League gesetzt: Die Münchner trotzen ihren Personalproblemen und gewinnen bei Atletico Madrid mit 2:0. 04.11.2026 | 2:58 min

Urbig rettet, Mbappé verzieht

Doch auch Lille, das in vier Spielen erst einen Punkt geholt hatte, war gefährlich. Torwart Jonas Urbig musste gegen Ueda (23.) retten. Auf der anderen Seite ließ Laimer das 0:2 liegen (26.). Doch der Olympique Sporting Club stemmte sich gegen die Niederlage. Ethan Mbappé, jüngerer Bruder des WM-Rekordtorschützen Kylian, zielte nicht genau genug (41.).

Die zweite Hälfte begann aus Münchner Sicht mit einem Schreckmoment: Upamecano legte den Ball per missglückter Kopfballrückgabe für Ueda auf, das vermeintliche 1:1 (47.) zählte aber nicht, weil der Japaner zuvor Joshua Kimmich gefoult hatte.

Der FC Bayern ist beim OSC Lille gefordert. Neben Verletzungssorgen schwebt die Unruhe um Musiala weiter über der Säbener Straße. Sportchef Max Eberl stellt sich erneut vor ihn. 24.11.2026 | 0:51 min

Nach der Pause schläft die Bayern-Defensive

Es war längst nicht die einzige Nachlässigkeit des Rekordmeisters. Der nächste Upamecano-Fehler ermöglichte Ngal'Ayel Mukau (54.) eine weitere Gelegenheit. Das Bayern-Pressing war jetzt zu wild, die Staffelung stimmte nicht. Der Ausgleich durch Ueda war folgerichtig.

Wir spielen eine sehr ordentliche erste Halbzeit. Wir waren griffig, hatten eine gute Energie und viele Zweikämpfe gewonnen. Das haben wir ein bisschen verloren in der zweiten Halbzeit. „ Konrad Laimer

Das Eigentor von Aleksandar Pavlović bringt dem FC Bayern die erste Saisonniederlage. Quelle: IMAGO / DeFodi Images

Das 1:2 fiel nach einer Münchner Ecke: Lille konterte über Mbappé, der den Pfosten traf. Pavlovic beförderte den Ball bei seinem Klärungsversuch ins eigene Tor.

Der FC Bayern ist in der Champions League zuhause gegen den FC Arsenal nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Beide Teams verspielten dabei eine Führung. 21.10.2026 | 2:59 min

Musiala und Díaz bleiben ohne Wirkung

Ein Dreierwechsel mit Musiala, Díaz und Champions-League-Debütant Tim Binder sollte noch einmal die Wende bringen. In der Schlussphase kam auch Regionalliga-Stürmer Noah Codjo-Evora noch zu seinem ersten Einsatz in der Königsklasse, doch Lille war dem nächsten Treffer durch Soriba Diaoune (86.) näher.

Immer mittwochs ab 23 Uhr: Die wichtigsten Spiele der Champions League bei sportstudio.de.

Sport : Champions League - 2026/27 Immer mittwochs ab 23 Uhr: Die wichtigsten Spiele der Champions League streamen.

Jetzt anmelden : Dein Newsletter zum Sport Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Quelle: SID, dpa