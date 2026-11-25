Champions League: Lille dreht Rückstand:Eigentor besiegelt Bayerns erste Saison-Pleite
Der FC Bayern kommt nach der Verletzung von Kane und dem Wirbel um Musiala in der Champions League ins Straucheln. In Lille kassieren die Münchner die erste Saison-Pleite.
Der FC Bayern hat nach dem Burgfrieden um Jamal Musiala inmitten größter Personalsorgen den nächsten Brandherd zu löschen. Mit dem Zauberfuß als wirkungslosem Joker unterlag das letzte Aufgebot der Münchner in der Champions League beim bislang sieglosen Tabellenvorletzten OSC Lille 1:2 (1:0).
Das Etappenziel direkter Achtelfinaleinzug rückt nach einer desolaten zweiten Halbzeit und der ersten Saisonpleite überhaupt zunehmend aus dem Blick.
Pavlovic wird zum Pechvogel
Abwehrchef Dayot Upamecano (15.) brachte die Bayern in Nordfrankreich in Führung. Doch Ayase Ueda (62.) und ein Blackout von Pechvogel Aleksandar Pavlovic (65., Eigentor) drehten die Partie. Musiala wurde wie Rückkehrer Luis Díaz eingewechselt (76.), konnte aber keine Akzente setzen.
Sein Beraterteam hatte sich am Dienstag nach dem jüngsten Wirbel mit den Bossen ausgesprochen, damit ist der Blick des Rekordmeisters auf die sportlichen Aufgaben frei. Immerhin: In der Königsklasse ist das Restprogramm mit Slavia Prag, Manchester United und Betis Sevilla machbar.
Konrad Laimer spielt Aushilfs-Stürmer
Die Statik des Bayern-Spiels veränderte sich in Abwesenheit von Weltfußballer Harry Kane ohne echten Mittelstürmer. Trainer Vincent Kompany aber hatte sich etwas einfallen lassen.
In Ballbesitz oder beim Pressing bildete seine Elf meist ein 4-2-3-1, in dem überraschend Konrad Laimer vor "Zehner" Pavlovic das Angriffszentrum besetzte. Letzterer holte mit dem ersten gefährlichen Schuss die Ecke heraus, die Tom Bischof perfekt auf den Kopf von Upamecano zirkelte - 0:1."
Urbig rettet, Mbappé verzieht
Doch auch Lille, das in vier Spielen erst einen Punkt geholt hatte, war gefährlich. Torwart Jonas Urbig musste gegen Ueda (23.) retten. Auf der anderen Seite ließ Laimer das 0:2 liegen (26.). Doch der Olympique Sporting Club stemmte sich gegen die Niederlage. Ethan Mbappé, jüngerer Bruder des WM-Rekordtorschützen Kylian, zielte nicht genau genug (41.).
Die zweite Hälfte begann aus Münchner Sicht mit einem Schreckmoment: Upamecano legte den Ball per missglückter Kopfballrückgabe für Ueda auf, das vermeintliche 1:1 (47.) zählte aber nicht, weil der Japaner zuvor Joshua Kimmich gefoult hatte.
Nach der Pause schläft die Bayern-Defensive
Es war längst nicht die einzige Nachlässigkeit des Rekordmeisters. Der nächste Upamecano-Fehler ermöglichte Ngal'Ayel Mukau (54.) eine weitere Gelegenheit. Das Bayern-Pressing war jetzt zu wild, die Staffelung stimmte nicht. Der Ausgleich durch Ueda war folgerichtig.
Das 1:2 fiel nach einer Münchner Ecke: Lille konterte über Mbappé, der den Pfosten traf. Pavlovic beförderte den Ball bei seinem Klärungsversuch ins eigene Tor.
Musiala und Díaz bleiben ohne Wirkung
Ein Dreierwechsel mit Musiala, Díaz und Champions-League-Debütant Tim Binder sollte noch einmal die Wende bringen. In der Schlussphase kam auch Regionalliga-Stürmer Noah Codjo-Evora noch zu seinem ersten Einsatz in der Königsklasse, doch Lille war dem nächsten Treffer durch Soriba Diaoune (86.) näher.
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