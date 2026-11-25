Der VfB Stuttgart verliert am 5. Spieltag der Champions League bei Inter Mailand. Trotz einer beherzten Leistung reichte es nicht für einen Punkt.

Der VfB Stuttgart hat bei Inter Nailand kein schlechtes Spiel abgeliefert, steht am Ende aber mit leeren Händen da. Die Schwaben kehren mit einem 0:2 im Gepäck aus Italien zurück. 25.11.2026 | 2:59 min

Der VfB Stuttgart hat in der Champions League die zweite Niederlage in Serie kassiert. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß verlor beim italienischen Meister Inter Mailand mit 0:2 (0:0). Damit hat der Bundesligist nach fünf Spielen der Ligaphase weiter sieben Punkte auf dem Konto.

Europas Fußball-Elite im Kampf um den Einzug in die K.o.-Runde: Auch am 5. Spieltag der Champions League Ligaphase zeigt das ZDF alle Spiele, alle Tore, alle Emotionen der Fußballnacht. 25.11.2026 | 61:05 min

Petar Sucic (57./Handelfmeter) und Lautaro Martínez (74.) trafen im San Siro für Inter. Weiter geht es für den VfB in der Königsklasse am 9. Dezember mit einem Heimspiel gegen den OSC Lille. Die Franzosen besiegten am 5. Spieltag den FC Bayern München mit 2:1.

Bei Inter begannen die Stuttgarter mutig. Ermedin Demirovic (6., 8.) tauchte so gleich zweimal in gefährlicher Position auf, nach einer Viertelstunde hatte dann Chris Führich die erste gute Chance des Spiels, scheiterte aber an Inter-Torwart Josep Martínez.

Stuttgart bemüht, Inter trifft

Für die Mailänder, bei denen der deutsche Innenverteidiger Yann Bisseck in der Startelf stand, war es ein Weckruf. Nachdem Djed Spence (16.) im direkten Gegenzug an VfB-Keeper Dennis Seimen gescheitert war, übernahm Inter die Kontrolle. Der VfB war nun zunehmend in der Defensive gebunden - und begann zu schwimmen. Erst traf Marcus Thuram (42.) nach einem haarsträubenden Fehler in der VfB-Abwehr nur das Außennetz, dann schoss Nicolo Barella (43.) an den Innenpfosten.

Viel Glück für den VfB, der das Unentschieden zwar in die Halbzeit rettete, im Anschluss aber nicht lange halten konnte. Eine Flanke von Federico Dimarco klatschte an den Unterarm von Josha Vagnoman, den fälligen Elfmeter verwandelte Sucic souverän. Der VfB gab sich dennoch nicht auf und drückte Inter in die Defensive. Hoeneß brachte unter anderem Undav, auch Stiller gab sein Comeback. Auf der Gegenseite traf dann aber Martínez.

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Quelle: dpa, SID