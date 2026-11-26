Tonda Eckert ist noch nicht lange Chefcoach und hat in England schon eine unglaubliche Achterbahnfahrt hinter sich. Der Rückhalt seines Klubs FC Southampton könnte sich auszahlen.

Wie Southampton in der größten Krise zu Trainer Eckert stand

Spionage, Disqualifikation, Bedrohungen: Der FC Southampton hält in der größten Krise der Klubgeschichte an seinem jungen deutschen Trainer fest. Zahlt sich das Vertrauen nun aus? 26.11.2026 | 15:42 min

Tonda Eckert ist erst 33 Jahre alt und hat in seiner Karriere als Fußballtrainer trotzdem schon jede Menge erlebt. Stationen beim FC Bayern, in Österreich, Italien und England sind in seiner sportlichen Vita gelistet - meist als Assistent im Nachwuchsbereich und an der Seite einiger prominenter Namen wie Miroslav Klose oder Patrick Vieira.

Eckert vom U21-Trainer zum Chefcoach

Im Verlauf der vergangenen Saison übernahm er als bisheriger Coach der U21 den englischen Traditionsklub FC Southampton und führte den Verein aus der Hafenstadt bis ins Playoff-Finale um den Aufstieg in die Premier League.

"Wir waren wirklich auf dem Weg, aufzusteigen", blickt Southamptons deutscher Sportdirektor Johannes Spors in der ZDFsportstudio-Sendung Bolzplatz auf den damaligen Erfolgslauf zurück. "Und dann kam diese Situation, die als Spygate in die Geschichtsbücher eingehen wird."

das aktuelle sportstudio am Samstag ab 22:30 Uhr online first, ab 23 Uhr im TV mit Studiogast Tonda Eckert vom FC Southampton. 28.11.2026

Spionage-Skandal erschütterte den FC Southampton

Hinter Spygate verbirgt sich eine der größten Affären in der Geschichte des englischen Fußballs. Vor dem Halbfinale gegen den FC Middlesbrough hatte Southampton das Training des Gegners beobachten lassen, was in England nur bis zu 72 Stunden vor einem Spiel erlaubt ist.

Cheftrainer Eckert übernahm die Verantwortung und erklärte, die Regel nicht gekannt zu haben. Er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Doch wesentlich bitterer war: Southampton wurde vor dem Finale um den Premier-League-Aufstieg, dem sogenannten "Richest Game in Football", disqualifiziert. Zusätzlich wurde ein Vier-Punkte-Abzug für die laufende Saison in der Championship verhängt.

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Polizeischutz nach Morddrohungen gegen Eckert

"Alle fanden ihn toll, und plötzlich kommt das und er war most hated", sagt Premier-League-Kommentator Jogi Hebel im Bolzplatz. "Morddrohungen, Polizeischutz, das muss man sich mal überlegen, das macht ja auch mit dem Verein etwas."

Doch der Berliner Eckert ließ sich nicht entmutigen, begegnete der gerade auch für ihn persönlich sehr schwierigen Situation mit der gleichen Vorgehensweise, die ihn auch als Trainer charakterisiert. "Er ist auch da so vorgegangen, wie er auch im Job vorgeht", sagte Sportchef Spors im Bolzplatz. "Sehr akribisch im Detail und sehr analytisch."

Meine Aufgabe war, sicherzustellen, dass ich an seiner Seite bin mit meiner Erfahrung, mit meiner Expertise - und eben auch mit meiner Freundschaft. „ Sportdirektor Johannes Spors, FC Southampton

Neuer Vertrag für Eckert bis 2029

Der Verein hielt trotz des Spionage-Skandals und dessen Folgen an seinem deutschen Trainer fest und verlängerte gerade erst den Vertrag mit Eckert bis 2029. Auch mit dem Punktabzug von vier Zählern sind die Saints in der laufenden Saison in der Tabelle wieder vorne mit dabei sind.

"Wir haben angefangen, die Kultur hier aufzubrechen und zu verändern", sagt Sportchef Spors im Bolzplatz. "Mit der Verpflichtung von Tonda hat es auch wirklich diesen Boost bekommen", weil er "vorne in die Lokomotive einsteigt und versucht, die Standards in jedem Bereich zu heben“.

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Kein "typisch englischer Fußball" unter Eckert

Neben einer starken defensiven Stabilität bestehen diese Standards nicht zuletzt aus einem spielerischen Ansatz - unüblich, aber trotzdem erfolgversprechend für die 2. englische Liga, wie England-Experte Jogi Hebel erklärt. Wenn ein Trainer neben den physischen Basics "auch einen progressiven Plan hat, dann kann das was werden".

"Das ist nicht der typische englische Fußball", ergänzt Keven Schlotterbeck, einer von zwei deutschen Profis im Kader der Saints, die sowohl im Kader als auch im Fuktionsteam auf deutsche Expertise und Expertise aus der Bundesliga vertrauen.

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Premier League als klares Ziel der Saints

Trotz Spygate und verpasstem Aufstieg - der FC Southampton scheint aktuell auf einem guten Weg, im aktuell dritten Anlauf die Rückkehr in die höchste Spielklasse zu schaffen. Eine Entwicklung, die vor allem mit der Arbeit des deutschen Duos Spors/Eckert einhergeht.

Wir scheuen uns nicht davor, zu benennen, dass wir in die Premier League aufsteigen wollen. Das ist das einzige Ziel, das wir diese Saison verfolgen. „ Johannes Spors, Sportdirektor FC Southampton