Auf Alexander Zverev ist Verlass - doch das reicht nicht: Deutschland verliert gegen Großbritannien und verpasst das Halbfinale im Davis Cup.

Aus für Zverev & Co. im Viertelfinale: Großbritannien zu stark

Tim Pütz und Kevin Krawietz haben das entscheidende dritte Spiel verloren. Quelle: Marco BERTORELLO / AFP

Das deutsche Tennisteam muss den Traum vom ersten Sieg im Davis Cup seit 33 Jahren begraben. Gegen Großbritannien verlor die Mannschaft trotz eines Einzel-Erfolgs von Topstar Alexander Zverev im Viertelfinale mit 1:2.

Kevin Krawietz und Tim Pütz mussten sich im entscheidenden Doppel in Bologna den stark aufspielenden Henry Patten und Neal Skupski mit 2:6, 6:7 (6:8) geschlagen geben.

Struff startet mit Niederlage

Zuvor hatte zunächst Jan-Lennard Struff sein wichtiges Einzel gegen Cameron Norrie 3:6, 6:3, 2:6 verloren. Anschließend brachte der Weltranglistenerste Zverev mit einem ungefährdeten 6:3, 6:2 gegen den Wimbledon-Halbfinalisten Arthur Fery die Hoffnung zurück, doch Krawietz und Pütz konnten die Vorlage nicht nutzen.

Jan-Lennard Struff hat im Davis Cup das Einzel gegen Cameron Norrie 3:6, 6:3, 2:6 verloren. Im Interview mit Jannik Schneider erklärt Struff die Gründe für die Niederlage. 26.11.2026 | 1:36 min

Für die Mannschaft von Teamchef Michael Kohlmann, die sich in diesem Jahr Chancen auf den Titel ausgerechnet hatte, ist es die nächste bittere Enttäuschung nach den beiden Halbfinalpleiten in den vergangenen zwei Jahren.

Patten/Skupski zu stark

Krawietz und Pütz waren mit Selbstvertrauen nach Bologna gereist. Bei den ATP Finals hatten die beiden Doppelexperten starke Leistungen gezeigt und waren nur knapp im Halbfinale ausgeschieden. Doch Patten, der Weltranglistenerste im Doppel, sowie Skupski spielten im Entscheidungsmatch ihre Klasse aus.

Pütz, der im kommenden Jahr seine Karriere beendet, kam bei seinem letzten Davis-Cup-Auftritt hingegen nicht an seine Topform heran. Und auch Krawietz ließ trotz der lautstarken Unterstützung von der deutschen Bank einige Chancen ungenutzt. Nach 1:41 Stunden war das Aus in der gut besuchten Arena von Bologna schließlich besiegelt.

Zverevs dritter Sieg gegen Fery reicht nicht

Zuvor hatte Zverev in nur 71 Minuten seinen dritten Erfolg über Fery in diesem Jahr gefeiert. "Das Team hat mich heute gebraucht und ich bin froh, dass ich liefern konnte", sagte Zverev vor der Doppel-Partie noch hoffnungsfroh. Er ließ gegen Fery von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Auch sein zuletzt schmerzendes Sprunggelenk schien den 29-Jährigen nicht zu hemmen.

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Das Warten geht für den DTB weiter

Nach seiner Niederlage im Endspiel der ATP Finals war Zverev anzumerken, dass er seine Traumsaison mit zwei Major-Titeln nun unbedingt mit dem Davis-Cup-Triumph krönen wollte. Struff hingegen hatte sich gegen Norrie zuvor schwergetan, auch weil sein Gegner wenig anbot. Der einstige Weltranglistenachte, der zuletzt deutlich abgesackt war, spielte auf wie zu besten Zeiten. Die mit Trommeln und Tröten ausgestatteten britischen Fans wähnten sich zeitweise gar im "Norrie-Wonderland".

Kapitän Michael Kohlmann spricht im ZDF-Interview mit Jannik Schneider vor dem Final 8 des Davis Cup unter anderem über die Stimmung im DTB-Team und den Viertelfinal-Gegner Großbritannien. 25.11.2026 | 8:47 min

Nachdem sich Struff in die Partie zurückgekämpft hatte, bewies Norrie im Entscheidungssatz den längeren Atem. Das deutsche Team wollte in Bologna unbedingt den ersten Titel im prestigeträchtigen Nationenwettbewerb seit 1993 einfahren. Die Chancen galten vor Turnierbeginn als gut, doch statt des DTB-Teams kämpft nun Großbritannien gegen Topfavorit Spanien oder Österreich um den Finaleinzug.

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