Der Rodel-Weltcup startet an diesem Wochenende in Winterberg und es gibt spektakuläre Neuerungen. Was genau geplant ist.

Die zweimalige Olympiasiegerin Julia Taubitz könnte von den Neuerungen profitieren. (Archivbild) Quelle: Robert Michael

Das Schicksal der Nordischen Kombination war der letzte Warnschuss. Weil die seit der Premiere 1924 bei Winterspielen vertretene Traditionssportart für das Internationale Olympische Komitee (IOC) zu unattraktiv war, flog sie aus dem Programm für Olympia 2030 in Frankreich.

Weit unten in der IOC-Rangliste der olympischen Sportarten, die aus 14 Kriterien wie Social Media, Ticket-Nachfrage, Story-Telling oder Nachhaltigkeit/Zukunftsfähigkeit besteht, stehen auch die drei Eiskanal-Disziplinen Bob, Skeleton und Rodeln.

Zumindest beim Internationalen Rodel-Verband FIL setzt man deshalb auf Veränderungen, um den wegen seiner teuren Bahnen ohnehin in der Kritik stehenden Highspeed-Sport weiter nachhaltig im Olympia-Programm zu halten.

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"Erst Beginn und nicht das Ende" der Veränderungen

"Wir müssen uns verändern. Und was wir in dieser Saison planen, ist erst der Beginn und nicht das Ende", sagte FIL-Sportdirektor Matthias Böhmer unlängst beim Forum Nordicum im tschechischen Nove Mesto. Los geht’s gleich beim Weltcup-Auftakt an diesem Wochenende in Winterberg (27. bis 29. November).

Normalerweise starten die Frauen im Eiskanal aus Sicherheitsgründen immer von weiter unten als die Männer - beim sogenannten Damenstart - und erreichen deshalb niedrigere Höchstgeschwindigkeiten. Im Sauerland wird das erstmals im Weltcup anders sein. "Dort werden die Frauen aus dem gleichen Startgate wie die Männer starten", kündigt Böhmer an.

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Eine, die das besonders freut, ist die zweimalige Olympiasiegerin Julia Taubitz. Schließlich kommt es so zur Premiere eines Geschlechter-Fernduells im Rodeln. "Ich werde in jedem Training Vollgas geben, um schneller als die Männer zu sein", sagte Taubitz im Video-Call beim Forum Nordicum lachend. Tatsächlich hat sie das mit Max Langenhan, im Februar ebenfalls zweimaliger Olympiasieger in Cortina, schon einmal getestet.

Wir haben eine private Session in Winterberg gemacht und sind beide vom Herrenstart gefahren. Da haben mir nur zwei Zehntel gefehlt zu Max. „ Julia Taubitz

Männer oder Frauen: Wer ist schneller?

Bedeutet auch: Die besten Frauen könnten durchaus mit den Männern mithalten. Wie das aktuelle Kräfteverhältnis zwischen den Geschlechtern tatsächlich aussieht, wird der Zeitenvergleich beim Weltcup-Auftakt zeigen.

Taubitz kann sich vorstellen, dass man dieses Geschlechter-Fernduell auch auf anderen Bahnen wie in Oberhof, Königssee oder Lillehammer durchziehen könnte. "Aber man muss bei der Entscheidung darüber auch an die Sicherheit und die kleineren Nationen denken", sagt die Frau, die fünfmal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen hat.

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Eine weitere Neuerung in dieser Saison wird beim Weltcup vom 22. bis 24. Januar 2027 im thüringischen Oberhof getestet. Dann gibt es einen Wettbewerb im kompakten "Super Slide Mode" (SSM).

Anders als sonst in den Einzel- oder Doppelsitzer-Wettbewerben ist dabei der Start: Statt sich im Rahmen eines frei wählbaren Zeitraums mit Paddelschlägen der Arme aufs Eis in Fahrt zu bringen, stehen die Sportler beim SSM vor einem geschlossenen Startgate. Wenn sich die Tür öffnet, zählt eine schnelle Reaktion und blitzartiges Losfahren.

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SSM für mehr Unberechenbarkeit

Zwischen den beiden Läufen des Wettbewerbs kommt der Schlitten zudem in einen sogenannten Parc fermé. Das bedeutet, dass im Gegensatz zum sonstigen Prozedere im Weltcup nichts am Material verändert werden darf - selbst wenn sich das Wetter total ändert. "Das mit dem Parc fermé bringt einen Hauch von Formel 1 ins Rodeln", glaubt Böhmer.

Er hofft, dass dadurch Sportler aus kleineren und nicht so finanzkräftigen Rodel-Nationen bessere Chancen haben: "Niemand kann bei diesem Modus einen Vorteil aus Material-Veränderungen ziehen. Das bedeutet mehr Unberechenbarkeit und mehr Spannung." Also genau das, was die Herren der Ringe beim IOC sehen wollen.

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