Nach mehr als 24 Stunden Verhandlungsmarathon haben sich die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeber im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie geeinigt.

Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie haben sich die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeber geeinigt. Quelle: Uwe Anspach / dpa

Nach einem Verhandlungsmarathon haben die IG Metall und die Arbeitgeberseite eine gemeinsame Pressekonferenz angekündigt. Um 17 Uhr wollen sie über das Ergebnis der Gespräche informieren, hieß es laut Einladung. Die Verhandlungen seien abgeschlossen.

Die vierte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie zog sich über etliche Stunden hin. Seit Mittwochmittag (13 Uhr) saßen die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite im Mannheimer Congress Center Rosengarten zusammen.

Die Spitze der IG Metall hatte am Montag die mitgliederstarken Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen beauftragt, gemeinsam ein neues Angebot der Arbeitgeberseite entgegenzunehmen und zu verhandeln. Ziel war ein sogenannter Pilotabschluss, der dann für 3,7 Millionen Beschäftigte in Deutschland übernommen würde.

In den Betrieben der norddeutschen Metallindustrie hatte die Gewerkschaft IG Metall über 23.000 Beschäftigte zu einem 24-Stunden-Streik aufgerufen. 23.11.2026 | 1:29 min

Tarifrunde in schwierigen Zeiten

Die Tarifrunde war dieses Mal besonders schwierig. Weite Teile der Branche, vor allem die Autoindustrie, stecken in der Krise. Sie wollen mit niedrigeren Arbeitskosten dem steigenden Wettbewerbsdruck aus China und Belastungen wie den gestiegenen US-Importzöllen begegnen. Sonst setzen sie den Abbau von Stellen in Deutschland und Verlagerungen ins kostengünstigere Ausland fort, was bereits zum Wegfall von 350.000 Arbeitsplätzen seit 2019 beitrug.

Die IG Metall kündigte an, Beschäftigung durch tarifliche Zugeständnisse sichern und zugleich ein Lohnplus deutlich über der gestiegenen Inflationsrate durchzusetzen.

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