Die Industriegewerkschaft Metall
|
Die IG Metall ist nach eigenen Angaben mit mehr als zwei Millionen Mitgliedern die größte Gewerkschaft Deutschlands. Sie vertritt Beschäftigte der Branchen Eisen und Stahl, Holz und Kunststoff, Metall und Elektro, Textile Dienste und einiger Handwerksbranchen und verhandelt dort die Tarifverträge. Die 1949 gegründete IG Metall erkämpfte per Streik 1956 die Fünftagewoche und die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall auch für Arbeiter. 1984 gelingt nach Streiks der Einstieg in die 35-Stunden-Woche. Die Stärkung der Tarifbindung und der Einsatz für mehr Gerechtigkeit zählt sie zu ihren Kernaufgaben.
Aktuelles zur IG Metall
Nachrichten | Thema:IG Metall
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:IG Metall ruft zu 24-Stunden-Streiks aufvon Laura OzdobaVideo1:49
Tarifverhandlungen stecken fest:IG Metall beginnt erste 24-Stunden-Streiks seit acht Jahren
- Analyse
Tarifstreit bei Volkswagen:Die Kriegserklärung – VW und IG Metall auf Konfrontationskursvon Peter Kunzmit Video2:24
Einschnitte bei Volkswagen:VW verlangt Nullrunden und Einschnitte bei 35-Stunden-Woche
Nachrichten | heute - in Deutschland:Stahlgipfel in Salzgittervon Oliver DeukerVideo1:49
Keine Lösung nach Verhandlungsrunden:IG Metall kündigt ganztägige Warnstreiks anmit Video0:18
In Metall- und Elektroindustrie:IG Metall startet Warnstreiksmit Video0:18
Nachrichten | heute:"Könnte in der Tat unruhig werden"Video1:08
Autobauer in der Krise:Worüber VW und IG Metall beim Krisengipfel sprechenmit Video1:08
Nachrichten | heute journal update:Der Ausblick: Was am Freitag wichtig wirdVideo1:08
Sparkurs beim deutschen Autobauer:Volkswagen will laut IG Metall Gehälter bis 2030 einfrierenmit Video1:31
Nachrichten | heute - in Deutschland:IG Metall startet Tarifverhandlungenvon Petra Otto und Pablo SilalahiVideo2:08
- Analyse
VW kündigt Tarifverträge:Droht jetzt ein Volkswagen-Aufstand?von Peter Kunzmit Video1:31
Nachrichten | heute:Tarifrunde in der Metall- und Elektrobranchevon Stefan SchlösserVideo1:41
Verhandlungen starten im Oktober:Tarifrunde: IG Metall fordert Lohnplus und Gewinnbeteiligungmit Video0:25
IG Metall und die Autoindustrie
- Analyse
Tarifstreit bei Volkswagen:Die Kriegserklärung – VW und IG Metall auf Konfrontationskursvon Peter Kunzmit Video2:24
Keine Lösung nach Verhandlungsrunden:IG Metall kündigt ganztägige Warnstreiks anmit Video0:18
Verhandlungen starten im Oktober:Tarifrunde: IG Metall fordert Lohnplus und Gewinnbeteiligungmit Video0:25
Sparkurs von Volkswagen:"Macht mich wütend": IG-Metall-Chefin kritisiert VW-Vorstandmit Video6:28
IG Metall und der Industriestandort Deutschland
Auseinandersetzung um Arbeitszeit
Angespannte wirtschaftliche LageIG-Metall-Chefin rückt von Vier-Tage-Woche ab
Tarifabschluss mit IG MetallVW: Notfallklausel ermöglicht 28-Stunden-Woche
Umbruch am Arbeitsplatz
KI, Klimaschutz und Konkurrenz:Industrie im Wandel: Was das für Azubis bedeutetvon Chantal Riedmit Video1:24
Ist die Zukunft "Made in Germany"?:Deutsche Industrie: Wie die Krise zur Chance werden kannvon Patricia Schäfermit Video2:48
Autozulieferer ZF in der Krise:Jobabbau in Autobranche: Rüstung als Lösung?Jasmin Astaki-Bardeh, Stuttgart