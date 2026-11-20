Die Industriegewerkschaft Metall |

Die IG Metall ist nach eigenen Angaben mit mehr als zwei Millionen Mitgliedern die größte Gewerkschaft Deutschlands. Sie vertritt Beschäftigte der Branchen Eisen und Stahl, Holz und Kunststoff, Metall und Elektro, Textile Dienste und einiger Handwerksbranchen und verhandelt dort die Tarifverträge. Die 1949 gegründete IG Metall erkämpfte per Streik 1956 die Fünftagewoche und die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall auch für Arbeiter. 1984 gelingt nach Streiks der Einstieg in die 35-Stunden-Woche. Die Stärkung der Tarifbindung und der Einsatz für mehr Gerechtigkeit zählt sie zu ihren Kernaufgaben.