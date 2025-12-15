10-Milliarden-Euro-Großauftrag sichert Zukunft der Meyer Werft

Ein Großauftrag der Schweizer Reederei MSC soll die staatlich gerettete Meyer Werft für das nächste Jahrzehnt auslasten. Davon profitieren auch Zulieferer der Werft.

Auftragswert von zehn Milliarden Euro: MSC lässt bis zu sechs Kreuzfahrtschiffe in Papenburg bauen. 15.12.2025 | 0:27 min

Die vom Staat gerettete Meyer Werft erhält von der Schweizer Kreuzfahrtreederei MSC Cruises einen Auftrag im Wert von bis zu zehn Milliarden Euro. Beide Unternehmen unterzeichneten eine Absichtserklärung für den Großauftrag, der vier bis sechs Schiffe umfasst und die Werft im niedersächsischen Papenburg bis 2035 auslasten soll.

Deal sichert Zukunftsfähigkeit der Meyer Werft

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sprach von einem "entscheidenden Durchbruch" für die Meyer Werft. "Dieser Deal steht für Zukunftsfähigkeit, Innovationskraft, internationales Vertrauen und die Fortführung herausragender Ingenieurskunst in Deutschland", sagte die CDU-Politikerin.

Es ist ein Zeichen für die Anerkennung von höchster Ingenieurskunst. Ein Bekenntnis zum maritimen Standort Deutschland. „ Katherina Reiche (CDU), Bundeswirtschaftsministerin

Ein "Stahlgipfel" im Kanzleramt suchte am im November nach Lösungen für die Zukunft. "Der Mittelstand braucht eine klare Planungshilfe", so Gregor Machura vom Stahlbau-Verband. 06.11.2025 | 4:16 min

"Diese Vereinbarung ist mehr als ein formaler Akt - sie ist ein starkes Signal an die Menschen in der gesamten Region um Papenburg und an die über 1.800 Zulieferer, deren Know-how unser maritimes Rückgrat bildet", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD).

Die Gewerkschaft IG Metall begrüßte den Großauftrag von MSC als "ein klares Signal, dass die Werft auf dem richtigen Weg ist". Nun müsse die Beschäftigungssicherung für mindestens 3.100 Beschäftigte in Papenburg umgesetzt werden.

Am 22. August 2024 war der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz zur Betriebsversammlung der Meyer-Werft nach Papenburg gereist. Der Bund beteiligte sich an der Rettung des angeschlagenen Familienunternehmens. 22.08.2024 | 2:44 min

Meyer Werft 2024 staatlich gerettet

Der Bund und das Land Niedersachsen hatten vor gut einem Jahr jeweils 40 Prozent der Anteile an der finanziell angeschlagenen Meyer Werft übernommen. Dafür flossen insgesamt 400 Millionen Euro. Zudem sichert die öffentliche Hand mit Bürgschaften Bankkredite von 2,6 Milliarden Euro ab. Die Eignerfamilie Meyer hält in den kommenden Jahren rund 20 Prozent und hat eine Art Rückkaufoption.

Die Meyer-Werft im niedersächsischen Papenburg hatte seit geraumer Zeit finanzielle Probleme und Schwierigkeiten, einen Investor zu finden. Doch 2024 kam Hilfe von Bund und Land. 20.08.2024 | 1:47 min

Reiche sagte, das Unternehmen habe an einem kritischen Punkt gestanden. "Heute können wir sagen, dass die Entscheidung richtig war", so die Wirtschaftsministerin. Die Kreuzfahrtbranche wachse um rund 22 Prozent.

Hintergrund der Schwierigkeiten der Meyer Werft waren eine schwindende Nachfrage während der Corona-Pandemie sowie starke Preissteigerungen infolge des Ukraine-Kriegs. Bis Ende 2028 läuft ein Sanierungsprogramm, dann soll die Werft stabilisiert sein.

Quelle: dpa, Reuters