10-Milliarden-Euro-Großauftrag sichert Zukunft der Meyer Werft

10-Milliarden-Euro-Deal:Großauftrag sichert Zukunft der Meyer Werft
Ein Großauftrag der Schweizer Reederei MSC soll die staatlich gerettete Meyer Werft für das nächste Jahrzehnt auslasten. Davon profitieren auch Zulieferer der Werft.
Die vom Staat gerettete Meyer Werft erhält von der Schweizer Kreuzfahrtreederei MSC Cruises einen Auftrag im Wert von bis zu zehn Milliarden Euro. Beide Unternehmen unterzeichneten eine Absichtserklärung für den Großauftrag, der vier bis sechs Schiffe umfasst und die Werft im niedersächsischen Papenburg bis 2035 auslasten soll.
Deal sichert Zukunftsfähigkeit der Meyer Werft
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sprach von einem "entscheidenden Durchbruch" für die Meyer Werft. "Dieser Deal steht für Zukunftsfähigkeit, Innovationskraft, internationales Vertrauen und die Fortführung herausragender Ingenieurskunst in Deutschland", sagte die CDU-Politikerin.
"Diese Vereinbarung ist mehr als ein formaler Akt - sie ist ein starkes Signal an die Menschen in der gesamten Region um Papenburg und an die über 1.800 Zulieferer, deren Know-how unser maritimes Rückgrat bildet", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD).
Die Gewerkschaft IG Metall begrüßte den Großauftrag von MSC als "ein klares Signal, dass die Werft auf dem richtigen Weg ist". Nun müsse die Beschäftigungssicherung für mindestens 3.100 Beschäftigte in Papenburg umgesetzt werden.
Meyer Werft 2024 staatlich gerettet
Der Bund und das Land Niedersachsen hatten vor gut einem Jahr jeweils 40 Prozent der Anteile an der finanziell angeschlagenen Meyer Werft übernommen. Dafür flossen insgesamt 400 Millionen Euro. Zudem sichert die öffentliche Hand mit Bürgschaften Bankkredite von 2,6 Milliarden Euro ab. Die Eignerfamilie Meyer hält in den kommenden Jahren rund 20 Prozent und hat eine Art Rückkaufoption.
Reiche sagte, das Unternehmen habe an einem kritischen Punkt gestanden. "Heute können wir sagen, dass die Entscheidung richtig war", so die Wirtschaftsministerin. Die Kreuzfahrtbranche wachse um rund 22 Prozent.
Hintergrund der Schwierigkeiten der Meyer Werft waren eine schwindende Nachfrage während der Corona-Pandemie sowie starke Preissteigerungen infolge des Ukraine-Kriegs. Bis Ende 2028 läuft ein Sanierungsprogramm, dann soll die Werft stabilisiert sein.
Mehr zu Werften und Schifffahrt
Zeitenwende für den Hafen?:Hamburg: Warum Containerriesen umsteuernvon Britta Hilpertmit Video5:17
Nach sieben Jahren Bauzeit:Wismar: Disney-Kreuzfahrtschiff verlässt Dockmit Video1:48
Schon lange angeschlagen:Windhorst-Werften stellen Insolvenzantrag
Kriselnder Schiffbauer:Meyer Werft erhält Großauftrag von Disney