In den USA und China sind autonome Taxis vielerorts längst alltäglich. Wird Europa abgehängt? VW-Chef Blume im ZDFheute-Interview über die Zukunft des Verkehrs und seiner Branche.

Oliver Blume, Chef des VW-Konzerns, spricht im ZDFheute-Interview über den Existenzkampf der Autobranche und welche Rolle autonomes Fahren dabei spielt. 17.11.2026 | 11:30 min

Gleich zu Beginn outet sich VW-Chef Oliver Blume als begeisterter Autofahrer - der glaubt, dass der Spaß am Selberfahren auch in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Doch als einer der mächtigen CEOs der Autobranche weiß der 58-Jährige, dass die Zukunft im autonomen Fahren liegt. Und dass Europa sich anstrengen muss, um in dieser Zukunftstechnologie den Anschluss nicht zu verlieren.

Was er im ZDF-Interview zur Zukunft des Verkehrs im Jahr 2050 auch freimütig wie selten einräumt: Es gehe ums Überleben der traditionellen Autoindustrie. Und die früher noch hohen Margen aus China würden nicht mehr zurückkehren.

Das sagt Oliver Blume…

… zur Frage, ob unsere Kinder 2050 noch einen Führerschein brauchen werden

"Vielleicht gibt es Gruppen, die nicht unbedingt mehr einen Führerschein brauchen, die sich vornehmlich autonom bewegen. Aber für diejenigen, die auch selbst gerne ein Fahrzeug fahren, wird der Führerschein immer noch maßgeblich sein."

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… zur Frage, mit welchen Argumenten er Skeptiker vom autonomen Fahren überzeugen will

"Es ist einmal die Sicherheit. Autonomes Fahren ist heute schon sicherer als das menschliche Fahren. Und das zweite Argument ist, dass man die Zeit, die man im Fahrzeug verbringt, dann natürlich auch nochmal für andere Themen nutzen kann."

Wenn jemand eine längere Strecke zur Arbeit fahre, habe er die Möglichkeit, sich auf Termine vorzubereiten, sagt Blume. Auch in Fahrsituationen, in denen das Fahren nicht besonders Spaß mache, zum Beispiel im Stau, könne das unheimlich komfortabel sein. Ein weiterer Use-Case für Blume: "Wenn ich dann mal zu einem Restaurant fahre, wo ich im Umfeld eingeschränkte Parkmöglichkeiten habe, dann eben auch dem Fahrzeug das Parken zu überlassen."

Diese Vorteile, die überzeugen die Menschen am Ende. Und deshalb wird das in Zukunft ein großer Mehrwert sein, autonom zu fahren, auch ohne dass ich dann selbst noch eingreifen muss. „ Oliver Blume

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… zur Frage, ob es 2050 in Deutschland noch Verbrennerfahrzeuge geben wird

"Wir haben da heute nach wie vor immer noch eine ideologische Diskussion." Komme man von der technologischen Seite, sei der Elektroantrieb dem Verbrenner überlegen - heute schon und die Überlegenheit werde in Zukunft weiter zunehmen, sagt Blume. Nichtsdestotrotz werde es 2050 nach wie vor Verbrennerfahrzeuge im Markt geben.

Die Krise bei Volkswagen verschärft sich: Der Konzern meldet für das dritte Quartal einen Verlust von mehr als 5,82 Milliarden Euro. ZDF-Wirtschaftsexpertin Sina Mainitz ordnet ein. 29.10.2026 | 1:48 min

… zur Zukunft von VW und der gesamten Branche

"Es geht im Wesentlichen ums Überleben der traditionellen Automobilindustrie", konstatiert der VW-Chef. "Der Volkswagen-Konzern hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Wir sehen das auch heute im Wettbewerbsvergleich, dass wir uns dort sehr robust behaupten."

Doch die Zukunft sei nicht gesichert. "Wir sprechen nicht nur über eine Volkswagen-Krise, sondern über eine Krise der gesamten Automobilindustrie, die spezifisch in den jeweiligen Weltregionen anzugehen ist. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, wenn uns das gelingt, dann wird der Volkswagen-Konzern eine große Zukunft haben und wird auch zukünftig als einer der dominierenden Automobilfirmen auf der Welt ihren Platz haben."

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… zu den Verkaufseinbrüchen in China

"Ich bin fest davon überzeugt, dass der Markt, wie wir ihn aus den vergangenen 20 Jahren kannten, so nicht wieder zurückkommen wird. Die Kundinnen und Kunden sind mittlerweile an sehr niedrige Preisniveaus gewöhnt. Wir haben einen immensen Wettbewerb mit einer sehr hohen Produktvielfalt. Und insofern wird das Gewinnen hoher Margen in China in Zukunft aus meiner Sicht ausgeschlossen sein."

Das Interview führte Florian Neuhann, Leiter des ZDF-Teams Wirtschaft und Finanzen.