In den USA und China sind autonom fahrende Taxis vielerorts längst Alltag. Bei uns gibt es nur Pilotprojekte. Warum es nicht nur um die Autos, sondern um ein Geschäftsmodell geht.

Stau, Verspätung, Ausfall: Wer heute von A nach B will, hat in Deutschland vor allem eins: Frust. Die Zukunft verspricht schnelle, autonome und grüne Lösungen. Verkehrskollaps adé? 16.11.2026 | 43:41 min

Die Spur ist abgesperrt, nur für uns. Rechts fahren die Autos vorbei, links überholen uns die Radfahrer. Schließlich läuft sogar ein Jogger am Shuttle vorbei - schneller, als wir fahren.

Wir sind unterwegs in Imperia, einer Hafenstadt an der italienischen Riviera, auf einem Küstenstreifen von wenigen Kilometern - und bewegen uns in einem autonom fahrenden Shuttle. Das, was wir in diesem Pilotprojekt erleben, ist nach allen Prognosen die Zukunft des Straßenverkehrs. Nur dass man in Europa dafür Geduld braucht: weil die Zukunft langsam daherkommt.

Strenge Auflagen für autonomes Fahren in Europa

"Bis zu 20 Stundenkilometer schaffen wir, das ist sanfte Mobilität", sagt Jean-Claude Bailly, Chef des Anbieters Navya, der hinter dem Pilotprojekt in Italien steckt. Auch Bailly würde lieber schneller fahren.

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Doch europäische Testprojekte sind an strenge Auflagen gebunden. So muss hier noch bei jedem Shuttle ein Sicherheitsoperateur mit an Bord sein, der im Notfall eingreifen kann. Und so stellt sich auch an diesem sonnigen Tag in Imperia die Frage: Verpasst Europa hier die nächste Revolution der Verkehrswelt?

Mehr als 8.000 Robotaxis weltweit unterwegs

Die Zahlen sind jedenfalls eindeutig. Weltweit waren schon 2025 mehr als 8.000 kommerziell autonom fahrende Taxis unterwegs: in über 20 Städten, vor allem in den USA, in China und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

In Europa gibt es dagegen nur vereinzelte Projekte: So wird in Zagreb ein kommerzieller Dienst getestet. Und US-Pionier Waymo kündigte kürzlich an, mit seinen Robotaxis Ende 2027 in München einen Dienst für alle zu starten.

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Experte sieht neues Geschäftsmodell bei Robotaxis

Und so beklagen auch Automobilexperten wie Stefan Bratzel, dass die deutsche Autoindustrie hier nach der Elektromobilität die nächste Revolution zu verschlafen droht:

Das autonome Fahren ist einer der zentralen Zukunftstrends, der die Mobilität in den nächsten zehn bis 15 Jahren radikal verändern wird. „ Prof. Stefan Bratzel, Center of Automotive Management

Zwar würden deutsche Autohersteller wie Mercedes und BMW mit ihren autonom fahrenden Autos zur internationalen Spitzengruppe gehören - doch das möglicherweise entscheidende Zukunftsfeld sei ein anderes: "Bei Robotaxis entsteht ein neues Geschäftsmodell, bei dem Software, Künstliche Intelligenz und der Betrieb einer Mobilitätsplattform entscheidend sind." Wer diese Fähigkeiten beherrsche, könne künftig einen großen Teil des Marktes beherrschen, so Bratzel - bis hin zum direkten Kontakt zu den Kunden.

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Und ausgerechnet bei diesen fahrerlosen Mobilitätsdiensten, so Bratzel, werde Europa von US-amerikanischen und chinesischen Anbietern abgehängt: "Mit jeder zusätzlichen Fahrt vergrößern die führenden Anbieter hier ihren Vorsprung."

VW-Chef Blume drängt: Müssen von anderen Regionen lernen

Auch Oliver Blume, Vorstandschef von Volkswagen, lässt keinen Zweifel daran, dass er im autonomen Fahren den Zukunftstrend schlechthin sieht. Und so drängt Blume, mitten im Restrukturierungskurs seines Konzerns, auf mehr Tempo beim autonomen Fahren: "Wir müssen von den Testfeldern jetzt in den öffentlichen Nutzen kommen", sagt Blume. Und fordert: "Ich glaube, da können wir auch in anderen Weltregionen schauen, wie man das deutlich erleichtern kann."

VW-Pilotprojekt Moia VW testet seit Jahren, wie weit es kommt in Sachen autonom fahrender Shuttles: Mit Moia, einer Mobilitätstochter des Konzerns, die in Hamburg auf selbstfahrende Shuttles setzt - bei denen aktuell immer noch ein Sicherheitsoperateur an Bord sein muss.



Doch wie ernst meint Volkswagen es noch mit dem Projekt? Vor ein paar Wochen meldete die "Wirtschaftswoche", dass Volkswagen ausgerechnet hier den Ausstieg prüfe - weil der unter Druck stehende VW-Konzern die notwendigen Milliardensummen zur Weiterentwicklung nicht ausgeben wolle. Die VW-Pressestelle wollte den Bericht auf ZDFheute-Anfrage ausdrücklich nicht kommentieren.

Bleibt die Frage, wann die ersten Robotaxis nach Deutschland kommen. Bisher gibt es nur vereinzelte Pilotprojekte, etwa von VW-Tochter Moia - allerdings weiter mit menschlichem Aufpasser.

Jetzt hat die erste Firma den Start von vollautonomen Taxis angekündigt - Ende 2027 in München. Kein deutscher Konzern - sondern der US-Platzhirsch Waymo.

Florian Neuhann ist Leiter des ZDF-Teams Wirtschaft und Finanzen.

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