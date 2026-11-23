Der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie ist festgefahren. Die Beschäftigten zünden nun eine neue Eskalationsstufe: 24 Stunden lang geht bei Mercedes nichts mehr.

In Deutschland läuft der nächste Warnstreik auf Hochtouren. Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie stecken fest. Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Gehalt. 23.11.2026 | 1:45 min

Zum Glück liegt das Mercedeswerk Sindelfingen nicht in einem Wohngebiet. Es ist Montagmorgen kurz nach halb acht. Aus Lautprecherboxen dröhnt die Musik wie in einer Großraumdisko. Mit 90er-Hits halten sich die Streikenden wach - Koffein alleine hilft wohl nicht mehr. Viele von Ihnen sind seit 22 Uhr am Abend hier.

Mit der Nachtschicht haben die rund 32.000 Beschäftigten hier bei Daimler-Benz wie in vielen anderen Betrieben die Arbeit niedergelegt. Die Produktion steht still.

"Die Beschäftigten sind wütend", so IG-Metall-Chefin Benner. Das Angebot der Arbeitgeber sei "im Endeffekt ein Minusangebot", das der Inflationsrate nicht gerecht werde. 22.11.2026 | 6:57 min

Tarifverhandlungen sind festgefahren

Die IG Metall fordert in den festgefahrenen Tarifverhandlungen fünf Prozent mehr Geld für zwölf Monate. Die Arbeitgeber bieten eine Einmalzahlung im Juli 2027 und 1,3 Prozent mehr Entgelt erst ab Juli 2028. Für die Gewerkschaft viel zu wenig.

Jürgen Kerner, Zweiter Vorsitzender der IG Metall Baden-Württemberg klagt gegenüber ZDFheute: "Es geht um Beschäftigungssicherung, da haben die Kollegen auch hier in Baden-Württemberg konkrete Vorschläge auf den Tisch gelegt. Da gibt es keine vernünftige Antwort der Arbeitgeber"





Wir stehen zur Automobilindustrie, wir wollen die Zukunft gestalten, aber da müssen die Manager jetzt auch mal ums Eck' kommen. „ Jürgen Kerner, Zweiter Vorsitzender der IG Metall Baden-Württemberg

Seit der Nacht zu Freitag macht die IG Metall in der ganzen Republik mobil. Arbeitsniederlegungen tief im Westen - bei Siemens in Dortmund. An der Küste - bei den Emder Werften. Im Südwesten bei Bosch, Porsche und Mercedes, und in Bayern bei Audi und BMW. Die Arbeitgeber halten das für überzogen.

In ganz Deutschland streiken die Mitarbeiter der Metall- und Elektroindustrie - zurzeit erstmals seit vielen Jahren wieder 24 Stunden lang. Der Ton ist rauer geworden. 22.11.2026 | 2:22 min

Oliver Berta, der Hauptgeschäftsführer von Südwestmetall sagt ZDFheute:

Die fünf-Prozent-Forderung der IG Metall ist völlig realitätsfern. „ Oliver Berta, Hauptgeschäftsführer von Südwestmetall

Man würde in der Metall- und Elektroindustrie im Jahr ein Durchschnittsentgelt von 80.000 Euro zahlen, das sei in der deutschen Industrie schon Spitze, betont Berta. "Dazu kommt jetzt eine solche Forderung, obwohl unsere Industrie derzeit keinen Gewinn macht. Damit können wir hier nichts verteilen."

Ton der Sozialpartner ist rauer geworden

Streikforscher beobachten: Der Ton zwischen den Sozialpartnern ist in den vergangenen Jahren rauer geworden - Arbeitgeber drohen mit Investitions-Stopp und Standortschließungen. Und auch die Gewerkschaften zeigen sich weniger kompromissbereit.

Die IG Metall hat zu Protesten gegen den Stellenabbau in der Autoindustrie aufgerufen. Mehr als 280 Aktionen bei Zulieferern und Autobauern sind geplant. 21.09.2026 | 0:25 min

Der Soziologe Stefan Schmalz von der Universität Jena zu ZDFheute: "Die Tarifauseinandersetzungen haben sich tatsächlich verändert. Die Arbeitgeberseite geht sehr viel forscher und aggressiver mit ihren Forderungen und ihren Angeboten um. Umgekehrt geht die IG Metall stärker in die Tarifauseinandersetzungen hinein mit dem Mittel des 24-Stunden-Streiks.

Die Tarifverhandlungen sehen gerade eher aus wie ein Rugby-Spiel als ein sozialpartnerschaftlicher Aushandlungsprozess. „ Stefan Schmalz, Soziologe an der Universität Jena

Die nächste Runde in dem Konflikt steht unmittelbar bevor. Am Mittwoch soll in Mannheim für den möglichen Pilotbezirk Südwest weiter verhandelt werden. Bis einschließlich Dienstag sollen die Warnstreiks aber erst mal weiter gehen.