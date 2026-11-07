Audi - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Audi
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Audi ist ein deutscher Autohersteller mit Sitz in Ingolstadt in Bayern, dessen Geschichte bis 1910 zurückreicht. Die Audi AG gehört zur Volkswagen-Gruppe. Als Teil der deutschen Autoindustrie steckt auch Audi in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Steigende Spritpreise, der späte Einstieg in die Herstellung von E-Autos und die starke Konkurrenz aus China machen dem Hersteller zu schaffen. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Audi hier in der Übersicht.
Autoindustrie und Technologie
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Suche nach Wegen aus der Krise:Autozulieferer im Umbruch: "Abwarten ist keine Option"von Laura Ozdoba und Jasmin Astaki-Bardehmit Video1:34
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