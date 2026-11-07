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Audi - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Audi

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Audi ist ein deutscher Autohersteller mit Sitz in Ingolstadt in Bayern, dessen Geschichte bis 1910 zurückreicht. Die Audi AG gehört zur Volkswagen-Gruppe. Als Teil der deutschen Autoindustrie steckt auch Audi in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Steigende Spritpreise, der späte Einstieg in die Herstellung von E-Autos und die starke Konkurrenz aus China machen dem Hersteller zu schaffen. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Audi hier in der Übersicht.

Autoindustrie und Technologie

E-Auto tankt Strom

E-Autos und E-Mobilität

Audi in der Krise

  1. Ein Mitarbeiter in der Produktionsstätte von Audi am 10.09.2026 in Ingolstadt.

    Leihgeschäft mit Rüstungsunternehmen:Warum Audi-Mitarbeiter bald Kampfdrohnen bauen sollen

    von Tobias Bluhm
    mit Video1:32
  2. Blick auf das Werk des Autoherstellers Audi in Neckarsulm. (Archiv)

    Autobauer in der Krise:Minus 87 Prozent: Audi-Gewinn bricht drastisch ein

    mit Video1:13
  3. Moderatorin im Schaltgespräch mit ZDF-Wirtschaftsexpertin Valerie Haller

    Nachrichten | heute:"Druck auf deutsche Werke könnte steigen"

    Video1:13
  4. Symbolbild: Neuwagen Volkswagen Tayron, Tiguan und Touran schweben durch das VW Stammwerk.

    Ausfall der Lenkung droht:VW und Audi rufen fast eine Million Pkw zurück

    Video0:31

Audi-Chef bei Trump

US-Präsident Donald Trump begrüßt Audi-CEO Gernot Döllner auf einer Wahlkampftribüne.

Audi-Chef bei Trump: Warum die Kritik am Auftritt wächst

FAQ
Audi-CEO in der Kritik
Audi-Chef als Wahlkampfhelfer Trumps?

Autoindustrie im Umbruch

  1. 05.12.2023, Bayern, München: Mitarbeiter von BMW arbeiten im Stammwerk in der Produktion an der Karosserie von verschiedenen Modellen des Autoherstellers.

    Suche nach Wegen aus der Krise:Autozulieferer im Umbruch: "Abwarten ist keine Option"

    von Laura Ozdoba und Jasmin Astaki-Bardeh
    mit Video1:34
  2. Niedersachsen, Osnabrück: VW-Werk

    Produktion in Osnabrück:Wieso ein ehemaliges VW-Werk Rüstungsstandort werden soll

    von Anne-Kirstin Berger
    mit Video1:33
  3. Mitarbeiter überprüfen im Lichttunnel der Lackiererei im Werk von Volkswagen den Lack einer Karosserie

    225.000 Arbeitsplätze bedroht:VDA warnt vor massivem Jobabbau in Autoindustrie

  4. Ein E-Auto an der Ladesäule.

    Studie von EY:Wegen E-Autos: Gewinne von Autokonzernen schrumpfen deutlich

Weitere deutsche Konzerne

Ein Auto schwebt am Fließband durch die Montagehalle im VW-Produktionswerk.

Nachrichten | Thema :VW

Das Logo von BMW.

Nachrichten | Thema :BMW

Das Logo des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer.

Nachrichten | Thema :Bayer