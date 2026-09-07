Wieso das VW-Werk in Osnabrück zum Rüstungsstandort werden soll

Produktion in Osnabrück:Wieso ein ehemaliges VW-Werk Rüstungsstandort werden soll
von Anne-Kirstin Berger
VW gibt seine Fabrik in Osnabrück auf. Künftig will ein israelischer Rüstungskonzern in dem Werk Teile für die Raketenabwehr produzieren. Ein Vorbild für weitere Werke?
Mario Hellermann arbeitet seit 32 Jahren im Autowerk in Osnabrück, doch künftig könnte sein Arbeitgeber dort statt VW ein israelischer Rüstungskonzern sein. Die entsprechende Absichtserklärung haben VW, das Land Niedersachsen und ein israelischer Investor heute unterzeichnet. Mario Hellermann ist froh über die Perspektive, aber dennoch verunsichert.
Dass die Kabrioproduktion in Osnabrück zu Ende gehen würde, ist schon seit 2024 bekannt. In den vergangenen Monaten haben Gewerkschaften, Betriebsrat, das Land Niedersachsen und die VW-Führung um eine Lösung für das Werk und die gut 1.800 Beschäftigten gerungen.
"Das war alles nicht so einfach. Wir haben leider in vielen Bereichen Krise und wir konnten uns nicht aussuchen, in welche Geschäftsfelder wir rein können, sondern wir mussten hart dafür kämpfen, dass wir überhaupt eine Chance haben", berichtet der IG-Metall-Bevollmächtigte Stephan Soldanksi gegenüber ZDF heute.
VW in Osnabrück: Niedersachsen springt ein
Der israelische Rüstungskonzern Rafael, Hersteller des Raketenabwehrsystems "Iron Dome", bekundete Interesse, doch ein Abkommen scheiterte laut Informationen des Handelsblatts bis zuletzt am Veto des VW-Aktionärs Katar. Nun scheint eine Lösung gefunden: Das Land Niedersachsen übernimmt die Fabrik und gründet zusammen mit einem israelischen Finanzinvestor ein Unternehmen, das dann wiederum einen Vertrag mit dem Verteidigungskonzern Rafael schließt.
Wie viel Geld das Land Niedersachsen dieser Deal kostet, ist noch offen, aber Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) spricht von einer Größenordnung wie bei der Rettung der Meyer Werft 2024, als Niedersachsen 200 Millionen Euro beisteuerte. Da Volkswagen als Partner nicht zur Verfügung stand, hätte das Land Niedersachsen einspringen müssen, erklärt Lies.
Autoindustrie strauchelt - und die Verteidigung boomt
Wann es losgeht und was genau in Osnabrück vom Band laufen soll, ist noch offen. Die Belegschaft sei vor allem erleichtert, berichtet der Betriebsrat. Immerhin drei Viertel sollen ihre Stelle behalten können, bis zu 1.400 Beschäftigte.
Doch die Signalwirkung ist weitaus bedeutender als das kleine Osnabrücker Autowerk. Denn Deutschlands Industrie kriselt. Allein bei VW werden in den kommenden Jahren 100.000 Stellen abgebaut, ein großer Teil davon in Deutschland, mehrere Werke stehen auf der Kippe. Die Verteidigungsindustrie dagegen erlebt einen Boom, seit die Nato-Länder mehr in ihre Verteidigung investieren.
Rüstungsindustrie als neuer Hoffnungsträger
Im sächsischen Görlitz etwa hat der Panzer-Hersteller KNDS letztes Jahr eine ehemalige Straßenbahnfabrik übernommen, 400 der 700 Beschäftigten konnten bleiben. Und als der Autozulieferer Continental seine Produktion im niedersächsischen Gifhorn einstellte, wechselte ein Teil der Belegschaft zu einer neuen Munitionsfabrik von Rheinmetall.
Managerin Ariane Reinhart hat dafür eine Kooperation lokaler Unternehmen koordiniert, damit Fachkräfte erhalten bleiben, statt in den Ruhestand zu gehen. "Beschäftigung sichern und vielleicht auch eine neue Industrie ansiedeln, das ist eine Alternative", sagt sie.
Doch ein Ausweg aus der fortschreitenden Desindustrialisierung seien Abkommen mit der Rüstungsbranche nicht. Deutschland müsse vor allem "seine eigenen Hausaufgaben machen", sagt Reinhart. Schließlich wollte das Land ja auch weiter Autos bauen, und dafür brauche es wettbewerbsfähige Standorte.
Anne-Kirstin Berger ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Niedersachsen.
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