50.000 weitere Jobs sollen wegfallen, vier VW-Werke stehen vor einer ungewissen Zukunft. Was steckt hinter dem Sparplan bei Volkswagen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Der VW-Aufsichtsrat hat einem Sanierungspaket zugestimmt. Der Konzern will weltweit 50.000 Stellen streichen, zudem stehen vier Werke vor dem Aus und könnten künftig anders genutzt werden. 04.09.2026 | 1:20 min

Der Aufsichtsrat von Volkswagen gilt als blockiert, eine historische Eskalation drohte - nun hat sich das Gremium doch auf einen Sparplan geeinigt. Konzernchef Oliver Blume kann damit das "strategisch tiefgreifendste Transformationsprogramm in der Geschichte der Volkswagen Group" angehen. Worauf sich das wichtige Gremium geeinigt hat:

Wie viele Stellen sollen abgebaut werden?

Bereits 2024 hatten sich die VW-Führung und die Arbeitnehmervertreter auf den Abbau von 50.000 Stellen bis 2030 geeinigt, davon 15.000 bei den Töchtern Audi und Porsche. Aber das sei nicht genug, hatte Konzernchef Blume zuletzt deutlich gemacht - und damit Empörung bei den Arbeitnehmern ausgelöst. Nun sollen tatsächlich 50.000 weitere Stellen wegfallen. Wie viele davon in Deutschland sind, steht noch nicht fest.

Die Mitarbeitenden hätten sich mehr Perspektive erhofft, so ZDF-Reporterin Bergerhoff. Ein wichtiges Signal seien die Streichungen im Management. 04.09.2026 | 7:00 min

Ende 2025 beschäftigte der Konzern weltweit knapp 663.000 Menschen, davon etwa 284.000 in Deutschland. "Angesichts des zunehmenden globalen Wettbewerbsdrucks, veränderter Nachfragestrukturen und des technologischen Wandels in der Automobilindustrie ist eine konsequente Anpassung der Personalkapazitäten an die wirtschaftliche Realität unabdingbar", betont der Konzern jetzt. Wo Stellen gestrichen werden, ist noch unklar. Blume sieht die Hälfte des "Anpassungsbedarfs" in Deutschland.

Der Aufsichtsrat billigt Investitionen von 125 Milliarden Euro, zugleich sollen 50.000 Stellen wegfallen. Für die Beschäftigten an vier Standorten bleibt trotz der Einigung unklar, wie es weitergeht. 04.09.2026 | 1:37 min

Was wird aus vier Werken?

Die VW-Werke Emden, Zwickau und Hannover sowie das Werk der Tochter Audi in Neckarsulm stehen auf der Kippe. Der Aufsichtsrat betont, dort könne "aktuell keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gestaffelt ab den Jahren 2031 bis 2034 gewährleistet werden". Als Grund heißt es, dass im VW-Konzern "eine Produktionsüberkapazität von 500.000 Fahrzeugen in Europa" bestehe. VW will schlanker und effizienter werden, etwa um Konkurrenz aus China abzuwehren.

Die Anpassungen seien erforderlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben, so Automobilexperte Prof. Herrmann. Die Reformen seien aber nur ein erster Schritt, man müsse neue Bereiche für VW finden. 04.09.2026 | 18:12 min

Was aus den Standorten wird, ist bisher nicht entschieden: "Für diese Werke werden parallel und ergänzend alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft." Bis Ende Juni 2027 solle für die europäischen Werke ein Konzept vorliegen. Im Gespräch sind die zeitweise Nutzung für die Rüstungsproduktion oder der Bau chinesischer VW-Modelle in Deutschland.

Welche Ziele hat der Sparplan?

Dank der Umbauten soll mehr Geld beim Konzern hängen bleiben. Lag die Umsatzrendite - der Anteil des Gewinns am Umsatz - zum Halbjahr bei 3,8 Prozent, sollen es bis 2030 neun Prozent werden. Ein Baustein: Die Produktion soll auf neun Millionen Fahrzeuge pro Jahr sinken. Das ist rund eine Million weniger als derzeit und drei Millionen weniger als vor der Corona-Pandemie.

Die IG-Metall-Vorsitzende Benner kritisiert den VW-Vorstand. Dieser hatte einen weiteren Stellenabbau und mögliche Werksschließungen ins Gespräch gebracht. 01.09.2026 | 0:44 min

Was wird aus der Kernmarke Volkswagen?

Die Ausgliederung der Kernmarke Volkswagen Pkw und der VW-Komponente hatte der Vorstand gerüchteweise diskutiert - aus Sicht von Betriebsrat und IG Metall ein Angriff auf die Mitbestimmungsstrukturen. Das Thema ist mit der Einigung vorerst vom Tisch. Änderungen soll es dennoch geben. Der Vorstand solle "ein Modell für eine fortentwickelte Entscheidungs- und Konzernstruktur" entwickeln, fordert der Aufsichtsrat. Selbst will das Gremium "seine Zustimmungsvorbehalte auf Maßnahmen von wesentlicher Bedeutung für den Gesamtkonzern (...) beschränken".

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