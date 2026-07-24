VW-Gewinn eingebrochen - im zweiten Quartal um ein Drittel

Volkswagen setzt seine Talfahrt fort. Der Nettogewinn des Autobauers brach im zweiten Quartal um 32,9 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro ein.

VW-Chef Blume will den Autokonzern mit einem radikalen Sparkurs neu aufstellen. Quelle: dpa

Der Gewinn des Volkswagen-Konzerns ist im zweiten Quartal erneut eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei das Konzernergebnis nach Steuern in den Monaten April bis Juni um 32,9 Prozent von 2,29 Milliarden Euro auf 1,54 Milliarden Euro gesunken, teilte Europas größter Autobauer in Wolfsburg mit. Das waren damals bereits 36 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

VW-Chef Blume will den Autokonzern mit einem radikalen Sparkurs neu aufstellen. Statt 50.000 könnten weltweit sogar bis zu 100.000 Stellen gestrichen werden, vier deutschen Werken droht das Aus. 09.07.2026 | 1:34 min

Im chinesischen Markt gehen Verkäufe um mehr als ein Drittel zurück

Die Auslieferungen fielen konzernweit um fast 9 Prozent auf 2,08 Millionen Fahrzeuge. Das hatte der Konzern bereits zuvor mitgeteilt. Auf dem wichtigen Markt China sackten die Verkäufe sogar um mehr als ein Drittel auf 424.300 Fahrzeuge ab. Abseits Chinas sah es im Verkauf etwas besser aus.

Produktionskosten in Deutschland zu hoch, Nachfrage zu gering

Der Einbruch in China sei der Hauptgrund für die Krise von VW, erklärt Peter Kunz, ZDF-Reporter in Wolfsburg. Weil woanders aber die Verkaufszahlen zumindest leicht stiegen, gehe VW-Boss Oliver Blume davon aus, dass sich die Situation zumindest in diesem Jahr stabilisieren werde. Aber:

Das ändert nichts daran, dass zumindest in Deutschland die Produktionskosten zu hoch sind. „ Peter Kunz, ZDF-Reporter

VW müsse de facto eine Million Fahrzeuge im Jahr weniger bauen. Darauf stelle sich der Konzern auch ein, erklärt Kunze. Zölle, Kriege, geopolitische Spannungen und härter werdende Konkurrenz sorgten für Gegenwind, hatte Konzernchef Oliver Blume bereits im Frühjahr erklärt.

Er plant daher neue Sparmaßnahmen bei Volkswagen mit deutlichen Einschnitten: Bis zu 50.000 Stellen weltweit und vier Werke in Deutschland stehen auf dem Prüfstand - zusätzlich zu den 50.000 Jobs, die bis 2030 bereits abgebaut werden sollen. "Das macht die Zahl von 100.000 komplett", so ZDF-Reporter Peter Kunz.

VW plant massiven Stellenabbau

Von Gewerkschaft und Betriebsrat kommt bereits kräftig Gegenwind. Ebenso vom Land Niedersachsen, das mit 20 Prozent an VW beteiligt ist und zwei Mitglieder im Aufsichtsrat stellt. Zusammen mit den Arbeitnehmern stellen sie dort die Mehrheit. In dem Gremium fielen die Pläne Berichten zufolge dann auch zunächst durch.

Niedersachsens Ministerpräsident Lies hat der VW-Führung für ihre möglichen Schließungspläne eine Absage erteilt. Im Raum stehen mehrere Werksschließungen und der Abbau von rund 100.000 Stellen. 10.07.2026 | 0:29 min

Bis 2030 hat Volkswagen bereits den Abbau von konzernweit 50.000 Stellen in Deutschland angekündigt. 35.000 Jobs sollen bei der Kernmarke wegfallen, der Rest bei Töchtern wie Audi und Porsche. Mehr als 37.000 Beschäftigte haben bereits entsprechende Vereinbarungen unterschrieben.

ZDF-Reporter: Werksschließungen offenbar die "Ultima Ratio"

Auch Werksschließungen waren zuletzt im Gespräch. Die seien nach den Worten von Konzernchef Blume aber die "Ultima Ratio", berichtet Peter Kunz aus Wolfsburg. Alternativen seien zum Beispiel stärkere Co-Produktionen mit chinesischen Partnern in Deutschland oder ein stärkerer Fokus auf den Mobilitätssektor der Rüstungsindustrie, so Kunz.

Das Keyword "Werksschließung" sei auch eine Art Weckruf des Konzerns, um aufzuzeigen, wo es enden könne, wenn nicht jeder mitziehe, ordnet Kunz ein.

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Quelle: dpa, AFP