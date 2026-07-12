VW-Krise: Chef Blume will Werksschließungen vermeiden

Volkswagen steht unter Druck: Zu wenig Auslastung, zu wenig Nachfrage - Zehntausende Arbeitspätze stehen auf der Kippe. Konzernchef Blume will Werkschließungen jedoch vermeiden.

Bei Volkswagen drohen Werkschließungen an vier Standorten, darunter Zwickau. Nach der Aufsichtsratssitzung herrscht weiter Unsicherheit. Für die Region wären die Folgen gravierend. 10.07.2026 | 1:51 min

Im Ringen um die Zukunft Zehntausender Arbeitsplätze bei Volkswagen will Konzernchef Oliver Blume nach eigenen Angaben Fabrikschließungen vermeiden.

Es gibt intelligentere Lösungen, als Werke zu schließen. „ Oliver Blume, VW-Konzernchef in der "Bild am Sonntag"

Als gefährdet gelten die Werke in Zwickau und Emden, das Audi-Werk in Neckarsulm und das Nutzfahrzeug-Werk in Hannover.

Der VW-Aufsichtsrat berät über mögliche Werkschließungen und Sparpläne des Konzerns. Die Gewerkschaften befürchten den Wegfall von weltweit bis zu hunderttausend Stellen. 09.07.2026 | 1:32 min

Blume: Kosten müssen weiter gesenkt werden

Einsparungen an deutschen Produktionsstandorten zeigen laut Blume bereits Wirkung: "Unsere Fabrikkosten in Deutschland konnten wir allein im vergangenen Jahr um durchschnittlich 20 Prozent verbessern. Ein starker Fortschritt." Das Unternehmen müsse Kosten weiter senken.

Verkaufte Autos der Volkswagen Group ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Positiv äußerte sich Blume über die neue Elektroflotte: Von der neuen Einstiegsfamilie um den ID. Polo seien in den ersten vier Wochen über 50.000 Autos verkauft worden.

Wir sind klarer Marktführer in Europa - bei Verbrennern und vollelektrischen Fahrzeugen. „ Oliver Blume, VW-Konzernchef

Sorgen bereitet dem VW-Chef die Weltlage: "Unser Umfeld war noch nie so anspruchsvoll und risikobehaftet wie heute. Geopolitische Spannungen, Handelsbarrieren, Regulatorik, Marktumbrüche und intensive Konkurrenz."

VW-Chef Blume will den Autokonzern mit einem radikalen Sparkurs neu aufstellen. Statt 50.000 könnten weltweit sogar bis zu 100.000 Stellen gestrichen werden, vier deutschen Werken droht das Aus. 09.07.2026 | 1:34 min

Produktionskapazität soll gesenkt werden

Blume hatte bereits angekündigt, die Produktionskapazität bis 2030 um eine Million auf neun Millionen Fahrzeuge pro Jahr zu senken. Die Zahl der Modelle soll bis 2035 um die Hälfte reduziert werden, um kostengünstiger und effizienter produzieren zu können. Die Marken sollen sich weniger überlappen - Modelle von VW, Skoda und Seat etwa machen sich gegenseitig Konkurrenz.

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) über die anstehenden Reformen der schwarz-roten Koalition und die Krise des Autobauers VW. 28.06.2026 | 3:59 min

In den Werken in Zwickau, Emden, Neckarsulm und Hannover arbeiten 40.000 Menschen. VW überlegt nach früheren Angaben, dort Rüstungsfirmen anzusiedeln oder eigene, in China entwickelte Modelle zu bauen. Zudem sollen bis 2030 von weltweit 21.000 Management-Posten 5.000 gestrichen werden. Wie viele der mehr als 650.000 Arbeitsplätze weltweit wegfallen könnten, hatte der Vorstand offen gelassen.

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Quelle: Reuters