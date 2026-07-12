Ringen um Tausende Jobs:VW-Krise: Chef Blume will Werksschließungen vermeiden
Volkswagen steht unter Druck: Zu wenig Auslastung, zu wenig Nachfrage - Zehntausende Arbeitspätze stehen auf der Kippe. Konzernchef Blume will Werkschließungen jedoch vermeiden.
Im Ringen um die Zukunft Zehntausender Arbeitsplätze bei Volkswagen will Konzernchef Oliver Blume nach eigenen Angaben Fabrikschließungen vermeiden.
Als gefährdet gelten die Werke in Zwickau und Emden, das Audi-Werk in Neckarsulm und das Nutzfahrzeug-Werk in Hannover.
Blume: Kosten müssen weiter gesenkt werden
Einsparungen an deutschen Produktionsstandorten zeigen laut Blume bereits Wirkung: "Unsere Fabrikkosten in Deutschland konnten wir allein im vergangenen Jahr um durchschnittlich 20 Prozent verbessern. Ein starker Fortschritt." Das Unternehmen müsse Kosten weiter senken.
ZDFheute Infografik
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Positiv äußerte sich Blume über die neue Elektroflotte: Von der neuen Einstiegsfamilie um den ID. Polo seien in den ersten vier Wochen über 50.000 Autos verkauft worden.
Sorgen bereitet dem VW-Chef die Weltlage: "Unser Umfeld war noch nie so anspruchsvoll und risikobehaftet wie heute. Geopolitische Spannungen, Handelsbarrieren, Regulatorik, Marktumbrüche und intensive Konkurrenz."
Produktionskapazität soll gesenkt werden
Blume hatte bereits angekündigt, die Produktionskapazität bis 2030 um eine Million auf neun Millionen Fahrzeuge pro Jahr zu senken. Die Zahl der Modelle soll bis 2035 um die Hälfte reduziert werden, um kostengünstiger und effizienter produzieren zu können. Die Marken sollen sich weniger überlappen - Modelle von VW, Skoda und Seat etwa machen sich gegenseitig Konkurrenz.
In den Werken in Zwickau, Emden, Neckarsulm und Hannover arbeiten 40.000 Menschen. VW überlegt nach früheren Angaben, dort Rüstungsfirmen anzusiedeln oder eigene, in China entwickelte Modelle zu bauen. Zudem sollen bis 2030 von weltweit 21.000 Management-Posten 5.000 gestrichen werden. Wie viele der mehr als 650.000 Arbeitsplätze weltweit wegfallen könnten, hatte der Vorstand offen gelassen.
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