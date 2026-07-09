Volkswagen unter Druck:Tausende Jobs weg trotz Milliardenplus: Das steckt dahinter
von Klaus Weber
Volkswagen wird wohl auch dieses Jahr einen Milliardengewinn machen. Warum dennoch bis zu 100.000 Stellen und vier Werke in Deutschland auf der Kippe stehen.
Es ist kein normaler Donnerstag in Wolfsburg. Es ist eher eine Art Showdown, wenn sich heute der Aufsichtsrat trifft und über den Umbau des Konzerns berät. VW ist aber auch alles andere als ein normaler Autokonzern. Volkswagen hat sich als Symbol für das Wirtschaftswunder ins kollektive Gedächtnis der Deutschen eingebrannt. Doch aktuell ist VW hauptsächlich eines - ein Symbol für den Niedergang des deutschen Industriestandorts.
Werksschließungen nicht ausgeschlossen
Der Konzern kämpft um nicht weniger als seine Zukunft. Offenbar muss man in Wolfsburg noch mehr sparen als bisher bekannt. Weit mehr als die bislang offiziell bestätigten 50.000 Jobs könnten abgebaut werden. Das "Manager Magazin" spricht gar von bis zu 100.000 Stellen weltweit. Zudem scheinen auch Werksschließungen in Deutschland nicht ausgeschlossen zu sein.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Gewinne sinken trotz Milliardenumsatz
Trotz alldem rechnet VW auch dieses Jahr wieder mit einem Milliardengewinn. Wie passt das zu den Hiobsbotschaften, die man zuletzt aus Wolfsburg hörte? Dazu muss man zunächst ein paar Zahlen aus der Vergangenheit einordnen. Von 2021 bis 2024 lag der Gewinn jeweils im zweistelligen Milliardenbereich.
Im vergangenen Jahr allerdings halbierte sich der Gewinn bereits. Im dritten Quartal 2025 verbuchte VW sogar das erste Verlustquartal seit der Corona-Pandemie.
Auch dieses Jahr wird es wohl einen Milliardengewinn geben, aber eben keine Gewinnsteigerung. Kurzum: Es ist eine Entwicklung erkennbar und diese ist mehr als nur ein Schönheitsfehler, sondern ein gefährlicher Trend.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Experte schätzt VW als nicht wettbewerbsfähig ein
Achim Kampker, Professor an der RWTH Aachen University, urteilt in aller Deutlichkeit: "VW ist im Vergleich nicht wettbewerbsfähig und schafft mit seinen Ressourcen nicht, was der Wettbewerb schafft. Weiterhin gibt es gewaltige Überkapazitäten." Salopp ausgedrückt produziert VW zu viele Autos und verkauft zu wenige. So kommen die Überkapazitäten zustande und damit die Diskussionen um Werksschließungen.
Der Konzern ist darauf ausgelegt, zwölf Millionen Autos zu produzieren. Jahrelang war der Schlüssel zum Erfolg: Je größer die Produktionskapazitäten, desto höher die Gewinne. Davon ist VW aktuell weit entfernt. 8,98 Millionen Fahrzeuge lieferte man im vergangenen Jahr an die Kunden aus. Das ist ein großer Unterschied im Vergleich zum Rekordjahr 2019, als man knapp elf Millionen Autos verkaufte.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
VW-Konzern produziert zu teuer
Ein Blick auf das Verhältnis von Umsatz zu Gewinn zeigt, wo das Problem liegt. Volkswagen hat im vergangenen Jahr knapp 322 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Unterm Strich blieb aber nur ein Gewinn von 6,9 Milliarden Euro. "Die Werke in Deutschland sind sehr teuer für VW - teilweise alte Werke mit hohen Lohnkosten", erklärt Andreas Herrmann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
Die Marge, also die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und den für die Herstellung und den Vertrieb der Fahrzeuge angefallenen Kosten, ist extrem niedrig. "Die Gewinnspanne ist mittlerweile nicht mehr dem Bedarf an Investition und Polster für die Zukunft genügend", sagt auch Beatrix Keim, Branchenexpertin vom Center Automotive Research (CAR).
Die Liste der Kosten ist laut Keim lang: "Kosten der Produktion, Kosten für Vertrieb und Verwaltung, Entwicklungskosten, Beteiligungen, Zinsen für Kredite, Strafzahlungen im Dieselskandal."
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
VW muss dringend investieren
Zudem muss VW sich einem völlig veränderten Markt stellen. Massiv sinkende Verkäufe in China, Zölle in den USA, aggressiver Markteintritt chinesischer Konkurrenten wie BYD in Europa, kein vernünftiges Batteriekonzept. Herausforderungen, die viel Geld kosten werden. Geld, das laut Herrmann benötigt wird für massive Investitionen in den Ausbau der Elektromobilität und zunehmend in die Software (Konnektivität, automatisiertes Fahren).
VW beschäftigt aktuell weltweit etwa 660.000 Menschen. Neben den Materialkosten sind Löhne und Gehälter der größte Posten in der VW-Bilanz. Für Achim Kampker ist deshalb klar: "VW kann nur wieder gute Prozesse aufbauen, wenn massiv abgebaut wird. Ich halte diesen Schritt für dringend erforderlich und er wurde viel zu lange aufgeschoben."
Es sieht so aus, als käme auf die Mitarbeiter von VW ein schmerzhafter Herbst zu.
Klaus Weber ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zur Lage bei VW
"Macht auf den ersten Blick keinen Sinn":VW-Werk Zwickau: Droht der Zukunftsfabrik das Aus?von Alban Löffler
- Analyse
Autobauer auf Strategiesuche:Volkswagen: Kein Pannendienst in Sichtvon Peter Kunzmit Video2:15
Konzernchef Blume zu Werken:VW-Standorte: "Keine Gespräche mit chinesischen Herstellern"mit Video0:33
Nach Medienbericht:Acht VW-Werke vor dem Aus? Zweifel an McKinsey-Szenariovon Leon Müllermit Video1:55