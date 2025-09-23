Der Dieselskandal - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

mit Video
Dieselgate - der Abgasskandal
Der Dieselskandal: 2015 wurde bekannt, dass verschiedene Autohersteller illegale Manipulationen vorgenommen haben, um Grenzwerte für Autoabgase zu umgehen. Betroffen sind in Deutschland Modelle der Volkswagen AG wie VW, Porsche, Audi, Škoda und Seat. Mehrere Führungskräfte von VW wurden wegen Betrugs schuldig gesprochen, die Aufarbeitung läuft jedoch weiter. ZDFheute informiert: Nachrichten und Hintergründe zum Dieselgate.
Aktuelles zum Dieselskandal
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Urteile im VW-Dieselskandalvon F. Köhler / O. Deuker
Nachrichten | heute:Verurteilungen im Dieselskandal bei VWvon F. Köhler / O. Deuker
10 Jahre nach Aufdeckung:Urteile im VW-Dieselskandal
Volkswagen-Dieselaffäre:Haftstrafen für frühere VW-Managervon Peter Kunz
Nachrichten | heute:Urteil über ehemalige Führungskräfte von VWvon Oliver Deuker
Zehn Jahre danach:Urteil im VW-Dieselskandal erwartet
Wegen Unfall:Ex-VW-Chef Winterkorn: Prozess verschoben
Dieselskandal - zehn Jahre danach
Urteile im Dieselskandal
Ex-VW-Chef ist krank:Prozess gegen Winterkorn vorerst eingestellt
Ex-VW-Chef vor Gericht:Dieselgate: Was wusste Winterkorn - und wann?von Oliver Deuker
Autobauer VW
So steht es um die Abgase in Deutschland
Feinstaub und Stickoxide:Wie sauber ist die Luft in Deutschland?von Bianca Mareike Hugo
Kraftfahrt-Bundesamt:Weniger Verbrenner auf deutschen Straßen
Streit um Abgasnormen:EU: Wissings Diesel-Aussagen "irreführend"
Doku | Terra X:Feinstaub & Stickoxide: Fragen und Antworten