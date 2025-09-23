  3. Merkliste
Der Dieselskandal - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Dieselgate - der Abgasskandal

|
Der Dieselskandal: 2015 wurde bekannt, dass verschiedene Autohersteller illegale Manipulationen vorgenommen haben, um Grenzwerte für Autoabgase zu umgehen. Betroffen sind in Deutschland Modelle der Volkswagen AG wie VW, Porsche, Audi, Škoda und Seat. Mehrere Führungskräfte von VW wurden wegen Betrugs schuldig gesprochen, die Aufarbeitung läuft jedoch weiter. ZDFheute informiert: Nachrichten und Hintergründe zum Dieselgate.

