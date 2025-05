VW-Dieselaffäre: Haftstrafen für frühere Manager

Richter: Betrug "arbeitsteilig" organisiert

Der Vorsitzende Richter am Landgericht Braunschweig machte deutlich, dass der Betrug mit einer illegalen Abschalteinrichtung in Millionen von Fahrzeugen keine Idee von Einzeltätern gewesen sein kann. Die Strukturen für die Umsetzung des Betruges seien "arbeitsteilig" über verschiedene Ebenen des Konzerns organisiert gewesen. Organisierter Bandenbetrug, so kann man das dann wohl auch sagen.