Krise bei Volkswagen: Kretschmer sieht Bund und EU in der Pflicht

CDU-Politiker sieht EU und Bund zuständig:Kretschmer zur VW-Krise: "Wir sind zu teuer"
VW steckt in der Krise, Werkschließungen drohen. Betroffen ist auch Zwickau. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer fordert im ZDF zügig Deregulierung und Senkung der Energiekosten.
Volkswagen ist ins Wanken geraten. Zehntausende Arbeitsplätze sind bedroht, ganze Standorte des Konzerns stehen auf dem Prüfstand. Zu ihnen gehört auch das VW-Werk im sächsischen Zwickau.
"Die Arbeitskosten liegen heute bei mehr als dem Doppelten vergleichbarer europäischer Standorte. Und auch bei den Fabrikkosten liegen andere Werke noch deutlich günstiger", sagt Konzern-Chef Oliver Blume.
Ist der Standort Zwickau denn noch zu halten? Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer gibt sich da optimistisch. "Ja, klar", sagte der CDU-Politiker im ZDF-Morgenmagazin. "Muss ja auch."
Volkswagen in Sachsen, in Zwickau-Mosel, sei "das effizienteste Werk in Deutschland". "Natürlich hat es - wenn es nach Kriterien der Wirtschaftlichkeit geht - auf jeden Fall eine Zukunft."
Kretschmer sieht Bund und EU in der Pflicht
Dafür sei aber eine Unterstützung von Seiten der deutschen Politik und der EU notwendig. Kretschmer denke dabei nicht an finanzielle Hilfen, sondern an "weniger Regulierung, mit weniger Kosten - beispielsweise beim Thema Energie".
Kretschmer verteidigte seinen Vorschlag, die 40-Stunden-Woche bei VW wieder einzuführen - offenbar bei gleichbleibendem Lohn. Die IG Metall Sachsen hatte diese Idee abgewiesen.
Wenn es darum gehe, entweder ins günstigere Ausland zu verlagern und die 35-Stunden-Woche zu halten - wie es bei Mercedes im Gespräch sei - oder statt 35 Stunden 40 zu arbeiten und "ein Stück weit effizienter bei Krankheitstagen und ähnlichem zu sein", dann plädiere er dafür, darüber in Ruhe zu reden. Kretschmer verwies in dem Zusammenhang auf den so genannten "Pakt für Deutschland" , den der Ministerpräsident im Frühjahr aufs Neue ins Spiel gebracht hatte.
Neben den Löhnen seien aber auch andere Kriterien für die hohen Ausgaben verantwortlich, stellte Kretschmer in den Raum und verwies wieder auf das Thema Energie. Die Kosten dafür in Deutschland seien die höchsten in Europa. Der Regulierungsrahmen der EU - zum Beispiel für E-Autos und Verbrenner sei "völlig aus der Zeit gefallen", aus Kretschmers Sicht.
Kretschmer lehnt Subventionen der Landesregierung ab
Seine eigene Landesregierung sieht Kretschmer eher nicht in der Pflicht. Subventionen etwa machten das Problem nur größer, verschiebe es in die Zukunft. "Deregulierung, Energiekosten, das sind ganz zentrale Punkte."
Das Interview führte ZDF-Morgenmagazin-Moderator Andreas Wunn, zusammengefasst hat es ZDFheute-Redakteurin Nicola Frowein.
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