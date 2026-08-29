VW-Werke drohen Schließungen: "Die Welt würde zusammenbrechen"

Bei den außerordentlichen Betriebsversammlungen in mehreren VW-Werken kommt bisher wenig Optimismus auf. Wie blicken Mitarbeiter und Entscheider aus Emden auf die Entwicklung?

Bei VW wächst der Druck: In neun Betriebsversammlungen bis Ende August fordert die Belegschaft Klarheit über Sparpläne, Stellenabbau und die Zukunft deutscher Standorte. 25.08.2026 | 2:37 min

Wenn man dieser Tage zum Werk von Volkswagen im ostfriesischen Emden fährt, sind die Straßen gesäumt von Flaggen der IG Metall. An zwei Schiffscontainern hat die Stadt Emden zusammen mit den Landkreisen Leer, Aurich und Wittmund ein Plakat angebracht. "Moin Herr Blume, Ostfriesland steht zu seinem Werk. Volkswagen auch?" ist darauf zu lesen.

Schnell ist deutlich: Stadt, Belegschaft und Gewerkschaft versuchen mit allen Mitteln, ein Zeichen zu setzen, um ihr VW-Werk am Laufen zu halten. Laut Konzernchef Blume gehört das Emder Werk - genauso wie die VW-Werke in Zwickau und Hannover und das Audi-Werk in Neckarsulm - zu denen, die "nicht wettbewerbsfähig ausgelastet" seien.

Auf gut Deutsch: Diese Werke lohnen sich für VW derzeit wirtschaftlich nicht. Aufgrund einer Kombination aus teils zu geringer Nachfrage, hohen Personalkosten und unattraktiven Rahmenbedingungen.

VW-Mitarbeiter: "Haben in Ostfriesland keine großartigen Alternativen"

Fabian Roolfs arbeitet seit 2014 im Emder VW-Werk - genau wie vor ihm sein Vater. Seine Frau und er erwarten quasi täglich die Geburt ihres Kindes. Sein Leben ist auf Volkswagen aufgebaut. Sollte es wirklich zu einer Werksschließung kommen, "die Welt würde zusammenbrechen", sagt der 28-Jährige. "Wir haben hier in Ostfriesland keine großartigen Alternativen."

VW-Chef Blume stellt sich am Dienstag der Belegschaft. Das Vertrauen in den Vorstand sei laut Betriebsratschefin Cavallo beschädigt, aber nicht irreparabel, berichtet ZDF-Reporterin Bergerhoff. 25.08.2026 | 1:04 min

Die Wirtschaft in der Region lebt von Volkswagen, denn es ist mit Abstand der größte Arbeitgeber. Allein rund 8.000 Beschäftigte arbeiten im Werk, mindestens genauso viele Arbeitsplätze sind indirekt mit VW verbunden: Vom Zulieferer bis zur Bäckerbude, die den Beschäftigten auf dem Weg zur Schicht die Brötchen verkauft.

Betriebsversammlung hatte wenig Mehrwert

Vergangenen Mittwoch besuchte VW-Konzernchef Oliver Blume das Werk zur außerordentlichen Betriebsversammlung. Mehr Sicherheit und Zuversicht konnte er unter den Beschäftigten jedoch nicht verbreiten. "Es ist mit Floskeln gearbeitet worden, große Zusagen oder große Hoffnungen hat man uns da nicht gemacht und das ist natürlich etwas, was der Belegschaft auch nicht gut tut", meint Roolfs.

Im ZDF-Interview sagt VW-Chef Oliver Blume, dass derzeit nach Lösungen gesucht wird, um Werksschließungen zu vermeiden. Dabei sei eine Zusammenarbeit mit anderen industriellen Partnern denkbar. 24.07.2026 | 8:20 min

Am Rande der Betriebsversammlung hat der Emder Oberbürgermeister Tim Kruithoff eine Resolution zum Erhalt des Werkes an Blume übergeben. Die Resolution hatte der Rat der Stadt einstimmig beschlossen. Sie verdeutlicht abermals die Bedeutung von Volkswagen für die Stadt.

Ganz Ostfriesland ist bei Volkswagen beschäftigt und er hat mir zumindest versichert, dass er diese Resolution sehr ernst nimmt und dass das auch nicht nur ein Stück Papier für ihn ist. „ Tim Kruithoff (parteilos), Oberbürgermeister Emden

Kruithoff: "Das ist in Summe eine schwierige Situation"

Klar ist: Volkswagen muss etwas ändern. Der Konzern kämpft mit schlechten Zahlen. Das vor knapp zwei Jahren beschlossene Sparpaket scheint nicht auszureichen. Das versteht auch der Emder Oberbürgermeister. "Das ist in Summe eine schwierige Situation", meint er.

Doch gleichzeitig bleibt er optimistisch. Kruithoff geht fest davon aus, dass VW den Standort Emden nicht aufgibt. "Wir sind mittlerweile voll elektrisch unterwegs, hier werden die wirklich gängigen Produkte gebaut", so Kruithoff. Dass in Emden etwas anderes gebaut werden könnte als Volkswagen-Modelle? Für die meisten Ostfriesen ist das kaum vorstellbar.

Bei Volkswagen drohen Werksschließungen an vier Standorten, darunter Zwickau. Nach der Aufsichtsratssitzung herrscht weiter Unsicherheit. Für die Region wären die Folgen gravierend. 10.07.2026 | 1:51 min

Das sind die nächsten Schritte bei VW

Im Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Werk in Hannover findet am Montag die letzte der insgesamt neun außerordentlichen Betriebsversammlungen statt, bei der die Beschäftigten vom Vorstand mehr Informationen über die mögliche Zukunft von VW bekommen sollen.

Die Verhandlungen über die Zukunftspläne des Vorstandes gehen bei der nächsten Aufsichtsratssitzung am Freitag, dem 4. September, weiter.

Svenja Bergerhoff ist Reporterin im ZDF Landesstudio Niedersachsen.

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