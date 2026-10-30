Warum Audi-Mitarbeiter demnächst Kampfdrohnen bauen sollen

Leihgeschäft mit Rüstungsunternehmen:Warum Audi-Mitarbeiter bald Kampfdrohnen bauen sollen
von Tobias Bluhm
Taurus statt A3, Drohnen statt Getriebewellen: Auf dem Weg aus der Krise will Audi Mitarbeiter an die Rüstungsindustrie verleihen. Wie attraktiv ist die Autobranche noch?
Das Damoklesschwert der deutschen Autoindustrie heißt Überkapazität. Rund sechs Millionen Autos könnten jedes Jahr in Deutschland gebaut werden, Beschäftigte und Ressourcen gäbe es genug. Doch es scheitert an den Abnehmern.
2025 wurden in Deutschland 4,1 Millionen Fahrzeuge produziert. Die Fabriken waren also nur zu etwa 70 Prozent ausgelastet.
Oder anders formuliert: Theoretisch ist jedes vierte Autowerk in Deutschland derzeit überflüssig. Kunden greifen stattdessen immer mehr auf importierte Fahrzeuge zurück, insbesondere chinesische Modelle werden beliebter. Im September stammten 12,6 Prozent aller Neuzulassungen in der EU aus China. Vor fünf Jahren waren es lediglich 0,6 Prozent.
Großer Andrang auf Abfindungsprogramme in der Autobranche
Die Krise bei Audi, Mercedes, BMW und Co. ist ein altbekanntes Thema, ebenso die daraus resultierenden Spar- und Abfindungspläne. Im Oktober bot BMW manchen Ingenieuren hohe sechsstellige Abfindungen an, wenn sie das Unternehmen freiwillig verlassen. Der Zuspruch war so groß, dass das Programm nach nur drei Wochen vorzeitig beendet wurde.
Ähnliche Ansätze gibt es auch bei Mercedes-Benz. Allein im ersten Halbjahr 2026 gab der Konzern 1,1 Milliarden Euro ausschließlich für Abfindungen aus.
Taurus statt A3 - zum Erhalt von Arbeitsplätzen?
Angebote für Aufhebungsverträge wie bei BMW und Mercedes oder Pläne für Vorruhestand und Altersteilzeit gibt es auch bei Audi. Der Ingolstädter Autobauer verfolgt zudem einen neuen Plan, seine Belegschaft zumindest zeitweise zu verkleinern: Mit einer Leihe an Rüstungskonzerne.
"Wir müssen Beschäftigung und Fachkräftebedarf stärker zusammendenken", sagt Audi-Personalvorstand Xavier Ros.
Das Konzept ist vergleichbar mit einem Leihgeschäft im Fußball: Interessierte Ingenieure, Projektmanager oder Werkstattbeschäftigte würden weiterhin Audi-Mitarbeiter bleiben und auch ihr Gehalt aus Ingolstadt beziehen, in einem Zeitraum von höchstens zwei Jahren jedoch für ein Rüstungsunternehmen im Umland arbeiten.
Standortsorgen in Neckarsulm wachsen
Das Modell ist zunächst für den Standort Ingolstadt ausgelegt. Für die Belegschaft in Neckarsulm, mit 15.000 Beschäftigten Audis größtem Produktionsstandort in Deutschland, löst es die Standortsorgen also nicht. Nicht erst seit der Ankündigung eines US-Werks, aber erst recht seitdem, gibt es große Ängste um die Zukunft des Standorts.
"Viele Kolleginnen und Kollegen hat vor allen Dingen der Wahlkampfauftritt sehr erstaunt und sie waren sehr irritiert davon und es gab große Enttäuschung deswegen", berichtet Yvonne Möller von IG-Metall in Neckarsulm. Audi-Chef Döllner hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung von US-Präsident Trump ein neues Werk angekündigt.
Durch das Werk in amerikanischen Georgia könnten Audi-Modelle, die gerade noch in Baden-Württemberg produziert werden, ins Ausland abwandern. "Die Beschäftigten hier leben für Audi, wir werden das nicht einfach aufgeben", so Möller.
Offiziell hält Audi noch an Neckarsulm fest - doch der Standort dürfte auch künftig immer wieder Thema in Aufsichtsratssitzungen bleiben. Vor allem, wenn es um Zukunftsfragen geht.
Tobias Bluhm ist Redakteur im ZDF-Landesstudio Bayern.
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