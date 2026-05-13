Autoindustrie-Stellenabbau: Verband VDA warnt vor Jobwegfall

225.000 Arbeitsplätze bedroht:VDA warnt vor massivem Jobabbau in Autoindustrie
Die deutsche Autoindustrie steht durch den Wandel zur E-Mobilität und wachsende Konkurrenz aus China unter Druck. Bis 2035 könnten laut Verband VDA mehr Jobs wegfallen als erwartet.
Der Verband der Automobilindustrie (VDA) rechnet mit einem noch größeren Stellenabbau in der deutschen Autoindustrie als bisher angenommen. VDA-Präsidentin Hildegard Müller sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland:
Davon seien von 2019 bis 2025 schon 100.000 Arbeitsplätze verloren gegangen, sagte Müller weiter. Ursprünglich war laut VDA der Abbau von 190.000 Arbeitsplätzen im Zeitkorridor von 2019 bis 2035 vorhergesagt worden.
Viele Jobs bei Zulieferern gefährdet
Betroffen sind insbesondere die Zulieferbetriebe, weil auf dem Weg vom Verbrennermotor zur Elektromobilität gerade in der Zulieferindustrie viele Arbeitsplätze verloren gehen werden.
Als Ursache für die negative Entwicklung nannte Müller auch "eine gravierende und anhaltende Standortkrise" in Deutschland und Europa.
Für den Erhalt von deutlich mehr Arbeitsplätzen in der deutschen Autoindustrie hält die VDA-Chefin ein Umsteuern der EU für notwendig. Müller sprach sich für "Flexibilisierungen und Technologieoffenheit auf dem Weg zur Klimaneutralität" aus. So würden "etwa 50.000 Arbeitsplätze am Standort Deutschland erhalten" werden.
Maschinenbauer: Viele Unternehmen frustriert
Zuvor hatte auch die Chefin des Maschinenbauers Trumpf, Nicola Leibinger-Kammüller, ein düsteres Bild der deutschen Wirtschaft gezeichnet. Dem "Handelsblatt" sagte sie:
Auf einer internen Hausmesse bei Trumpf habe sie noch nie so viele frustrierte Unternehmer auf einem Fleck gesehen. Viele kleine und mittelständische Betriebe erstickten in Bürokratie und kämen an den Rand ihrer Möglichkeiten. "Wir verlieren unsere industrielle Basis", warnte die Chefin des Laserspezialisten.
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