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Wirtschaft

Mehr E-Autos als Benziner im März neu zugelassen

Deutschland:Mehr E-Autos als Benziner im März neu zugelassen

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Im März sind in Deutschland mehr E-Autos als Benziner auf die Straße gekommen. Einem Experten zufolge könnten bald ein Viertel aller Neuzulassungen Elektroautos sein.

Ionity Ladestation,Ladepunkt, Ladesaeule

Steigende Spritpreise infolge des Iran-Kriegs zeigen Wirkung: Das Interesse an Elektroautos wächst spürbar. Kommt die Energiewende jetzt auch im Autohaus an?

07.04.2026 | 2:33 min

Im März sind in Deutschland erstmals mehr E-Autos als Benziner neu zugelassen worden. 70.663 Neuwagen und damit 24 Prozent waren reine E-Fahrzeuge, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg mitteilte. Die Zahl der neuen Benziner ging hingegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,9 Prozent auf 66.959 zurück.

Neuwagenmarkt: Plus von 16 Prozent im März

Der Neuwagenmarkt insgesamt entwickelte sich im März und damit auch im ersten Quartal gut. Im dritten Monat des Jahres wurden 294.161 fabrikneue Personenkraftwagen zugelassen - 16 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Über das erste Quartal gesehen ergab sich demnach ein Plus um 5,2 Prozent.

Besonders stark - um 66,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat - stiegen die Neuzulassungen von E-Autos. 22,8 Prozent der Neuzulassungen waren Benziner. Diesel-Pkws hatten mit 37.664 Neuzulassungen einen Anteil von 12,8 Prozent. Den größten Marktanteil hatten Autos mit Hybridantrieb mit 40,1 Prozent. Knapp 118.000 Hybride wurden im März neu zugelassen.

Experte: Großteil der Deutschen entscheidet sich noch gegen E-Auto

"Der deutsche Neuwagenmarkt gewinnt wieder an Dynamik", erklärte die Beratungsfirma EY. "Das starke Plus im März gleicht die enttäuschende Entwicklung in den beiden ersten Monaten des Jahres aus."

Ein E-Auto an der Ladesäule.

Derzeit gibt es gute Argumente für ein E-Auto. Strom laden statt Benzin tanken kann viel Geld sparen. Doch dieser Vorteil schmilzt an vielen öffentlichen Ladesäulen in Deutschland dahin.

24.03.2026 | 10:00 min

EY-Experte Constantin Gall rechnet im weiteren Jahresverlauf mit einer deutlichen Wachstumsdynamik bei E-Autos - und hält einen Marktanteil von 25 Prozent für möglich. Im ersten Quartal lag er bei 22,8 Prozent.

Einschränkend fügte er hinzu: "Die große Mehrheit der Neuwagenkäufer entscheidet sich weiterhin für einen Verbrenner. Daran wird sich bis auf Weiteres auch nichts ändern - trotz hoher Spritpreise, trotz milliardenschwerer staatlicher Förderung und trotz neuer E-Modelle mit besseren Reichweiten und Ladezeiten", sagt Gall.

Für viele Menschen in Deutschland passt ein Elektroauto nach wie vor nicht zu ihrem Alltag und ihren individuellen Gewohnheiten.

Constantin Gall, EY

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Die Bundesregierung hat ein neues Förderprogramm für Elektroautos beschlossen. Ab dem 1. Januar können Käufer von Elektroautos eine Prämie von bis zu 6.000 Euro vom Staat bekommen.

19.01.2026 | 1:49 min

Staatliche Förderung für E-Autos angekündigt

Bereits im März berichteten die Online-Verkaufsplattformen Carwow und Meinauto.de, dass das Interesse an E-Autos in Folge des Iran-Kriegs bei ihren Nutzern gestiegen sei.

Das Bundesumweltministerium hatte im Januar angekündigt, dass Privatkunden beim Kauf von reinen Elektroautos, Plug-in-Hybriden und Elektroautos mit Range Extender wieder eine staatliche Förderung bekommen können. Je nach Fahrzeugart und persönlichen Umständen liegt sie zwischen 1.500 und 6.000 Euro.

Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete unter anderem das gemeinsame Mittagsmagazin von ARD und ZDF am 07.04.2026 um 12:00 Uhr.
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