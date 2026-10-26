SUVs für den amerikanischen Markt:Was würde ein US-amerikanisches Audi-Werk bedeuten?
von Tobias Bluhm
Audi will ein Werk in den USA bauen - inmitten von Plänen, Kapazitäten in Deutschland zu verkleinern. Wie passt das zusammen? Fragen und Antworten zum geplanten US-Werk.
Der gemeinsame Auftritt von Audi-CEO Gernot Döllner mit US-Präsident Donald Trump schlug am Wochenende hohe Wellen. Auf einer Wahlkampfveranstaltung für die Midterms in den USA kündigte der Audi-Chef einen Plan an, ein neues Werk im US-Bundesstaat Georgia zu errichten.
Aus Deutschland hagelte es unmittelbar Kritik: Döllner habe sich "zur Marionette" in einer "Propagandashow" machen lassen, kritisierte IG-Metall-Chefin Christiane Benner. Gegenüber dem TV-Sender phoenix sagte sie:
Linken-Parteichef Luigi Pantisano forderte gar den Rücktritt Döllners. Dabei sind noch viele Fragen rund um das geplante Werk völlig offen.
Was will Audi in den USA produzieren?
Gernot Döllner kündigte den Bau einer Autofabrik in Macon im US-Bundesstaat Georgia an - Audis erste in den USA. Schon im kommenden Jahr soll der Bau der Anlagen beginnen, in denen ab Anfang der 2030er-Jahre bis zu 4.500 Beschäftigte an drei SUV-Modellen arbeiten könnten: Q7, Q8 und Q9. Jährlich sollen dann bis zu 200.000 Fahrzeuge vom Band laufen.
Was bedeutet das geplante US-Werk für Audis Standorte in Deutschland?
Bisher produziert Audi die Oberklassemodelle Q7 und Q8 in Bratislava in der Slowakei und exportiert sie anschließend ins Ausland. Knapp 30.000 Autos aus Bratislava überqueren jedes Jahr den Atlantik.
Dieser Hintergrund könnte zur Gefahr für deutsche Standorte werden, befürchten Kritiker. Denn wenn Bratislava weniger SUVs herstellt, könnten bislang in Deutschland produzierte Modelle in die Slowakei abwandern.
Audi-Standorten wie Neckarsulm, die schon heute mit geringer Auslastung kämpfen, könnten dann im schlimmsten Fall Schließungen drohen. "Wenn sich die Rahmenbedingungen in Deutschland nicht verbessern, müssen wir mit weiterer Abwanderung rechnen", warnt Automobilexperte Stefan Bratzel gegenüber ZDFheute. "Seit 2011 haben wir fast 30 Prozent des Produktionsvolumens verloren - das ist keine neue Entwicklung."
War ein solcher Auftritt im Wahlkampf überhaupt erlaubt?
Die VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo kritisierte Döllners Auftritt als "aktive Wahlkampfhilfe". Diese ist laut internen Vorgaben eigentlich gar nicht erlaubt: Weltweite Wahlkampfauftritte in den letzten drei Monaten vor einer Wahl sind untersagt. Mitarbeitende hätten zudem auf Neutralität zu achten und den Kontakt zu demokratischen Parteien zu pflegen:
Welche Rolle spielt Trumps Zollpolitik bei dieser Entscheidung?
Die amerikanische Zollpolitik habe wohl "wesentlich dazu beigetragen", dass Audi ein Werk in den USA bauen will, vermutet Bratzel. Audi überdenke seine Produktionsstrategie, so der Automobilexperte weiter.
Jedes zehnte produzierte Fahrzeug setze Audi in den USA ab. "Der Markt ist ein wichtiger Premiummarkt. Und wenn man dort weiter vertreten sein will, muss man dort auch produzieren", erläutert Bratzel.
Das Unternehmen produzierte für den US-Markt bisher in Europa oder Mexiko. Für jedes in die USA importierte Auto wurden daher Zollabgaben in Höhe von 15 Prozent fällig. 2025 sorgten diese für Zusatzkosten von 1,2 Milliarden Euro in Audis Bilanz, im selben Zeitraum ging der US-Absatz des Autobauers aber um 16 Prozent zurück.
Sind die USA als Markt für Audi attraktiver als Deutschland?
Dass Audi durch lokale Produktion künftig weniger Zölle zahlen muss, ist angesichts der Größe des US-Markts eine Chance. Aber "ob man attraktive Modelle mit begehrenswerten Technologien auf den US-amerikanischen Markt bringen kann, die beim Kunden ankommen, muss Audi erst noch zeigen", so Bratzel.
Zu Audis SUV-Konkurrenten zählen mit Toyota, Ford oder GM zahlreiche große Automarken. Die Rahmenbedingungen seien dennoch grundsätzlich attraktiv. "Klar ist: Die Konkurrenz in den USA ist relativ stark. Grundsätzlich kann man in den USA und vor allem in den Südstaaten aber günstiger produzieren."
Könnte Volkswagen die Entscheidung noch stoppen?
Audi-CEO Gernot Döllner rechnet fest mit dem Bau des Werks im Südosten der USA. Doch einen abschließenden Beschluss gibt es noch nicht. Der Betriebsrat und Vertreter des Mutterkonzerns Volkswagen betonten umgehend, dass es für das Projekt noch keine Entscheidung gebe.
Zunächst muss das neue Werk von den zuständigen Gremien sowie dem VW-Aufsichtsrat genehmigt werden. Aus diesem gab es bereits am Wochenende erste kritische Stimmen - insbesondere in Anbetracht eines möglichen Stellenabbaus in Deutschland.
Tobias Bluhm ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.
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