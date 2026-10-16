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Abkehr vom strikten Verbrenner-Aus: Berlin und Paris einig

Gemeinsame Position zu EU-Plänen:Abkehr vom strikten Verbrenner-Aus: Berlin und Paris einig

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Deutschland und Frankreich haben sich auf eine gemeinsame Position zur Zukunft des Verbrennermotors in der EU geeinigt. Diese enthält eine Abkehr vom strikten Verbrenner-Aus.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (links) begrüßt Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz vor einem Gespräch am runden Tisch im Rahmen eines Gipfeltreffens der Europäischen Union am EU-Hauptsitz in Brüssel am 15.10.2026.

Die EU will, dass der CO2-Ausstoß bei Neuwagen bis 2035 auf null sinkt. Paris und Berlin wollen diesen Plan aufweichen.

Quelle: AFP | LUDOVIC MARIN

Deutschland und Frankreich haben sich auf eine gemeinsame Position geeinigt, die eine Abkehr vom sogenannten Verbrenner-Aus ab 2035 enthält. Das geht aus einem gemeinsamen Positionspapier hervor.

Das "umfassende Paket" zur "Sicherung der Zukunft der europäischen Automobilindustrie" verbinde den "ehrgeizigen europäischen Dekarbonisierungspfad mit der nötigen regulatorischen Flexibilität", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Damit legen die beiden größten Volkswirtschaften der EU einen Streit bei, der zwei Gesetzgebungsverfahren in Brüssel zu blockieren drohte.

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EU will null CO2-Ausstoß bei Neuwagen ab 2035

Die Abkehr vom Verbrenner-Aus war die Hauptforderung der Bundesregierung. Es geht um die sogenannten Flottengrenzwerte, mit denen die EU festlegt, wie viel Kohlendioxid die Neuwagen eines Herstellers pro Jahr im Schnitt ausstoßen dürfen. Sie sinken nach aktuellem Stand 2035 auf null.

Die EU-Kommission hat bereits vorgeschlagen, die Grenzwerte nicht auf null, sondern nur um 90 Prozent im Vergleich zu 2021 zu senken. Die übrigen Emissionen sollen anderswo ausgeglichen werden.

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Die Umsetzung der deutsch-französischen Vereinbarung würde dazu führen, dass nach 2035 mehr Verbrenner verkauft werden. Die Hersteller müssten ihre CO2-Emissionen bis 2035 zwar weiter um 90 Prozent senken, die verbleibenden zehn Prozent jedoch - anders als im Kommissionsvorschlag - nicht ausgleichen. Das würde heißen, dass Verbrenner doch nicht bis 2035 vom Neuwagenmarkt verschwinden.

Im Gegenzug billigte Berlin eine striktere Auffassung des Prinzips "Made in Europe". Unternehmen in als strategisch geltenden Sektoren werden so verpflichtet, sich mit in der EU oder bestimmten Partnerländern hergestellten Komponenten zu versorgen, wenn sie öffentliche Gelder erhalten. Deutschland hatte sich lange dafür eingesetzt, dass "Made in Europe" eine deutlich größere Zahl von Partnerländern miteinbezieht.

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Er hoffe nun auf eine "schnelle" Einigung mit den übrigen Partnern, erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron im Onlinedienst X.

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Quelle: AFP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 16.10.2026 ab 9 Uhr.
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