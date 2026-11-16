Die Regierung in Baden-Württemberg arbeitet bislang demonstrativ harmonisch. Doch die Autoindustrie-Krise bleibt und die Affäre um Boris Palmer sorgt für unangenehme Fragen.

Ein halbes Jahr ist Cem Özdemir Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Gemeinsam mit der CDU regiert er auffallend geräuschlos, trotz großen Herausforderungen. 14.11.2026 | 3:31 min

Es ist jetzt sechs Monate her, dass Grün-Schwarz in Baden-Württemberg die Arbeit begonnen hat. Nach hartem Wahlkampf und spektakulärer Aufholjagd der Grünen gewannen diese am Ende mit hauchdünnem Vorsprung.

Özdemir und Hagel: "Auf Augenhöhe" und geräuschlos

In Stuttgart gibt es jetzt ein Vier-Parteien-Parlament, die Fraktionen der Regierungsparteien haben gleich viele Sitze - einmalig in der Geschichte des Bundeslands. Cem Özdemir wurde Ministerpräsident, sein Herausforderer Manuel Hagel stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister.

Auf Augenhöhe wolle man sich begegnen, so heißt es, wenn es um das Verhältnis der beiden Männer geht. Die Koalition arbeitet bisher geräuschlos, Konflikte werden nicht öffentlich ausgetragen.

Zwei große Themen prägen die ersten Monate der Regierung. Die Krise in der Autoindustrie und der geplante Bürokratieabbau im Land.

Während BMW seinen Mitarbeitern hohe Abfindungen anbietet, setzt Audi auf einen anderen, ungewöhnlichen Weg: Fachkräfte sollen an boomende Rüstungsunternehmen ausgeliehen werden. 30.10.2026 | 1:32 min

Autoindustrie: Über 11.000 Jobs in einem Jahr verloren

Allein in der Autoindustrie sind laut Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zum Ende des ersten Halbjahres 2026 196.452 Menschen beschäftigt, ein Rückgang von 11.344 Arbeitsplätzen bzw. 5,5 Prozent innerhalb eines Jahres.

In Neckarsulm bangt man um den Audi-Standort. Die Stadt ist historisch gewachsen, eine Autostadt, hier wurde der Wankelmotor erfunden und Zweiräder und Sportwagen gebaut. Audi gibt es hier seit 1969 und das Werk beschäftigt heute noch 15.000 Mitarbeiter - noch. Denn eine Beschäftigungsgarantie gibt es nur bis 2033. Cem Özdemir will sich zum Standort bekennen und betont den "nicht so konfrontativen Kurs" zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern.

Die deutsche Autoindustrie steckt in ihrer tiefsten Krise. Was ist schiefgelaufen? Und was könnte jetzt noch helfen? WISO - Wirtschaft erklärt mit Florian Neuhann. 07.11.2026 | 10:13 min

Audi will in den USA Werk bauen - Wut in Neckarsulm

Audi hatte in den letzten Wochen bekanntgegeben, ein Werk in den USA bauen zu wollen. Die Wut in Neckarsulm über die ausländischen Investitionen war groß. Ein Mitarbeiter vor dem Werkstor: "Wir hätten die Autos gerne hier gebaut."

Der Freiburger Politikwissenschaftler Michael Wehner sieht den Einfluss der Landesregierung auf Konzernentscheidungen, im Ausland zu investieren, allerdings als gering. Die entscheidenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen würden zu großen Teilen auf Bundes- und europäischer Ebene gesetzt.

Die Landesregierung setzt auf Verbesserung der Standortbedingungen und will den Wandel aktiv fördern. Vielleicht bauen Autobauer aus Baden-Württemberg demnächst nicht mehr Autos, sondern Rüstungsgüter.

Chinas Konkurrenz, US-Zölle und der E-Auto-Umstieg setzen die Autoindustrie unter Druck. Kann der Verleih von Mitarbeitern an Rüstungs- und Tech-Firmen helfen, die Folgen der Krise abzufedern? 02.11.2026 | 4:14 min

Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Boris Palmer

Das zweite große Thema, das die Landesregierung vorantreiben will, ist der Bürokratieabbau im Land. Der oberste Entbürokratisierer sollte Boris Palmer sein. Oberbürgermeister von Tübingen und Duzfreund von Cem Özdemir. Öffentlichkeitswirksam ließ sich Palmer bei Amtsantritt mit einer Gartenschere ablichten - gegen das Gestrüpp der Bürokratie.

Doch gegen Palmer gibt es jetzt Vorwürfe der sexuellen Belästigung. Der Fall belastet die Harmonie rund um die Landesregierung. Eine junge ehemalige Gemeinderätin aus Tübingen hat Chatverläufe im Internet gepostet, aus denen hervorgehen soll, dass Palmer ihr gegen ihren Willen an die Brüste gefasst habe. Palmer selbst bestreitet die Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft prüft Ermittlungen.

Wegen Vorwürfen sexueller Belästigung tritt Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer vorerst nicht in der Öffentlichkeit auf. Anlass seien staatsanwaltliche Ermittlungen. 11.11.2026 | 0:20 min

Palmer wurde von Özdemir aufgefordert, sein Ehrenamt als Entbürokratisierer ruhen zu lassen. In Tübingen forderten außerdem mehrere Gemeinderäte, der OB solle nicht mehr öffentlich auftreten.

Özdemir: Ziel Entbürokratisierung nicht gefährdet

Auf die Frage, ob die Vorwürfe seine Politik belasten, antwortet Özdemir in einer Pressekonferenz, das belaste seine Arbeit "0,0". Persönlich bedauere er den Vorgang, das große Ziel der Entbürokratisierung sehe er aber nicht gefährdet.

Viele Ambitionen, wenig Konkretes. Die Landesregierung arbeitet zwar geräuschlos, aber bisher auch noch nicht mit vielen vorzeigbaren Ergebnissen, so Politikwissenschaftler Wehner. Dabei könnte sie mit ihrer Zwei-Drittel-Mehrheit strukturelle und verfassungsändernde Reformen auf den Weg bringen. Allerdings bräuchten Veränderungsprozesse eben auch Zeit. Sechs Monate sind da wohl zu wenig.

Isabelle Tümena leitet das ZDF-Landesstudio in Baden-Württemberg.

Belästigungsvorwurf : Tübingen: OB Palmer verzichtet auf öffentliche Auftritte Boris Palmer will nach einem Vorwurf sexueller Belästigung politische und repräsentative Auftritte aussetzen. 22 Tübinger Gemeinderatsmitgliedern reicht das nicht. mit Video 0:20