IG Metall kündigt ganztägige Warnstreiks an

"Die Arbeitgeber haben Beton angerührt", sagt die IG Metall nach der dritten erfolglosen Verhandlungsrunde. Jetzt plant die Gewerkschaft 24-stündige Warnstreiks in den Betrieben.

Nach drei erfolglosen Verhandlungsrunden plant die IG Metall 24-stündige Warnstreiks. Quelle: dpa | Katharina Kausche

Im Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie stehen ganztägige Warnstreiks in hunderten Betrieben bevor. Das hat der Vorstand der IG Metall beschlossen, um den Druck in den festgefahrenen Tarifverhandlungen zu erhöhen. Welche Unternehmen zu welchem Zeitpunkt bestreikt werden, wurde nicht mitgeteilt.

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Gewerkschaft: Grundlagen der Tarifpartnerschaft angegriffen

"Die Arbeitgeber haben Beton angerührt und bei den Verhandlungen in Düsseldorf mit zusätzlichen Forderungen eine Grenze überschritten", erklärte die Gewerkschaftschefin Christiane Benner.

Es läuft auf einen harten Konflikt hinaus. „ Christiane Benner, Vorsitzende IG Metall

Sie sagte weiter: Wer mit einem Minusangebot um die Ecke komme und Tarifstandards schleifen, Mitbestimmungsrechte beschränken sowie Entscheidungen aus den Tarifverträgen in die einzelnen Betriebe verlagern wolle, "greift die Grundlagen der Tarifpartnerschaft an".

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Am Mittwoch hatten alle IG-Metall-Bezirke die 24-Stunden-Streiks beantragt - die letzte Stufe vor einer Urabstimmung und einem unbefristeten Arbeitskampf. Die regionalen Arbeitgeberverbände verurteilten den Schritt: Längere Streiks schadeten der kriselnden Branche nur noch mehr.

Gesamtmetall-Präsident Udo Dinglreiter nannte die Eskalation "völlig überflüssig und schädlich". Er erklärte: "Wir haben das gleiche Ziel: Investitionen wieder rentabel und damit möglich zu machen. Wir brauchen ein neues betriebliches Instrument zur Sicherung von Investitionen, Innovationen, Standorten und Beschäftigung." Aber:

Dieses Modell zur Rettung von Arbeitsplätzen und Standorten muss am Verhandlungstisch erarbeitet werden und entsteht sicher nicht durch Tagesstreiks. „ Udo Dinglreiter, Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall

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Nach drei Verhandlungsrunden keine Lösung

In Baden-Württemberg hat die IG Metall angekündigt, am Freitag in den dafür vorgesehenen Betrieben mit Abstimmungen über die Warnstreiks zu beginnen. Der Bezirk Bayern will vor den Ganztagesstreiks nicht mehr mit den Arbeitgebern verhandeln.

Die Tarifrunde findet angesichts der Krise in weiten Teilen der Branche, etwa der Autoindustrie und teils auch im Maschinenbau, unter sehr großem Druck statt. Die IG Metall fordert innerhalb eines Jahres fünf Prozent mehr Geld für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten. Zudem sollen Jobs und Standorte gesichert werden. Die Arbeitgeber haben für eine wesentlich längere Laufzeit eine widerrufbare Einmalzahlung und 1,3 Prozent mehr angeboten. Nach drei Verhandlungsrunden hat sich keine Lösung abgezeichnet.

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Ganztägige Warnstreiks als Druckmittel

Das Instrument ganztägiger Warnstreiks hat die IG Metall erst einmal im Jahr 2018 angewendet. Damals hatten rund 500.000 Menschen in 250 Betrieben teilgenommen. Auch im laufenden Jahr will der Vorstand eine dreistellige Zahl von Betrieben festlegen, die bestreikt werden sollen. Im Gegensatz zu unbefristeten Streiks sind keine Urabstimmungen nötig. Gewerkschafter können für ihre Teilnahme Streikgeld beantragen.

Quelle: dpa, Reuters, AFP