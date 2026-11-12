  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft

IG Metall kündigt ganztägige Warnstreiks an

Keine Lösung nach Verhandlungsrunden:IG Metall kündigt ganztägige Warnstreiks an

|

"Die Arbeitgeber haben Beton angerührt", sagt die IG Metall nach der dritten erfolglosen Verhandlungsrunde. Jetzt plant die Gewerkschaft 24-stündige Warnstreiks in den Betrieben.

IG Metall

Nach drei erfolglosen Verhandlungsrunden plant die IG Metall 24-stündige Warnstreiks.

Quelle: dpa | Katharina Kausche

Im Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie stehen ganztägige Warnstreiks in hunderten Betrieben bevor. Das hat der Vorstand der IG Metall beschlossen, um den Druck in den festgefahrenen Tarifverhandlungen zu erhöhen. Welche Unternehmen zu welchem Zeitpunkt bestreikt werden, wurde nicht mitgeteilt.

Teilnehmer einer Kundgebung der IG Metall im Rahmen eines Warnstreiks steht in der Nähe eines Bosch-Werks in Stuttgart-Feuerbach mit Fahnen und Transparenten.

Anfang November ruft die IG Metall Beschäftigte von rund 240 Betrieben in Nordrhein-Westfalen zu Warnstreiks auf.

03.11.2026 | 0:18 min

Gewerkschaft: Grundlagen der Tarifpartnerschaft angegriffen

"Die Arbeitgeber haben Beton angerührt und bei den Verhandlungen in Düsseldorf mit zusätzlichen Forderungen eine Grenze überschritten", erklärte die Gewerkschaftschefin Christiane Benner.

Es läuft auf einen harten Konflikt hinaus.

Christiane Benner, Vorsitzende IG Metall

Sie sagte weiter: Wer mit einem Minusangebot um die Ecke komme und Tarifstandards schleifen, Mitbestimmungsrechte beschränken sowie Entscheidungen aus den Tarifverträgen in die einzelnen Betriebe verlagern wolle, "greift die Grundlagen der Tarifpartnerschaft an".

Während sich der Tarifkonflikt zwischen VW und der IG Metall zuspitzt, ruft Verdi zu bundesweiten Warnstreiks bei privaten Banken auf.

Nicht nur in der Elektro- und Industriebranche ist es bei Tarifverhandlungen unruhig. ZDF-Börsenexperte Frank Bethmann ordnet ein.

23.10.2026 | 1:08 min

Am Mittwoch hatten alle IG-Metall-Bezirke die 24-Stunden-Streiks beantragt - die letzte Stufe vor einer Urabstimmung und einem unbefristeten Arbeitskampf. Die regionalen Arbeitgeberverbände verurteilten den Schritt: Längere Streiks schadeten der kriselnden Branche nur noch mehr.

Gesamtmetall-Präsident Udo Dinglreiter nannte die Eskalation "völlig überflüssig und schädlich". Er erklärte: "Wir haben das gleiche Ziel: Investitionen wieder rentabel und damit möglich zu machen. Wir brauchen ein neues betriebliches Instrument zur Sicherung von Investitionen, Innovationen, Standorten und Beschäftigung." Aber:

Dieses Modell zur Rettung von Arbeitsplätzen und Standorten muss am Verhandlungstisch erarbeitet werden und entsteht sicher nicht durch Tagesstreiks.

Udo Dinglreiter, Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall

Teilnehmer einer Großkundgebung protestieren auf dem Hauptmarkt in Zwickau

In der Metall- und Elektrobranche fordert die Gewerkschaft IG Metall fünf Prozent mehr Lohn.

23.09.2026 | 1:41 min

Nach drei Verhandlungsrunden keine Lösung

In Baden-Württemberg hat die IG Metall angekündigt, am Freitag in den dafür vorgesehenen Betrieben mit Abstimmungen über die Warnstreiks zu beginnen. Der Bezirk Bayern will vor den Ganztagesstreiks nicht mehr mit den Arbeitgebern verhandeln.

Die Tarifrunde findet angesichts der Krise in weiten Teilen der Branche, etwa der Autoindustrie und teils auch im Maschinenbau, unter sehr großem Druck statt. Die IG Metall fordert innerhalb eines Jahres fünf Prozent mehr Geld für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten. Zudem sollen Jobs und Standorte gesichert werden. Die Arbeitgeber haben für eine wesentlich längere Laufzeit eine widerrufbare Einmalzahlung und 1,3 Prozent mehr angeboten. Nach drei Verhandlungsrunden hat sich keine Lösung abgezeichnet.

Schaltgespräch zu VW Tarifverträgen

Volkswagen kündigt zahlreiche Tarifverträge zum Jahresende. Oliver Deuker berichtet.

30.09.2026 | 1:23 min

Ganztägige Warnstreiks als Druckmittel

Das Instrument ganztägiger Warnstreiks hat die IG Metall erst einmal im Jahr 2018 angewendet. Damals hatten rund 500.000 Menschen in 250 Betrieben teilgenommen. Auch im laufenden Jahr will der Vorstand eine dreistellige Zahl von Betrieben festlegen, die bestreikt werden sollen. Im Gegensatz zu unbefristeten Streiks sind keine Urabstimmungen nötig. Gewerkschafter können für ihre Teilnahme Streikgeld beantragen.

Quelle: dpa, Reuters, AFP
Über dieses Thema berichtete unter anderem ZDFheute Xpress am 03.11.2026 ab 12:10 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Themen
IG MetallStreikBaden-WürttembergBayern

Mehr zu Streiks und Tarifverhandlungen

  1. Warnstreik im Hamburger Hafen: An einem Zaun hängt ein Transparent mit der Aufschrift Heute Warnstreik.

    Nach Arbeitsniederlegungen im August:Streiks an deutschen Seehäfen: Verdi will acht Prozent mehr

    mit Video0:25
  2. Warnstreiks im Handel

    Verdi und HDE einig:NRW: Mehr Geld für Jobs im Einzelhandel

    mit Video0:22
  3. Wolfsburg: VW-Werk
    Analyse

    VW kündigt Tarifverträge:Droht jetzt ein Volkswagen-Aufstand?

    von Peter Kunz
    mit Video1:31
  4. Das Logo von Samsung Electronics ist am 20. Mai 2026 auf einer Samsung Electronics
    FAQ

    Südkoreanischer Elektronikkonzern:Generalstreik bei Samsung vorerst abgewendet - darum geht es

    mit Video0:26