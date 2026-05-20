Samsung droht ein historischer Generalstreik: Die Gründe

Südkoreas Elektronikriese Samsung macht Rekordgewinne und die Mitarbeiter wollen daran beteiligt werden. Über das Wie wird heftig gestritten - ein historischer Generalstreik droht.

Tausende Angestellte des Technologiekonzerns Samsung hatten im April für bessere Löhne demonstriert. 23.04.2026 | 0:26 min

Beim weltweit größten Halbleiterproduzenten Samsung Electronics haben rund 48.000 gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter einen 18-tägigen Generalstreik angedroht.

Der ab Donnerstag geplante Streik wäre der mit Abstand größte in der Konzerngeschichte. Hintergrund ist ein Konflikt um die Höhe von Bonuszahlungen an die Belegschaft, nachdem der südkoreanische Elektronikriese im Zuge eines anhaltenden Booms rund um Künstliche Intelligenz Rekordgewinne erzielt hat.

Was sind die Forderungen der Gewerkschaft?

Der zentrale Streitpunkt ist die Höhe der Jahresboni für die Samsung-Mitarbeiter in der Halbleiter-Abteilung. Die Gewerkschaft fordert, dass 15 Prozent des jährlichen Betriebsgewinns des Unternehmens als Boni ausgeschüttet werden - und zwar dauerhaft. Derzeit sind die Boni der Mitarbeiter auf 50 Prozent des Grundgehalts begrenzt. Aufgrund der historisch hohen Profite handelt es sich um enorme Summen.

China hat den Export von Halbleitern des Herstellers Nexperia gestoppt. Nun drohen Produktionsausfälle in der deutschen Autobranche, die von diesen Computer-Chips abhängig ist. 27.10.2025 | 1:18 min

Basierend auf einem prognostizierten Gewinn von etwa 300 Billionen Won für das Jahr 2026 (umgerechnet etwa 171 Milliarden Euro) würden die Gewerkschaftsforderungen einem durchschnittlichen Jahresbonus in Höhe von rund 350.000 Euro pro Mitarbeiter entsprechen. Die Summen würden allerdings nur an die Belegschaft der Halbleiter-Sparte fließen.

Warum eskaliert der Konflikt gerade jetzt?

Hintergrund ist, dass Samsung Electronics im ersten Jahresquartal dank des anhaltenden KI-Booms den höchsten Gewinn seit Unternehmensgründung erzielt hat. Der Betriebsgewinn für den Zeitraum Januar bis März beträgt 57,2 Billionen Won (umgerechnet knapp 33 Milliarden Euro) - in etwa das Achtfache des Vorjahreszeitraums.

Im ZDFheute-Interview erklärt Infineon-Vorstandschef Hanebeck, vor welchen Herausforderungen sein Unternehmen steht - und warum Deutschlands Chiphersteller Engpässe nicht einfach abfangen kann. 12.11.2025 | 1:50 min

Der Rekordgewinn von Samsung wird vor allem von der anhaltend starken Nachfrage nach Computerchips angetrieben. Fast 94 Prozent des Gesamtgewinns des Unternehmens wurden von der Halbleitersparte des Unternehmens erzielt.

Was ist die Position der Konzernführung von Samsung?

Samsung argumentiert, dass die Halbleiterbranche starken Schwankungen unterliegt, und man sich aufgrund der zyklischen Volatilität nicht langfristig auf hohe Bonuszahlungen einlassen möchte. Ebenso betont das Management, dass man hohe Summen für Investitionen bereithalten müsse, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch würden hohe Boni an die Halbleiter-Belegschaft Spannungen mit anderen Konzernabteilungen erzeugen, die deutlich geringere Auszahlungen erhalten.

Die Wirtschaft in Südkorea ist in einer Krise, die Bevölkerung schrumpft und das Land ist tief gespalten. Kann der neue Präsident die Probleme lösen? 11.06.2025 | 6:59 min

Während mehrerer Verhandlungsrunden soll das Samsung-Management seinen Mitarbeitern Kompromissvorschläge unterbreitet haben, die jedoch deutlich unter den Kernforderungen der Gewerkschaft bleiben.

Was sagt Südkoreas Präsident Lee Jae Myung zu dem Konflikt?

Der seit letztem Jahr regierende Präsident Lee Jae Myung hat sich bislang vorsichtig kritisch geäußert. "Arbeitnehmer sollen für ihre Arbeitsleistung eine angemessene Entlohnung erhalten können", schrieb Lee auf der Online-Plattform X am Montag. Jedoch sollten auch Aktionäre, die durch ihre Investitionen potenzielle Risiken und Verluste tragen, Anspruch auf ihren Anteil am Unternehmensgewinn haben.

Der Mitte-Links-Kandidat Lee gewann vergangenes Jahr die vorgezogene Präsidentschaftswahl in Südkorea klar. Er versprach, das Land zu einen - nach einem halben Jahr politischem Chaos. 03.06.2025 | 2:40 min

In einer vorherigen Stellungnahme kritisierte Südkoreas Präsident die Forderungen der Gewerkschaft als "exzessiv". Die Aussagen des 62-Jährigen sind bemerkenswert, da er aus dem politisch linken Lager stammt, sich einst als Anwalt für die Rechte von Arbeitern engagierte und einen gewerkschaftlichen Hintergrund hat.

Wie hoch wäre der wirtschaftliche Schaden eines Streiks?

Die südkoreanische Zentralbank schätzt in einem internen Bericht, dass der Generalstreik bei Samsung das Wirtschaftswachstum des Landes für dieses Jahr um 0,5 Prozentpunkte ausbremsen könnte. Demnach würden sich die potenziellen Verluste auf rund 20 Milliarden US-Dollar belaufen, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.

Südkorea hat die niedrigste Geburtenrate aller OECD-Länder: 0,75 Kinder pro Frau. Geht das so weiter, wird sich die Bevölkerung bis zum Ende des Jahrhunderts halbieren, so Experten. 10.06.2025 | 2:24 min

Auch die US-amerikanische Handelskammer in Südkorea äußerte eine Warnung, in der es hieß, der Streik könne globale Lieferketten unterbrechen und Südkoreas Ruf als verlässlichen Technologie- und Produktionsstandort beschädigen. Tatsächlich gibt es bereits jetzt Engpässe bei der Chipproduktion, da die weltweite Nachfrage nach Halbleitern das Angebot deutlich übersteigt. Ein Generalstreik bei Samsung dürfte die Lage zusätzlich verschärfen.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa