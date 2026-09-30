VW kündigt Tarifverträge:Droht jetzt ein Volkswagen-Aufstand?
von Peter Kunz
VW hat fast alle Tarifverträge gekündigt, was 100.000 Mitarbeiter betrifft. Dem Autobauer droht ein heißer Herbst - inklusive hartem Tarifstreit.
Heißer Herbst und aufziehende Kaltfront: Bei VW in Wolfsburg droht gleich beides. Management und Gewerkschaften rüsten sich und gehen in Kampfposition.
Der Vorstand kündigt gleich zehn laufende Tarifverträge, die IG Metall spricht vom "üblen Foul" an der Belegschaft, der Betriebsrat kündigt Widerstand an. Die Kälte zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern erreicht einen neuen Tiefpunkt: Streiks nicht ausgeschlossen.
Einigung bei Werksschließungen: Fast zu friedlich
Fast zu friedlich wirkte vor kurzem erst die Einigung im Volkswagen-Aufsichtsrat. Vertreter beider Seiten hatten sich darauf verständigt, erst einmal ohne Werksschließungen durch die tiefe Krise des Automobilherstellers zu kommen. Es schien so, als sei die Mitbestimmung im Konzern noch einmal gerettet und habe ihren Auftrag erfüllt. Nämlich: dass beide Seiten am selben Strang ziehen.
Aber wenn das Ziel des Vorstandes bleibt, in einer Transformation der gesamten Automobilindustrie Milliarden einzusparen und den Konzern vom Kopf auf vier Räder zu stellen, dann zieht man am Ende doch wieder an zwei Enden, das zeigt sich jetzt. Das Risiko ist außerdem groß, dass der Strang komplett durchschnitten wird, wenn Gewerkschaften oder Vorstand zu sehr überziehen.
Tarifverträge müssen neu verhandelt werden
Volkswagen-Chef Oliver Blume hat deutlich gemacht, dass er bis Jahresmitte 2027 einen verschlankten Konzern bauen oder zumindest ein Konzept dafür vorlegen will, dazu gehören Schmerzen. Verzicht auf Zusatzvergütungen, mögliche Nichtübernahme von Auszubildenden, weniger extra-freie Tage, das alles verbirgt sich hinter dem Zerreißen der Vereinbarungen und den jetzt anstehenden Neuverhandlungen von Tarifverträgen.
VW: Gut gepolsterte Arbeitsplätze sind Geschichte
VW in Wolfsburg bot über Jahrzehnte gut gepolsterte Arbeitsplätze, generationsübergreifende Perspektiven und Sicherheit für die Stammbelegschaft und deren Angehörige - das ist nun vorbei.
Volkswagen kündigt "zentrale Pfeiler des Haustarifvertrages", beschwert sich die IG Metall. Dabei war der Haustarifvertrag immer schon der VW-Goldstandard. In Werken, die nicht zum Haustarifvertrag gehören oder als Beschäftigte mit Leiharbeits-Verträgen arbeitete man längst schon mit Bedingungen zweiter Klasse.
IG Metall fordert von Volkswagen fünf Prozent mehr Geld
Volkswagen stellt am Mittwochnachmittag klar, dass die jetzt erfolgte einseitige Aufkündigung der Verträge den Kern des Ende 2024 nach Arbeitskampf beschlossenen Zukunftspakts nicht berühre: "Der Zukunftstarifvertrag mit der darin enthaltenen Beschäftigungssicherung ist von der Kündigung ausdrücklich nicht betroffen".
Nur ans Portemonnaie will man der Belegschaft allerdings schon zum 1. Januar nächsten Jahres. Und die Gewerkschafts-Forderung von fünf Prozent in der anstehenden Tarifrunde wird vom Vorstand als weltfremd abgelehnt.
Druck von allen Seiten steigt
Was nach 2030 passieren wird, das ist die alles bestimmende Gretchenfrage bei Volkswagen. Ob der riesige Konzern dann noch in eine Automobil-Landschaft passt, die sich bis dahin massiv verändert haben wird?
Druck aus China, Zölle in Nordamerika, Nachschub-Nadelöhre und Technologiesprünge. Am Ende wird es gar nicht mehr um sechs Tage Sonderurlaub mehr oder weniger im Jahr gehen, sondern um die Frage, wie viel Arbeit ein moderner Dinosaurier wie Volkswagen in ein paar Jahren überhaupt noch anbieten kann. Das weiß Oliver Blume. Das wissen die Gewerkschaften.
Heißer Herbst oder Eiszeit zwischen den Tarifparteien: Der Klimawandel in der Automobilindustrie muss beide Seiten am Ende zusammenschweißen, wenn VW überleben soll.
Peter Kunz ist Leiter des ZDF-Landesstudios Niedersachsen in Hannover.
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