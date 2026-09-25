Rückruf bei VW, Audi, Seat: Was Autofahrer wissen sollten

Nach dem Rückruf von VW, Audi und Seat stellen sich für betroffene Autobesitzer einige Fragen - etwa, ob sie weiterfahren können. Hier die wichtigsten Infos im Überblick.

Rückruf bei VW, Audi und Seat: Was Halter wissen sollten

VW und Audi müssen in Deutschland fast eine Million Autos zurückrufen. Laut Kraftfahrt-Bundesamt könnte eine Schraube brechen und die Lenkung ausfallen. Betroffen sind mehrere Modelle. 25.09.2026 | 0:31 min

Der VW-Konzern ruft in Deutschland fast eine Million Autos vorsorglich in die Werkstätten. Weltweit sind es noch mehr. Der Grund ist eine Schraube an der Lenkung, die unter bestimmten Bedingungen korrodieren kann. Diese soll gegen ein widerstandsfähigeres Modell getauscht werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Was ist das Problem?

Ein kleines Bauteil - und zwar eine Befestigungsschraube der Lenkung. Unter bestimmten Umwelteinflüssen und nach langjährigem Betrieb unter Streusalz-Einfluss kann sie korrodieren. VW und Audi teilten mit, dass das mögliche Problem bei internen Qualitätsprüfungen entdeckt wurde.

Ausfall der Lenkung droht : VW und Audi rufen fast eine Million Autos in die Werkstätten Bei fast einer Million Autos des VW-Konzerns muss wohl eine Schraube ersetzt werden. Andernfalls könnte es laut Kraftfahrt-Bundesamt zu einem Ausfall der Lenkung kommen. mit Video 0:31

Was kann im schlimmsten Fall passieren?

Schreitet die Korrosion fort, könne in Einzelfällen die Befestigung der Lenkung und damit ihre Funktion beeinträchtigt werden, hieß es von den Herstellern. Soll heißen: Im schlimmsten Fall kann der Fahrer das Auto nicht mehr kontrollieren. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes sind bislang aber keine Vorfälle mit Sach- oder Personenschäden bekannt. Darauf verweist auch Audi.

Welche Fahrzeuge rufen die Unternehmen zurück?

Bei VW betroffen sind den Angaben zufolge die Modelle Tiguan, Touran, Caddy, Golf Variant und Golf Sportsvan mit dem Produktionszeitraum September 2013 bis Juli 2024. Dem KBA zufolge handelt es sich weltweit um fast 2,16 Millionen Fahrzeuge, davon knapp 900.000 in Deutschland.



Das Problem taucht außerdem beim Audi Q3 mit dem Produktionszeitraum 31. Oktober 2017 bis 23. Mai 2024 auf. Hier seien weltweit fast 700.000 Fahrzeuge potenziell betroffen, davon gut 58.500 in Deutschland.



Einen Rückruf gibt es außerdem für die Seat-Modelle Ateca und Tarraco im Produktionszeitraum April 2016 bis September 2024. Die genaue Zahl der potenziell betroffenen Fahrzeuge der spanischen VW-Tochter war zunächst aber nicht bekannt. Für andere Marken des VW-Konzerns wie Skoda fanden sich in der KBA-Datenbank zunächst keine Informationen.

Diese Autos sind vom Rückruf betroffen

Volkswagen Betroffene Modelle: Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy, Golf

Produktionszeitraum: 24.09.2013 - 1.07.2024

Potentiell betroffene Fahrzeuge in Deutschland: 895.832

Potentiell betroffene Fahrzeuge weltweit: 2.159.054

Kontakt zum Hersteller: 0800-8655792436, Rückrufcode: 48VS

KBA-Referenznummer: 17016R

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt Audi Betroffene Modelle: Q3

Produktionszeitraum: 31.10.2017 - 23.05.2024

Potentiell betroffene Fahrzeuge in Deutschland: 58.555

Potentiell betroffene Fahrzeuge weltweit: 696.547

Kontakt zum Hersteller: 0800-28347378423, Rückrufcode: 48LG

KBA-Referenznummer: 17014R

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt Seat Betroffene Modelle: Ateca, Tarraco

Produktionszeitraum: April 2016 bis September 2024

Potentiell betroffene Fahrzeuge: Bisher nicht bekannt

Kontakt zum Hersteller: 0800-8655792436

Rückrufcode: 48T7

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

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Darf ich weiter mit meinem Auto fahren?

Einem Volkswagen-Sprecher zufolge ist das möglich. In allen Fahrzeugen, die in die Werkstätten gerufen werden, ist zwar die problematische Schraube verbaut. Die Autos können aber mehr oder weniger von dem Problem betroffen sein - je nachdem, wie viel Streusalz sie beispielsweise ausgesetzt waren.

Wie erfahre ich, ob mein Fahrzeug betroffen ist?

Alle Halterinnen und Halter potenziell betroffener Autos erhalten nach Angaben eines VW-Sprechers einen Brief. Darin stünden alle wichtigen Informationen - beispielsweise zum genauen Ablauf des Rückrufs und den Ansprechpartnern. Wer keinen derartigen Brief bekomme, sei auch nicht betroffen.



Wer besorgt sei, kann sich demnach aber auch an einen VW-Servicepartner wenden - also zum Beispiel an einen Händler oder eine Werkstatt. Entscheidend dafür ist die sogenannte Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN). Sie steht in der Zulassungsbescheinigung.

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Auskünfte erhalten Autobesitzer auch unter den Telefonnummern 0800 8655 792 436 (VW) und 0800 2834 7378 423 (Audi). Dafür sollte auch der Rückrufcode bereitgehalten werden. Die Rückrufcodes lauten 48VS für VW, 48LG für Audi und 48T7 für Seat.

Was passiert in der Werkstatt?

Die betroffene Verschraubung wird dort getauscht. Die Instandsetzung dauere bis zu einer Stunde, teilte der VW-Sprecher weiter mit. Das sei kostenlos.

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