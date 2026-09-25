Ein entscheidendes Detail fehlt:Trump postet massiv manipuliertes Bild von sich und Xi
von Oliver Klein
Ein Kampfjet donnert über Donald Trump und Xi Jinping, Trump verzieht das Gesicht. In einem von ihm geposteten Bild ist davon nichts zu sehen. Noch mehr Details wurden verändert.
Es sollte offenbar ein heroisch anmutendes Foto sein, ganz nach Geschmack des US-Präsidenten: Donald Trump steht am Militärflughafen Joint Base Andrews in Washington auf dem roten Teppich neben Chinas Machthaber Xi Jinping. Er salutiert, während ein Kampfjet im Tiefflug über die Szene donnert. Im Hintergrund parkt die Maschine des chinesischen Staatspräsidenten. "Only Trump" - "nur Trump" - steht in schwarzer Frakturschrift darüber.
Trump postete das Bild in seinem Netzwerk Truth Social, anlässlich des Staatsbesuchs aus China. Doch das Foto ist massiv nachbearbeitet und zugunsten von Trump "verschönert" worden, vermutlich mit Künstlicher Intelligenz (KI).
ZDFheute hat das Bild mit anderen Fotos und Videoaufnahmen der Szene verglichen - und mehrere Unstimmigkeiten entdeckt.
Am auffälligsten: Ausgerechnet in dem Moment, als einer der US-Bomber über den Himmel donnert, kommt es zu einer skurrilen Situation: Donald Trumps Mimik entgleist, als ob ihm der Lärm der Kampfjets die Ohren schmerzen lässt. Das ist auf mehreren Videos zu sehen. Xi Jinping neben ihm verzieht keine Miene. Die Szene ging in den sozialen Medien viral:
Trump verzieht während des Überflugs schmerzhaft das Gesicht
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Auf dem Bild, das Trump bei Truth Social postete, ist davon nichts zu sehen - obwohl es genau der Moment sein soll, in dem der Kampfbomber über die Szene fliegt. Doch das ist nicht der einzige Unterschied zu anderen Bildern und Videos, die von dem Geschehen existieren:
- Trump trägt während des Empfangs auf allen Videos und Fotos schwarze Handschuhe - trotz spätsommerlicher Temperaturen am Nachmittag von 18 Grad. Auf dem Bild, das Trump bei Truth Social postete, trägt er jedoch nur einen Handschuh.
- Im Hintergrund von Trumps Foto ist eine Frau zu sehen, vermutlich Monica Crowley, die Protokollchefin der Vereinigten Staaten. Ihre Schuhe sehen auf Trumps Bild deutlich anders aus als auf allen anderen Fotos und Videos der Szene.
- Auch Details an Xi Jinpings Flugzeug im Hintergrund unterscheiden sich.
ZDFheute überprüfte das von Trump gepostete Bild auch mit Analyse-Tools. Mehrere von ihnen - unter anderem Hive, Detesia und Gretchen AI - zeigen starke Hinweise auf Manipulation mit Künstlicher Intelligenz.
Die Änderungen sind genau von der Art "kosmetische Bearbeitungen", wie man sie häufig sieht, um Fotos aufzubessern, erklärt Hany Farid, einer der weltweit führenden Experten für digitale Forensik und Deepfakes, bei der BBC. Der Sender fragte seinem Bericht zufolge auch beim Weißen Haus an, wie und warum Trumps Foto bearbeitet wurde. Eine Antwort gab es nicht.
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