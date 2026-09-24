Trump und Xi auf Kuschelkurs im Weißen Haus

Beim Treffen von Chinas Staatsoberhaupt Xi und US-Präsident Trump geht es um globale Krisen. Im Weißen Haus beschwören beide Staatschefs ihre Freundschaft - auch mit zwei Pandas.

Beim Treffen von Chinas Staatsoberhaupt Xi und US-Präsident Trump geht es um globale Krisen und große Fragen rund um US-Zölle, den Iran-Krieg und die Risiken durch Künstliche Intelligenz. 24.09.2026 | 1:45 min

Militärkapelle, Truppenparade, Staatsbankett: Donald Trump hat alles aufgefahren, um Xi Jinping in Washington zu empfangen. Der US-Präsident begrüßt den chinesischen Staatschef persönlich am Rollfeld - eine Ehre, die ausländischen Gästen selten zuteil wird - und rollt ihm sechs Wochen vor den Midterms den roten Teppich aus. Die Botschaft der Bilder ist eindeutig: Nähe und Respekt, statt Konfrontation.

Präsident Trump spricht von einer großartigen Freundschaft mit Xi, "basierend auf wechselseitigem Respekt und den gemeinsamen Interessen unserer Völker":

Seit meiner ersten Wahl 2016 hat sich eine Freundschaft zwischen Präsident Xi und mir entwickelt. Eine wirklich tiefe Freundschaft. „ Donald Trump, US-Präsident

Und auch Xi wirbt für Harmonie:

Ich bin hier, um die Freundschaft und die Zusammenarbeit auszubauen. „ Xi Jinping, chinesischer Staatschef

Chinas Staatschef Xi wurde von US-Präsident Trump in Washington mit allen Ehren empfangen, trotz Handelskrieg und KI-Wettstreit. Was das Treffen für die Welt bedeutet, analysiert ZDFheute live. 24.09.2026 | 32:29 min

Allerdings gibt es einige Streitthemen zwischen USA und China

Dabei gäbe es eigentlich genug Stoff für Streit. Denn Trump und Xi treffen sich vor einer langen Liste ungelöster Konflikte. Die USA und China ringen um Zölle und Handelshemmnisse, um Computerchips und Künstliche Intelligenz, um Rohstoffe und technologische Vorherrschaft.

Hinzu kommen die Spannungen um Taiwan, das Peking als Teil Chinas betrachtet, während Washington die Insel weiterhin unterstützt. Auch Chinas Beziehungen zu Russland und Iran belasten das Verhältnis.

Karte: Taiwan , China und Hongkong Quelle: ZDF

Und dann ist da Chinas enge wirtschaftliche Beziehung zu Russland. China ist der wichtigste Abnehmer russischen Öls und damit ein zentraler Handelspartner Moskaus. Washington wiederum wirft Peking vor, Russland wirtschaftlich den Rücken freizuhalten.

Pandas als Geste der Freundschaft

Trotzdem bemühen sich beide Seiten sichtbar um einen versöhnlichen Ton. Xi kündigt an, die USA erneut mit Pandas zu versorgen, den "Botschaftern der Freundschaft". Die sogenannte Panda-Diplomatie hat in China Tradition: Die Tiere werden gezielt eingesetzt, um politische Nähe und gute Beziehungen zu anderen Ländern zu symbolisieren.

Chinas Staatsoberhaupt Xi ist zu Gast bei US-Präsident in Washington und spricht überraschend von Partnerschaftlichkeit. ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen berichtet aus Washington. 24.09.2026 | 1:20 min

Außerdem sollen in den kommenden Jahren Zehntausende junge Amerikaner zu Austauschprogrammen nach China eingeladen werden.

Trump braucht Erfolge

Nach den Gesprächen im Oval Office zeigt Trump seinem Gast noch seinen neuen Hubschrauberlandeplatz. Auch diese Bilder sollen Nähe demonstrieren. Doch genau das wird für Trump zum politischen Risiko. Denn während der Präsident Xi als Freund bezeichnet, steht China in Washington zugleich unter Verdacht, Iran beim Aufbau seiner militärischen Fähigkeiten zu helfen.

Das Wall Street Journal berichtet über Lieferungen chinesischer Elektronikbauteile für iranische Raketen sowie mögliche Unterstützung durch chinesische Satellitendaten. Für Kritiker stellt sich deshalb die Frage: Warum erhält ausgerechnet ein solcher Partner einen Empfang wie ein enger Verbündeter?

Sechs Wochen vor den Midterms kann Trump sich keinen Empfang leisten, der nur spektakulär aussieht.

Katharina Schuster ist Korrespondentin im ZDF-Studio in Washington D.C.

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