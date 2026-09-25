Die Schauspieler Wanja Mues und Antoine Monot verbindet seit Jahren die Krimi-Reihe "Ein Fall für zwei“. Wie sie mit dem bevorstehenden Serien-Ende umgehen.

Die beiden stehen seit 12 Jahren für "Ein Fall für zwei" vor der Kamera. Daraus ist eine enge Freundschaft entstanden, die trotz Serien-Aus nach der 13. Staffel bleiben wird. 25.09.2026 | 8:04 min

Wanja Mues und Antoine Monot - die beiden Schauspieler sind seit langer Zeit "Ein Fall für zwei". Aktuell läuft die zwölfte Staffel der ZDF-Krimi-Reihe, in der sie gemeinsam vor der Kamera stehen.

Der Abschied rückt näher, denn im kommenden Jahr ist Schluss. Nach der 13. Staffel ist die Geschichte rund um Rechtsanwalt Benni Hornberg und Privatermittler Leo Oswald zu Ende erzählt. Für das ZDF keine leichte Entscheidung, die Kult-Serie einzustellen. Dennoch blickt Wanja Mues zufrieden auf diese Zeit:

Ich bin sehr froh, dass wir auf der Höhe aussteigen und nicht bei einer Talfahrt, sondern wir sind jetzt an einem Punkt, wo es alles eigentlich super läuft. „ Wanja Mues, Schauspieler

Nach 46 Jahren und reiflicher Überlegung wird die Erfolgsserie eingestellt. Zum Abschluss wird es aber noch eine letzte Staffel und einen Spielfilm geben, der zu einem runden Ende führt. 17.07.2026 | 1:58 min

Nach insgesamt 45 Jahren naht das Ende von "Ein Fall für zwei". Zuvor waren Claus Theo Gärtner als Ermittler Matula und Rainer Hunold als Rechtsanwalt Dr. Franck im Einsatz. Antoine Monot, der die Rolle des "neuen" Rechtsanwalts Benni Hornberg vor fast 13 Jahren übernommen hat, ist der lange Zeitraum in diesem Beruf eine Ausnahme:

Mir war auch immer klar, irgendwann wird es enden. „ Antoine Monot, Schauspieler

Er hätte gerne noch drei, vier Jahre länger gemacht, ergänzt Monot: "Aber so ist es".

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Eine Ära geht zu Ende, die Freundschaft bleibt

Auch wenn die Zeit als Ermittler-Duo 2027 zu Ende geht, Wanja Mues und Antoine Monot haben schon ein neues gemeinsames Projekt am Start. Sie bringen ein Live-Hörspiel "Pater Brown" deutschlandweit auf die Bühne. Besonders hilfreich bei all den Auftritten ist die über Jahre gewachsene enge Freundschaft. Und die soll auch nach Drehende von "Ein Fall für zwei" bleiben.

Also wir werden uns nicht aus den Augen verlieren. Die Freundschaft wird bestehen bleiben. „ Wanja Mues, über die Freundschaft zu Antoine Monot

Aber es sei natürlich schon was anderes, wenn "man dann auch intensiv zusammenarbeitet," erzählt Mues.

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Großes Finale geplant

Ein neues gemeinsames Projekt steht also an. Und noch sind die beiden im ZDF zu sehen. Zum Ende der 13. Staffel von "Ein Fall für zwei" im kommenden Jahr ist ein großes Finale geplant. Darauf freuen sich Antoine Monot und Wanja Mues besonders. Am liebsten mit einem Ritt in den Sonnenuntergang, so Wanja Mues.

Serien : Ein Fall für zwei Privatdetektiv Leo Oswald und Rechtsanwalt Benni Hornberg könnten gegensätzlicher nicht sein. Mit viel Charme löst das unkonventionelle Duo spannende Fälle in "Mainhattan".

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Quelle: ZDF