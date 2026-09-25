"Ein Fall für zwei": Finale Staffel 2027:Wanja Mues und Antoine Monot: "Freundschaft wird bleiben"
Die Schauspieler Wanja Mues und Antoine Monot verbindet seit Jahren die Krimi-Reihe "Ein Fall für zwei“. Wie sie mit dem bevorstehenden Serien-Ende umgehen.
Wanja Mues und Antoine Monot - die beiden Schauspieler sind seit langer Zeit "Ein Fall für zwei". Aktuell läuft die zwölfte Staffel der ZDF-Krimi-Reihe, in der sie gemeinsam vor der Kamera stehen.
Der Abschied rückt näher, denn im kommenden Jahr ist Schluss. Nach der 13. Staffel ist die Geschichte rund um Rechtsanwalt Benni Hornberg und Privatermittler Leo Oswald zu Ende erzählt. Für das ZDF keine leichte Entscheidung, die Kult-Serie einzustellen. Dennoch blickt Wanja Mues zufrieden auf diese Zeit:
Nach insgesamt 45 Jahren naht das Ende von "Ein Fall für zwei". Zuvor waren Claus Theo Gärtner als Ermittler Matula und Rainer Hunold als Rechtsanwalt Dr. Franck im Einsatz. Antoine Monot, der die Rolle des "neuen" Rechtsanwalts Benni Hornberg vor fast 13 Jahren übernommen hat, ist der lange Zeitraum in diesem Beruf eine Ausnahme:
Er hätte gerne noch drei, vier Jahre länger gemacht, ergänzt Monot: "Aber so ist es".
Eine Ära geht zu Ende, die Freundschaft bleibt
Auch wenn die Zeit als Ermittler-Duo 2027 zu Ende geht, Wanja Mues und Antoine Monot haben schon ein neues gemeinsames Projekt am Start. Sie bringen ein Live-Hörspiel "Pater Brown" deutschlandweit auf die Bühne. Besonders hilfreich bei all den Auftritten ist die über Jahre gewachsene enge Freundschaft. Und die soll auch nach Drehende von "Ein Fall für zwei" bleiben.
Aber es sei natürlich schon was anderes, wenn "man dann auch intensiv zusammenarbeitet," erzählt Mues.
Großes Finale geplant
Ein neues gemeinsames Projekt steht also an. Und noch sind die beiden im ZDF zu sehen. Zum Ende der 13. Staffel von "Ein Fall für zwei" im kommenden Jahr ist ein großes Finale geplant. Darauf freuen sich Antoine Monot und Wanja Mues besonders. Am liebsten mit einem Ritt in den Sonnenuntergang, so Wanja Mues.
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