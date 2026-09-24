Dianas Bruder und der "Swan Song": Letzte Nachricht an die Welt

Der Schwanengesang ist in der griechischen Mythologie das letzte bedeutende Werk eines Menschen. Eine Nachricht an die Welt. So sieht Charles Spencer das Buch über seine Schwester.

30 Jahre nach ihrem Tod schreibt ihr Bruder Charles Spencer erstmals ausführlich über die Beziehung zu Prinzessin Diana - und erhebt schwere Vorwürfe gegen den heutigen König. 22.09.2026 | 2:54 min

"Swan Song. Diana, my sister" - so lautet der Titel des umstrittenen Buchs von Earl Spencer. Fast dreißig Jahre nach dem tragischen Unfalltod der Prinzessin hat er aufgeschrieben, was er dringend noch sagen wollte: über ihre gemeinsame Kindheit als Sprösslinge einer alten aristokratischen Familie, über Dianas Leben und ihr Sterben. Sie war eine globale Ikone, über die unendlich viel geschrieben und spekuliert worden ist. Dem ZDF erzählt er auf seinem Landsitz Althorp:

Ich dachte, wenn ich es einfach einmal hinter mich bringe, kann ich sagen: 'Das war's, und nie wieder.' Das war meine Absicht. Aber ich wollte es für Diana richtig machen. „ Charles Spencer, Bruder von Prinzessin Diana

Ex-Schwager im Visier

Den damaligen Prinz Charles lässt der Autor in keinem guten Licht erscheinen. Seine Erinnerungen - auch gestützt durch Briefe und Tagebucheintragungen - seien lebhaft, denn es habe lediglich zwei Telefongespräche zwischen ihm und Charles gegeben.

Charles Spencer berichtet unter anderem über das schwierige Telefonat mit seinem Schwager zur Beerdigungsprozession seiner Schwester Diana. Quelle: ZDF

Der habe ihn angerufen, nachdem Charles Spencer protestiert hatte gegen den Plan des Palast-Protokolls, den 12-jährigen Harry und den 15-jährigen William hinter dem Sarg der Mutter in der Beerdigungs-Prozession zur Londoner Westminster Abbey laufen und öffentlich trauern zu lassen.

Am Telefon ist er aus der Haut gefahren. Und ich dachte, er wird sich jetzt gleich wieder einkriegen. Aber er sagte: 'Wir werden sie schon bald vergessen.' Ich war fassungslos. „ Charles Spencer über ein Telefonat mit Charles III. zur Beerdigungsprozession von Diana

Er habe zu ihm gesagt: "Ich kann nicht glauben, dass du das gerade gesagt hast", und habe aufgelegt, erzählt Spencer.

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Überwältigende Trauer "war sehr traumatisierend"

Es sei ihm schwergefallen, seine Erinnerung an die halbstündige Trauerprozession niederzuschreiben, die sich angefühlt habe wie eine Ewigkeit:

Als Onkel dachte ich: 'Meine Güte, wie kommen die Jungs damit zurecht?' „ Charles Spencer

Alle hätten bei der Prozession versucht, nach vorne zu schauen, erläutert Spencer. "Aber diese überwältigende Trauer von all den Menschen zu spüren, ohne hinschauen zu können, war sehr traumatisierend."

Er erinnere sich auch noch an das Geräusch der Schritte auf den Straßen Londons. "Wenn ich jetzt darüber spreche, stehen mir die Nackenhaare zu Berge."

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Neffen wussten nichts von Buch

Charles Spencer beschreibt sich selbst als einen emotionalen Mann. Und betont, er stünde keinesfalls nur auf der Seite Harrys. Dieser und sein Bruder William sind tief zerstritten, es herrscht Funkstille zwischen ihnen. Ihr Onkel ergänzt, er sei in seinen 60ern und sich "sehr darüber im Klaren, welchen Platz ich im Leben von Männern in ihren 40ern einnehme".

Ich helfe beiden immer gerne. Harry und seine Familie waren im Sommer hier - aber wir mischen uns nicht in die Angelegenheiten des anderen ein. „ Charles Spencer über das Verhältnis zwischen Harry und William

Von seinem Buch hätten beide Neffen vorher nichts gewusst, sagt Spencer. Der Autor betont, er sei Historiker und schon deshalb stets an Fakten orientiert.

Nichts als die Wahrheit

Im Vereinigten Königreich überschlugen sich die Debatten zuletzt, ob Spencer recht habe oder der König, der deutlich machen ließ, dass man Spencers Erinnerungsvermögen stark bezweifle.

Denn in "Swan Song" lässt sich auch nachlesen, dass der frühere Prinz Charles "geradezu gelöst, wie ein Lottogewinner" geklungen habe angesichts der Nachricht von Dianas Unfalltod.

Was ich wirklich zeigen möchte: Für mich war Diana einfach eine so lebensfrohe, humorvolle Schwester - und ein Mensch. „ Charles Spencer

Daher verstehe er vollkommen, wenn Leute sagten: "Oh, du hast den König kritisiert" oder was auch immer. Darum gehe es in dem Buch nicht. Das sei nebensächlich. "In dem Buch geht es um Diana", bekräftigt Spencer.

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In Großbritannien arbeiten sich viele weiter ab am Schwanengesang des Earl: Journalisten, die Verleumdungsklagen ankündigen wegen eines Datum-Fehlers. Königshaus-Experten, die Charles III. verteidigen. Und solche, die die Prinzessin der Herzen noch immer schmerzlich vermissen - fast 30 Jahre nach ihrem Tod.

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