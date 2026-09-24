Dianas Bruder und der "Swan Song": Letzte Nachricht an die Welt

Abrechnung unter Aristokraten:Prinzessin Dianas Bruder und die Enthüllungen im "Swan Song"
von Hilke Petersen
Der Schwanengesang ist in der griechischen Mythologie das letzte bedeutende Werk eines Menschen. Eine Nachricht an die Welt. So sieht Charles Spencer das Buch über seine Schwester.
"Swan Song. Diana, my sister" - so lautet der Titel des umstrittenen Buchs von Earl Spencer. Fast dreißig Jahre nach dem tragischen Unfalltod der Prinzessin hat er aufgeschrieben, was er dringend noch sagen wollte: über ihre gemeinsame Kindheit als Sprösslinge einer alten aristokratischen Familie, über Dianas Leben und ihr Sterben. Sie war eine globale Ikone, über die unendlich viel geschrieben und spekuliert worden ist. Dem ZDF erzählt er auf seinem Landsitz Althorp:
Ex-Schwager im Visier
Den damaligen Prinz Charles lässt der Autor in keinem guten Licht erscheinen. Seine Erinnerungen - auch gestützt durch Briefe und Tagebucheintragungen - seien lebhaft, denn es habe lediglich zwei Telefongespräche zwischen ihm und Charles gegeben.
Der habe ihn angerufen, nachdem Charles Spencer protestiert hatte gegen den Plan des Palast-Protokolls, den 12-jährigen Harry und den 15-jährigen William hinter dem Sarg der Mutter in der Beerdigungs-Prozession zur Londoner Westminster Abbey laufen und öffentlich trauern zu lassen.
Er habe zu ihm gesagt: "Ich kann nicht glauben, dass du das gerade gesagt hast", und habe aufgelegt, erzählt Spencer.
Überwältigende Trauer "war sehr traumatisierend"
Es sei ihm schwergefallen, seine Erinnerung an die halbstündige Trauerprozession niederzuschreiben, die sich angefühlt habe wie eine Ewigkeit:
Alle hätten bei der Prozession versucht, nach vorne zu schauen, erläutert Spencer. "Aber diese überwältigende Trauer von all den Menschen zu spüren, ohne hinschauen zu können, war sehr traumatisierend."
Er erinnere sich auch noch an das Geräusch der Schritte auf den Straßen Londons. "Wenn ich jetzt darüber spreche, stehen mir die Nackenhaare zu Berge."
Neffen wussten nichts von Buch
Charles Spencer beschreibt sich selbst als einen emotionalen Mann. Und betont, er stünde keinesfalls nur auf der Seite Harrys. Dieser und sein Bruder William sind tief zerstritten, es herrscht Funkstille zwischen ihnen. Ihr Onkel ergänzt, er sei in seinen 60ern und sich "sehr darüber im Klaren, welchen Platz ich im Leben von Männern in ihren 40ern einnehme".
Von seinem Buch hätten beide Neffen vorher nichts gewusst, sagt Spencer. Der Autor betont, er sei Historiker und schon deshalb stets an Fakten orientiert.
Nichts als die Wahrheit
Im Vereinigten Königreich überschlugen sich die Debatten zuletzt, ob Spencer recht habe oder der König, der deutlich machen ließ, dass man Spencers Erinnerungsvermögen stark bezweifle.
Denn in "Swan Song" lässt sich auch nachlesen, dass der frühere Prinz Charles "geradezu gelöst, wie ein Lottogewinner" geklungen habe angesichts der Nachricht von Dianas Unfalltod.
Daher verstehe er vollkommen, wenn Leute sagten: "Oh, du hast den König kritisiert" oder was auch immer. Darum gehe es in dem Buch nicht. Das sei nebensächlich. "In dem Buch geht es um Diana", bekräftigt Spencer.
In Großbritannien arbeiten sich viele weiter ab am Schwanengesang des Earl: Journalisten, die Verleumdungsklagen ankündigen wegen eines Datum-Fehlers. Königshaus-Experten, die Charles III. verteidigen. Und solche, die die Prinzessin der Herzen noch immer schmerzlich vermissen - fast 30 Jahre nach ihrem Tod.
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