Der tödliche Unfall in der Nacht am 31. August 1997 machte aus Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed ein tragisches Liebespaar. Doch war ihre Liebe inszeniert oder echt?

Dianas Ende ist Stoff unzähliger Storys. Oft übersehen wird dabei die Geschichte ihres Liebhabers Dodi Al-Fayed, ältester Sohn des Multimillionärs Mohammed Al-Fayed. Der Ägypter streute nach dem tragischen Unfall Gerüchte: Das britische Königshaus sei für den Tod seines Sohnes und der Prinzessin verantwortlich.

Man habe verhindern wollen, dass die Familie Al-Fayed in royale Kreise einheirate. Angeblich sei die Prinzessin von Dodi schwanger gewesen, die Verlobung habe kurz bevorgestanden, der Ring sei bereits gekauft. Wahrheit oder bloße Verschwörungstheorie? Wer war Dianas letzter Liebhaber Dodi Al-Fayed überhaupt?

Dianas Liebhaber soll einen Hang zu Drogen gehabt haben

Der Filmproduzent galt als Lebemann, liebte Luxus, schöne Frauen und hatte angeblich einen Hang zu Drogen. Sein schwerreicher Vater Mohammed Al-Fayed war die dominante Figur in seinem Leben. Der litt Zeit seines Lebens darunter, dass er es zwar geschafft hatte, vom Straßenverkäufer in Ägypten zum mehrfachen Millionär aufzusteigen, doch in seiner Wahlheimat Großbritannien keine gesellschaftliche Anerkennung fand.

Der ägyptische Geschäftsmann und Ritz-Hotelbesitzer Mohammed Al-Fayed im Jahr 2016 mit Hotelangestellten in Paris. Quelle: AP

Al-Fayed kaufte "Harrods"

Als Mohammed Al-Fayed das Londoner Traditionskaufhaus "Harrods" erwarb, löste dies im ganzen Land einen Sturm der Entrüstung aus. Korruptionsskandale und undurchsichtige Geschäfte verhinderten seine britische Einbürgerung. Jahrelang suchte er mit großzügigen Spenden Zugang zur britischen High-Society.

Auch Diana umwarb er mit Geschenken. Im Sommer 1997, als die Prinzessin sich nach ihrer Scheidung vom damaligen Thronfolger Charles in einer Krise befand, nahm sie sein Angebot an, die Ferien in seiner Villa an der Côte d’Azur zu verbringen.

Dodi Al-Fayed war bereits mit Kelly Fisher verlobt

Dort stellte er der Prinzessin seinen ältesten Sohn Dodi vor - der Beginn einer Sommerromanze. Der Butler Dodi Al-Fayeds, René Delorm, erinnert sich:

Sie kriegte alles, was sie wollte. Flugzeug, Helikopter, Jacht. Monsieur (Mohammed) Al-Fayed wollte, dass diese Beziehung ein Erfolg wird. „ René Delorm, damaliger Butler von Dodi Al-Fayed

Tatsächlich war Dodi zu diesem Zeitpunkt bereits verlobt mit dem Model Kelly Fisher. Als der Millionärssohn ihre Verlobung löste, zog sie vor Gericht.

Tom Bower ist Autor einer unautorisierten Biografie über die Al-Fayeds. Er ist sich sicher, dass Mohamed Al-Fayed seinen Sohn drängte, Diana so schnell wie möglich einen Heiratsantrag zu machen - auch wenn die beiden erst seit fünf Wochen ein Paar waren.

Lady Diana sehnte sich nach ihren Söhnen Prinz William und Prinz Harry

Butler René Delorm bestätigt: "Er griff in seine Tasche und zeigte mir den Ring und sagte: 'Ich werde der Prinzessin heute Abend einen Antrag machen.'" Doch der Abend sollte einen anderen Verlauf nehmen.

Es war der 30. August 1997, Diana und Dodi waren auf der Rückreise ihrer gemeinsamen Sommerwochen in Paris gelandet. Am nächsten Tag sollte Diana nach London weiterfliegen. Richard Kay, mit dem Diana noch telefonierte, meint:

Sie wollte nach Hause, sehnte sich nach William und Harry. (...) Diana beteuerte mir, dass sie nicht heiraten würde. „ Richard Kay

Sollten die Bilder von Dodi Al-Fayed und Diana provozieren?

Er glaubt, dass die ehemalige Prinzessin von Wales die Royal Family mit ihrer Beziehung zu Dodi Al-Fayed bewusst provozieren wollte. Die Fotos von Diana und Dodi auf seiner Jacht im Mittelmeer hatten weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt.

Doch die Vermutung liegt nahe, dass die Bilder des eng umschlungenen Paares keineswegs zufällig entstanden sind.

Mohamed Al-Fayed wurde nie britischer Staatsbürger

Wahrscheinlich gab Mohammed Al-Fayed selbst den Paparazzi den entscheidenden Tipp. Eine wilde Treibjagd auf das prominente Paar begann, die ihr tragisches Ende in der Nacht zum 31. August 1997 im Tunnel unter der Pariser Pont d'Alma ihr Ende fand.

Mohamed Al-Fayed, dem neben "Harrods" auch das legendäre Hotel Ritz in Paris gehörte, in dem sein Sohn und Diana ihre letzten Stunden verbrachten, starb am 30. August 2023 in London. Die britische Staatsbürgerschaft wurde ihm bis zuletzt verweigert.