Trickfilm-Serie feiert 50. Geburtstag:Die Biene Maja: Wie der ZDF-Klassiker zum TV-Hit wurde
von Marcus Schönhof
Seit 50 Jahren begeistern die Abenteuer der Biene Maja Groß und Klein. Wie es die Geschichten ins Fernsehen geschafft haben und wie das ZDF das Jubiläum des Kult-Klassikers feiert.
Am 9. September 1976 fliegt die Biene Maja zum ersten Mal im ZDF über den Bildschirm. Die deutsch-österreichisch-japanische Coproduktion schreibt Fernsehgeschichte. Die Trickfilmumsetzung entstand auf Initiative des ZDF beim japanischen Trickstudio Zuiyo Enterprise als Anime in zwei Staffeln mit je 52 Episoden. Regie führte Hiroshi Saitō.
Kinderbuch-Grundlage im Ersten Weltkrieg erfolgreich
Die Geschichten der Biene Maja hat sich der Schriftsteller Waldemar Bonsels ausgedacht. 1912 erscheint das erste Biene Maja-Abenteuer und wird ein Bestseller. Im Gegensatz zur TV-Serie geht es in Waldemar Bonsels Kinderbuch auch um ernste Themen. Krieg, Krankheit und Tod spielen eine wichtige Rolle, alles wichtige Themen der damaligen Zeit. Und so kam das Buch sogar in den Schützengräben im Ersten Weltkrieg gut an. Es gehörte zur festen Lektüre der Soldaten.
Den Sprung ins ZDF-Fernsehen hat die Biene Maja Josef Göhlen zu verdanken. Der war damals Leiter des ZDF-Kinder- und Jugendprogramms und hatte den Biene Maja-Stoff schon länger auf dem Schirm. Auf der Suche nach einem Nachfolger für "Wickie" konnte man Bonsels Witwe überzeugen, dass die Biene Maja als Serie gut funktionieren würde.
Willi, Flip, Spinne Thekla und Co.: Die Figuren um Biene Maja
Für die Serie wurden extra neue Figuren erfunden, erinnert sich Göhlen in einem Interview von 2011:
Und so wurden zwei neue Figuren erfunden: der faule "Willi" als Gegensatz zur fleißigen Biene und der Erzähler. "Den Erzähler brauchten wir, um von Episode zu Episode weiterzukommen. Und das war der Flip, ein Grashüpfer", erzählt Göhlen.
Neben weiteren bekannten Charakteren wie dem Ameisenchef Paul Emsig und Fräulein Cassandra gab es auch weniger nette Zeitgenossen wie die Stubenfliege Puck oder die fiese Spinne Thekla. Der Cartoonist Marty Murphy entwickelte die Charaktere und die Drehbücher. Gezeichnet wurde dann in Japan.
Karel Gott und Helene Fischer sangen Titelmelodie
Zum Kult der Serie hat auch der Titelsong "Die Biene Maja" beigetragen. Komponiert wurde der Song vom tschechischen Komponisten Karel Svoboda und gesungen von Karel Gott.
Bis zu seinem Tod 2019 war es einer seiner größten Hits und war auch fester Bestandteil seiner Konzerte. Für die Neuauflage der Biene Maja-Serie sang Helene Fischer den Song 2013 neu ein.
Die neuen Abenteuer entstanden zwischen 2013 und 2017 als computeranimierte Serie. Auch in Spielfilmlänge gibt es die Abenteuer der Biene Maja zu bestaunen.
ZDF-Streaming-Portal, kika.de und kikaninchen.de mit Jubiläumsprogramm
Die alten und neuen Abenteuer gibt es jetzt im ZDF-Streaming-Portal in ständig wachsender Auswahl. Ergänzt durch die Filme "Die Biene Maja ‒ Die Honigspiele", "Die Biene Maja - Das geheime Königreich" und "Die Biene Maja - Freundschaft ist dicker als Honig". Alle Filme sind aktuell verfügbar. Seit Freitag, 28. August 2026, werden wochentags jeweils zwei Folgen der ersten 26-teiligen Staffel der Zeichentrickserie von 1976 im ZDF-Streaming-Portal ergänzt. Die ersten beiden Staffeln der 3-D-Animationsserie sind ebenfalls im ZDF-Streaming-Portal abrufbar.
"SingAlarm" greift das Jubiläum in der Folge "Die Biene Maja summt mit Eko Fresh" auf. Darüber hinaus stehen ausgewählte Inhalte aus Wissensformaten wie "Löwenzahn" und "PUR+" bereit, die zusätzliche Einblicke in Natur, Bienen und Umwelt eröffnen. Zum Jubiläum hat KiKA das "Biene Maja"-Angebot auf kika.de und in der Kikaninchen-App sowie in der KiKA-App erweitert - mit Videos, Mitmachaktionen und Hintergrundinformationen rund um Maja und Bienen.
Auf kikaninchen.de gibt es eine redaktionell kuratierte Themenwelt, die Kinder dazu einlädt, die Welt der kleinen Biene aktiv zu entdecken - mit Videos und Filmen, Figurenporträts, Rätseln sowie Mitmachangeboten und Gewinnspielen.
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