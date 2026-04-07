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"Drei Engel für Charlie" vereint: 50. Jubiläum der Kultserie

50. Jubiläum der Kult-Serie:"Drei Engel für Charlie" feiern zusammen

von Ulrich Langer

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"Guten Morgen, meine Engel" - Nostalgie pur: Die Kultserie "Drei Engel für Charlie" feierte 50. Jubiläum. Kate Jackson, Jaclyn Smith und Cheryl Ladd trafen sich zur großen Reunion.

„Charlie´s Angels“ - Stars wieder vereint

50 Jahre "Charlie's Angels": Die Hauptdarstellerinnen Kate Jackson, Jaclyn Smith und Cheryl Ladd feiern in LA das Jubiläum der beliebten Serie.

07.04.2026 | 1:12 min

Drei Frauen und ein geheimnisvoller Boss: "Charlie's Angels" wird 50. Zum Jubiläum kam der legendäre Cast in Los Angeles zusammen. Beim PaleyFest erinnerten die Darstellerinnen Kate Jackson, Jaclyn Smith und Cheryl Ladd an glorreiche Zeiten und dass die Serie das Action-Fernsehen und auch Frauenrollen nachhaltig veränderte.

Es gab Standing Ovations für die Reunion. Im Dolby Theatre in Los Angeles trafen sich die Originaldarstellerinnen und traten erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten öffentlich gemeinsam auf die Bühne.

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Emotionale Momente beim Jubiläum

Das Wiedersehen wurde auch persönlich: Jackson, Smith und Ladd sprachen offen über Freundschaft, Zusammenhalt und gesundheitliche Herausforderungen. Das Jubiläum war nicht einfach nur nostalgisch, sondern sehr aktuell. Die Frage der Emanzipation stand auch im Mittelpunkt. So gilt die Serie als Meilenstein für Frauenrollen im Fernsehen:

'Charlie's Angels' hat leise gezeigt, dass Frauen genauso fähig sind wie Männer.

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1976: Fernsehgeschichte beginnt

"3 Engel für Charlie" startete am 22. September 1976 - und wurde ein Riesenhit. Der US-Sender ABC ließ insgesamt fünf Staffeln produzieren. Die Serie lief bis 1981 und erzählte von drei ehemaligen Polizistinnen, die als Privatdetektivinnen für den "unsichtbaren" Auftraggeber Charlie Townsend arbeiteten und Fälle lösten. Die rasante Kombination aus Krimi, Action und Dialogen war ein voller Erfolg und traf den Zeitgeist. Ein echter Quotenerfolg. Die deutsche Erstausstrahlung war 1979 im ZDF.

Das Besondere war: Wir wurden nicht gerettet. Wir sind der Gefahr nachgegangen. Wir waren keine Ehefrauen, keine Sekretärinnen - wir waren die Ermittlerinnen.

Jaclyn Smith

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Um eine mögliche Hochzeit von Zendaya mit Tom Holland gab es zuletzt viele Gerüchte. Im Interview mit dem ZDF sagt sie dazu nichts, verrät aber, wie man ihr Herz erobert.

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Wechselnde Besetzung von "Drei Engel für Charlie"

Zur Originalbesetzung gehörten Kate Jackson, Farrah Fawcett und Jaclyn Smith. Nach Fawcetts Ausstieg 1977 übernahm Cheryl Ladd ab Staffel zwei eine der Hauptrollen. Fawcett wollte mehr verdienen, besonders bei den Merchandising-Produkten und sich künstlerisch weiterentwickeln. Jaclyn Smith war die einzige Schauspielerin, die in allen 115 Episoden dabei war.

"3 Engel für Charlie" löste weltweit eine regelrechte "Angelmania" aus, inklusive Poster, Magazincovern und Merchandising-Produkten. Ab dem Jahr 2000 folgten drei Kinofilme mit anderen Darstellerinnen, die jedoch den Kultstatus der Serie nie erreichten.

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Quelle: dpa

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Über dieses Thema berichtete "hallo deutschland" in dem Beitrag "Drei Engel für Charlie"-Stars wieder vereint" am 07.04.2026 um 16:01 Uhr.

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