Apple zeigt heute seine neuen Geräte erstmals ohne Tim Cook - Nachfolger John Ternus feiert sein Debüt als Konzernchef. Welche iPhones erwartet werden und was überraschen könnte.

Apples große Show nach dem Machtwechsel: Was zu erwarten ist

Kommt das faltbare Smartphone von Apple wirklich? Der neue Konzernchef Ternus stellt Neuigkeiten vor. Quelle: AFP | SPENCER PLATT

Spätherbst 2008, eine Geburtstagsfeier in Hamburg. In der Jackentasche steckt ein iPhone 3G, das gerade erst mit einem Paket aus Übersee kam. In dem Moment, in dem es herausgeholt wird, gibt es kein anderes Thema mehr - das Telefon wird zum Star des Abends. Alle wollen es sehen, anfassen, ausprobieren, ein Telefon ohne Tasten, mit echtem Internet, das war eine kleine Sensation. Ein Smartphone war damals die Ausnahme.

Knapp 18 Jahre später ist das komplett anders. Heute ist ein Smartphone überall Normalität. Wie es mit dieser Normalität weitergeht, jedenfalls aus Sicht von Apple, wird der neue Konzernchef John Ternus an diesem Abend erstmals selbst vorstellen. Eine Premiere während der Premiere.

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Apple-Event: Welche Produkte könnte der neue CEO Ternus zeigen?

Erstmals seit 15 Jahren steht nicht Tim Cook auf der Bühne. Cook, der Apple nach dem Tod von Steve Jobs weiterführte und den Konzern zum wertvollsten Unternehmen der Welt machte, hat zum 1. September die große Bühne freigemacht. Er bleibt als Verwaltungsratsvorsitzender an Bord, die Bühne aber gehört nun seinem Nachfolger.

John Ternus ist schon lange bei Apple. Der 51-jährige Maschinenbauingenieur arbeitet seit 2001 im Konzern, zuletzt als oberster Hardware-Chef. Unter Ternus' Verantwortung entstanden iPad, AirPods und Generationen des Mac. Als er 2021 in die oberste Führungsebene aufstieg, galt er bereits als Kronprinz.

Was zeigt Ternus bei seinem Debüt? Erwartet werden das iPhone 18 Pro und Pro Max. Der Sprung zum Vorgänger liegt vor allem in der Kamera, im Gespräch ist etwa eine variable Blende. Dazu kommen ein neuer A20-Chip in moderner 2-Nanometer-Fertigung, der Apps und KI-Berechnungen beschleunigt, ein helleres, sparsameres Display und dadurch eine noch längere Akkulaufzeit. Das vielleicht stärkste Lockmittel aus Apple-Sicht aber ist unsichtbar: die neuen KI-Funktionen des Betriebssystems. Allerdings werden viele ältere iPhones diese nicht unterstützen.

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Die Basis-Variante der neuen iPhone-Generation soll Gerüchten zufolge erst im Frühjahr 2027 vorgestellt werden - Apple würde damit vom bisherigen Veröffentlichungsrhythmus abweichen. Dagegen wird heute auch die Vorstellung neuer Modelle von Apples Smart-Watches erwartet.

Faltbares Smartphone soll technischen Höhepunkt der Keynote bilden

Der technische Höhepunkt des Abends dürfte Apples erstes faltbares Smartphone sein, das den Namen iPhone Ultra tragen könnte. Zusammengeklappt ein Telefon, aufgeklappt ein Bildschirm von fast acht Zoll, so groß wie ein kleines Tablet, und dabei wohl nur viereinhalb Millimeter dünn.

Das dürfte seinen Preis haben. Gerüchte sprechen von mehr als 2.000 Euro. Warum erst jetzt? Bei faltbaren Telefonen war bislang oft die Falzkante im Display das Problem. Die Firmenstrategie des Unternehmens sieht aber vor, erst dann in einen Markt einzusteigen, wenn das eigene Produkt vermeintlich perfekt ist. Auch deshalb der hohe Preis.

Damit stellt sich die Frage, die bei jeder Apple-Show mitschwingt: Gibt es ein "one more thing"? Die Formel, mit der Steve Jobs seine größten Überraschungen ankündigte und die Tim Cook 2014 für die Apple Watch wiederbelebte. Ternus' "one more thing" könnte das Faltgerät sein oder ein Ausblick auf etwas Kleineres, das dennoch für Diskussionen sorgt.

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Kommt ein smarter Anstecker - mit Kameras und Mikrofonen?

Gemeint ist ein Gadget, an dem Apple wohl arbeitet: ein Anstecker in der Größe einer Brosche, mit Kameras und Mikrofonen, der die Umgebung erfasst und über das iPhone mit einer neuen, klügeren Version der Sprachassistentin Siri verknüpft. Als Helfer gedacht, der beschreibt, was um einen herum geschieht.

Doch eine stets mitlaufende Kamera am Revers wirft Fragen auf, dieselben, die gerade viele Menschen beschäftigen. Hamburg hat zum Beispiel gerade erst beschlossen, Kamera-Brillen, sogenannte Smart Glasses, in vielen öffentlichen Bereichen zu verbieten, zum Schutz vor heimlichen Aufnahmen. Was für Brillen gilt, dürfte bald auch für solche Anstecker zur Debatte stehen.

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Und damit zurück zur Party. 2008 war das iPhone der Star, weil es neu war und alle es sehen wollten. Und heute? Ein Gast mit einem AI-Pin würde vieles ändern. Der Anstecker schaut den ganzen Abend still zu und analysiert. Dadurch sind die Gäste plötzlich das Beobachtungsobjekt. Aus der unbeschwerten Feier wäre eine gläserne Party geworden.

Ob Apple allerdings bereits heute diesen gewagten Schritt mit einer neuen Produktkategorie geht, erscheint fraglich - realistischer ist eine Vorstellung im kommenden Jahr. So oder so wird John Ternus’ erster großer Auftritt nicht nur neue Geräte, sondern auch viel Aufmerksamkeit erzeugen.

Sven Rieken ist Reporter im ZDF-Studio in Hamburg.

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