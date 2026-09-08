Vor 50 Jahren wurde in Japan das erste Video Home System vorgestellt. Es veränderte weltweit das Fernsehen, die Filmkultur und legte den Grundstein für das Streaming von heute.

Die neue Technik veränderte den Fernsehkonsum, prägte die Filmkultur und machte Videotheken zum Teil des Alltags. 07.09.2026 | 11:03 min

Es ist schon ein bisschen absurd, dass es von einem Ereignis, das im Rückblick als kleine Medienrevolution gilt, zumindest in öffentlichen Quellen keine Bild- oder Videoaufnahmen gibt. Als am 9. September 1976 der damalige Präsident des Elektronikkonzerns JVC im Hotel Okura in Tokio den VHS-Rekorder HR-3300 vorstellte, geschah das eher unauffällig.

Wer jetzt noch einen HR-3300 hat, kann sich glücklich schätzen. Semir Nouri ist einer von ihnen. Der Elektroingenieur fing 1992 als Verkaufsassistent bei JVC an. Für seinen Rekorder mit einer relativ frühen Seriennummer zahlte er 3.000 Mark - das Gerät hat im Wohnzimmer einen Ehrenplatz. Nouri sagt über das Gerät:

Es war etwas Besonderes, einen Video-Rekorder zu haben. Es hat ein Stück Freiheit gegeben. „ Semir Nouri, Elektroingenieur

Und das Gerät funktioniert immer noch. Ab und zu ein bisschen Öl oder einen Riemen erneuern, das war es. Die alte Technik verzeihe viel, sagt Nouri.

Kein Gerät, das wir heute kaufen, wird nach 50 Jahren noch funktionieren, auch wenn ich es reparieren würde. Das spricht für damalige Qualität. „ Semir Nouri, Elektroingenieur

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Wie VHS den "Formatkrieg" gewann

Erst zwei Jahre nach der Präsentation in Japan ist das JVC-Gerät auch in Deutschland erhältlich. Vor der Fußballweltmeisterschaft 1978 in Argentinien buhlen die Hersteller um Kundschaft. Es beginnt der sogenannte "Formatkrieg" zwischen Sonys Betacam, Video 2000 von Grundig und Philips sowie VHS. Das System setzt sich am Ende vor allem deshalb durch, weil die Bänder mit zwei Stunden genug Laufzeit für einen kompletten Spielfilm bieten. Außerdem erlaubt es JVC anderen Herstellern, die Erfindung zu nutzen.

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Der Konkurrenzkampf habe deshalb nicht lange gedauert, sagt der Medienhistoriker Hendrik Pletz. Er schrieb seine Promotion zur Geschichte des Video-Rekorders im historischen Umfeld.

VHS hat sich ganz schnell durchgesetzt, weil man eben das haben wollte, was das meiste Angebot hat - und auch, was meine Freunde und Freundinnen haben. „ Hendrik Pletz, Medienhistoriker

Der VHS-Rekorder erobert die Wohnzimmer

Ab Anfang der 1980er Jahre sind VHS-Rekorder aus den Wohnzimmern kaum noch wegzudenken. Dass man Fernsehsendungen einfach aufnehmen und anschauen kann, wann man will, verändert das Konsumverhalten komplett. Pletz sieht in VHS den Auslöser eines neuen Medienverhaltens.

Der Umgang mit Bildern, die Selbstverständlichkeit von Bildern, das Abrufen von Bildern, das alles beginnt mit Video. „ Hendrik Pletz, Medienhistoriker

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VHS-Kassetten machen Videotheken groß

Videotheken sind auch fester Bestandteil des Alltags. Wenn mal wieder Ratlosigkeit darüber herrschte, was man mit seiner Freizeit so anstellen soll, dann kam der Videoabend.

Komm, wir gehen in die Videothek. Das war immer eine richtige Antwort auf den Abend. „ Hendrik Pletz, Medienhistoriker

Die Video-Auswahl wird bis in die 1990er Jahre ständig größer, doch oft liegt nur das leere Karteikärtchen im Regal. Blockbuster sind oft vergriffen. Und wer die Kassette zu spät wieder zurückbringt oder nicht zurückspult, muss Strafe zahlen, erzählt Ralf Stadler. Er ist Videothekar im Film-Shop, der ältesten Videothek der Welt in Kassel. Heute stehen dort noch immer VHS-Kassetten in den Regalen. "Videotheken waren wirklich verruchte Orte", erklärt Stadler.

Es wurde auch geraucht, es wurde Alkohol getrunken an der Theke. Es war im Prinzip eine "Kneipe plus". „ Ralf Stadler, Videothekar im Film-Shop Kassel

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Hoher Umsatz mit Pornofilmen

Allerdings bringen das riesige Angebot und die neue Freiheit auch Probleme mit sich. Das Geschäft mit illegalen Raubkopien beginnt. Und Kinder und Jugendliche können plötzlich Filme gucken, die ihnen im Kino oder Fernsehen verwehrt blieben: Gewalt, Horror oder Sex. Ein Drittel des Umsatzes machten Videotheken in Spitzenzeiten mit Pornofilmen, die meistens hinter einem geheimnisvollen Vorhang versteckt waren.

Traditionell waren die Familienväter zuständig fürs Familienprogramm. Die haben sich aber oft sowohl am Familienfilmregal als auch beim Erwachsenenfilm bedient. „ Ralf Stadler, Videothekar Film-Shop Kassel

DVD und Digitalisierung: Das Ende der VHS-Kassette

Die Digitalisierung läutet in den 90er Jahren das Ende der analogen Videokassette ein. Die DVD hält Einzug in Videotheken und Haushalte und verdrängt nach und nach die VHS-Kassette. JVC stellt die Produktion 2008 ein. Der letzte VHS-Recorder läuft 2016 dort vom Band, wo alles begonnen hatte: in Japan.

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