Nach Wahl in Sachsen-Anhalt: Chrupalla sieht "klaren Regierungsauftrag"

Protestwelle nach AfD-Wahlerfolg angekündigt
Nach dem Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt hat die Kampagnenorganisation Campact eine Protestwelle angekündigt. Bereits heute sollte in Berlin, Halle, Rostock und weiteren Städten demonstriert werden. Am Wochenende würden Demonstrationen im ganzen Land unterstützt, teilte der Verein mit. Zur Kundgebung in Berlin am Montagabend vor dem Brandenburger Tor gemeinsam mit der Klimabewegung "Fridays for Future" wurden laut Polizeiangaben 5.000 Menschen erwartet.
Der geschäftsführende Vorstand von Campact, Felix Kolb, nannte das Wahlergebnis von Magdeburg eine "unglaubliche Zäsur". Es treffe "Millionen Menschen hart - in Sachsen-Anhalt wie im gesamten Land". Mehr denn je sei nun eine starke Zivilgesellschaft gefragt.