Nach Wahl in Sachsen-Anhalt: Chrupalla sieht "klaren Regierungsauftrag"

AfD-Co-Chef Tino Chrupalla ist Befürchtungen entgegengetreten, seine Partei könnte im Fall einer Regierungsübernahme eine radikale Politik betreiben. "Vor uns muss niemand Angst haben", sagte Chrupalla im Deutschlandfunk. Etwa auch ein syrischer Bäckermeister und seine Familie müssten keine Abschiebung befürchten: "Überhaupt nicht, wenn sie integriert sind, wenn sie Deutsch können, wenn sie einen deutschen Pass haben, wenn sie hier zur Wertschöpfung beitragen." Gerade aus dem migrantischen Milieu hätten viele Menschen bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt für die AfD gestimmt.

Nach Chrupallas Worten gilt es jetzt, "Gräben zuzuschütten und auf alle zuzugehen". Das werde die AfD nun tun, "damit wir diese Vorbehalte, auch diese Vorurteile abbauen". Die AfD habe "bislang nichts Falsches in diesem Land angestellt, weil wir noch gar nicht in die Situation der Regierung gekommen sind". Insofern könne er "nur an alle appellieren, sich unser Programm genau anzuschauen, aber auch vor allen Dingen in das Gespräch zu kommen".