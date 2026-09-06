Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:Alle Zahlen zur Wahl in Grafiken
von Kathrin Wolff
Sachsen-Anhalt hat gewählt. Hier finden Sie im Lauf des Abends alle Grafiken - von der Prognose über mögliche Koalitionen bis zum Wahlverhalten.
Von der Prognose über die Hochrechnungen bis zum Wahlergebnis: In der Grafikserie oben erfahren Sie, wie die Parteien bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt abgeschnitten haben, wer die Gewinner und die Verlierer sind und was das für die Sitzverteilung und mögliche Koalitionen bedeutet. Die Zahlen werden am Abend mehrmals aktualisiert, sobald neue Daten der Forschungsgruppe Wahlen vorliegen.
Prognose, Hochrechnung, Wahlergebnis - was ist der Unterschied?
Spitzenkandidaten, Parteien und Wahlthemen
Für die Wahlentscheidung spielt unter anderem eine Rolle, wie die Menschen die Spitzenkandidaten - vor allem Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) und Herausforderer Ulrich Siegmund (AfD) - und die Parteien beurteilen. Die Einschätzungen der Befragten finden Sie hier:
Außerdem hat die Forschungsgruppe Wahlen in einer Umfrage in der Wahlwoche untersucht, welche Probleme die Menschen in Sachsen-Anhalt beschäftigen - und inwiefern sie den Parteien zutrauen, diese zu lösen.
Wahlverhalten nach Alter, Geschlecht, Bildung und Beruf
Das Wahlverhalten unterscheidet sich nach Altersgruppen:
So haben Männer und Frauen gewählt:
So unterscheidet sich das Wahlverhalten nach formalen Bildungsabschlüssen:
Und so sieht es aufgeschlüsselt nach Berufsgruppen aus:
Wählerwanderung zur AfD: Woher kommen die Stimmen?
Die AfD hat in Sachsen-Anhalt deutliche Gewinne verbucht. Die Forschungsgruppe Wahlen hat deren Wähler gefragt, für wen sie vor fünf Jahren gestimmt haben:
So haben die Wahlkreise gestimmt
Wie die Menschen in Sachsen-Anhalt in den Wahlkreisen gestimmt haben, zeigen die Karten in diesem Artikel:
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Grafiken zur Wahl in Sachsen-Anhalt
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