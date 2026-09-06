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Politik
Deutschland

Landtagswahl Sachsen-Anhalt: Alle Ergebnisse in Grafiken

Grafiken

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:Alle Zahlen zur Wahl in Grafiken

Kathrin Wolff

von Kathrin Wolff

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Sachsen-Anhalt hat gewählt. Hier finden Sie im Lauf des Abends alle Grafiken - von der Prognose über mögliche Koalitionen bis zum Wahlverhalten.

Hochrechnung 19:00 Uhr
Gewinne und Verluste
Sitzverteilung
Welche Koalitionen sind rechnerisch möglich?
Wahlergebnisse seit 1990
Wahlbeteiligung

Von der Prognose über die Hochrechnungen bis zum Wahlergebnis: In der Grafikserie oben erfahren Sie, wie die Parteien bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt abgeschnitten haben, wer die Gewinner und die Verlierer sind und was das für die Sitzverteilung und mögliche Koalitionen bedeutet. Die Zahlen werden am Abend mehrmals aktualisiert, sobald neue Daten der Forschungsgruppe Wahlen vorliegen.

Prognose, Hochrechnung, Wahlergebnis - was ist der Unterschied?

Spitzenkandidaten, Parteien und Wahlthemen

Für die Wahlentscheidung spielt unter anderem eine Rolle, wie die Menschen die Spitzenkandidaten - vor allem Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) und Herausforderer Ulrich Siegmund (AfD) - und die Parteien beurteilen. Die Einschätzungen der Befragten finden Sie hier:

Wen hätten Sie lieber als Ministerpräsidenten ...
Ministerpräsident Sven Schulze macht seine Arbeit eher ...
Sven Schulze und Ulrich Siegmund: |Wer ...
Bewertung von Spitzenkandidat und Partei
Bewertung von Regierung und Opposition
Eine Landesregierung aus ... fänden:
Neue Landesregierung: Lieber unter Führung der ...
Die CDU in Sachsen-Anhalt soll eine Zusammenarbeit ausschließen ...

Außerdem hat die Forschungsgruppe Wahlen in einer Umfrage in der Wahlwoche untersucht, welche Probleme die Menschen in Sachsen-Anhalt beschäftigen - und inwiefern sie den Parteien zutrauen, diese zu lösen.

Die wichtigsten Probleme
Parteikompetenz im Bereich ...
Parteikompetenz im Bereich ...
Parteikompetenz im Bereich ...
Für das Abschneiden der CDU im Land ist Bundeskanzler Friedrich Merz ...
Die Politik der SPD im Bund ist für das Abschneiden der SPD im Land ...
Gefährdet die AfD die Demokratie?
Wenn die AfD in Sachsen-Anhalt regieren würde, würde mich das ...
"Wenn die Bundesregierung eine bessere Politik machen würde, wäre die AfD in Sachsen-Anhalt nicht so stark."
Wie ist Sachsen-Anhalt auf die Zukunft vorbereitet, eher ...

Wahlverhalten nach Alter, Geschlecht, Bildung und Beruf

Das Wahlverhalten unterscheidet sich nach Altersgruppen:

Wen wählten die 18- bis 24-Jährigen?
Wer wählte die CDU
Wer wählte die AfD
Wer wählte die Linke
Wer wählte die SPD
Wer wählte die FDP
Wer wählte die Grünen
Wer wählte das BSW

So haben Männer und Frauen gewählt:

Wen wählten die Frauen?
Wen wählten die Männer?

So unterscheidet sich das Wahlverhalten nach formalen Bildungsabschlüssen:

Wer wählte die CDU
Wer wählte die AfD
Wer wählte die Linke
Wer wählte die SPD
Wer wählte die FDP
Wer wählte die Grünen
Wer wählte das BSW

Und so sieht es aufgeschlüsselt nach Berufsgruppen aus:

Wer wählte die CDU
Wer wählte die AfD
Wer wählte die Linke
Wer wählte die SPD
Wer wählte die FDP
Wer wählte die Grünen
Wer wählte das BSW

Wählerwanderung zur AfD: Woher kommen die Stimmen?

Die AfD hat in Sachsen-Anhalt deutliche Gewinne verbucht. Die Forschungsgruppe Wahlen hat deren Wähler gefragt, für wen sie vor fünf Jahren gestimmt haben:

Woher kommen die Wähler der AfD?

So haben die Wahlkreise gestimmt

Wie die Menschen in Sachsen-Anhalt in den Wahlkreisen gestimmt haben, zeigen die Karten in diesem Artikel:

Landtagswahl in Karten
:Sachsen-Anhalt: Alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen

Wie schneiden die Parteien und Kandidierenden bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ab? Alle Ergebnisse nach Erst- und Zweitstimme in Grafiken.
von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries, M. Zajonz
Live
Eine Collage aus Symbolen der einzelnen Parteien und dem Wappen von Sachsen-Anhalt hinter einer Wahlkreiskarte.
Grafiken

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Über dieses Thema berichtet das ZDF in zahlreichen Sendungen, unter anderem in "Wahl in Sachsen-Anhalt" am 06.09.2026 ab 17:40 Uhr.
Thema
Wahl in Sachsen-Anhalt

Grafiken zur Wahl in Sachsen-Anhalt

  1. Eine Collage aus Farben der einzelnen Parteien und dem Wappen von Sachsen-Anhalt hinter dem Domo in Leuna.
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    Parteikompetenzen in Sachsen-Anhalt:Wichtige Wahlthemen - und wo die AfD punkten konnte

  2. Eine Collage aus Farben der einzelnen Parteien und dem Wappen von Sachsen-Anhalt hinter Ulrich Siegmund, AfD, und Sven Schulze, CDU.
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    Kandidaten und Parteien:So werden Schulze, Siegmund und die Parteien bewertet

  3. Eine Collage aus Farben der einzelnen Parteien und dem Wappen von Sachsen-Anhalt vor einer Menschengruppe.
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    Wahlverhalten in Sachsen-Anhalt:So haben Jung und Alt, Männer und Frauen gewählt

  4. Eine Collage aus Farben der einzelnen Parteien und dem Wappen von Sachsen-Anhalt über einem Menschen von hinten, der zu nach oben schaut.
    Grafiken

    Wählerwanderung in Sachsen-Anhalt:Woher kommen die Wähler der AfD?