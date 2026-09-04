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Wahlkreise in Sachsen-Anhalt: Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Grafiken

Landtagswahl in Karten:Sachsen-Anhalt: Alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen

von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries, M. Zajonz

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Wie schneiden die Parteien und Kandidierenden bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ab? Die Ergebnisse aus den Wahlkreisen finden Sie ab Sonntagabend hier.

Eine Collage aus Symbolen der einzelnen Parteien und dem Wappen von Sachsen-Anhalt hinter einer Wahlkreiskarte.

Wie wählen Sachsen-Anhalts Landkreise? Zehn Tage vor der Wahl trafen AfD-Spitzenkandidat Siegmund und Ministerpräsident Schulze im TV-Duell aufeinander - mehr im Video.

27.08.2026 | 1:47 min

Wen wählen die Menschen bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in den Wahlkreisen? In den nachfolgenden Grafiken können Sie die Auszählung ab Sonntagabend live verfolgen - vom Zwischen- bis zum Endergebnis.

Sobald mindestens ein Viertel der Wahlbezirke eines Wahlkreises ausgezählt ist, tauchen die ersten Zwischenergebnisse in den Karten und Tabellen auf. Zu Beginn des Wahlabends kann es aber zu Verzögerungen kommen, weil die Daten der Landeswahlleitung vor Veröffentlichung ausführlich geprüft werden.

Sachsen-Anhalt: Karte mit Erststimmen

In der Karte unten sehen Sie die Ergebnisse nach Erststimmen in Sachsen-Anhalt. Mit dieser Stimme werden einzelne Kandidierende gewählt, die den Wahlkreis im Landtag repräsentieren sollen, insgesamt sind es 41. Wer die meisten Stimmen erhält, gewinnt das Direktmandat.

Erststimme: Landtagswahl Sachsen-Anhalt

ZDFheute Infografik

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Sachsen-Anhalt: Karte mit Zweitstimmen

Mit der Zweitstimme werden Parteien gewählt. Sie ist entscheidend für die Zusammensetzung des künftigen Landtags. Denn mit ihrer Hilfe wird bestimmt, welche Partei wie viele Sitze bekommt. Vorausgesetzt, die Partei erreicht die Fünf-Prozent-Hürde: Nur Parteien, die landesweit mindestens fünf Prozent der Stimmen erhalten haben, ziehen in den Landtag ein.

Auch hier können Sie die Auszählung und die Ergebnisse am Wahlabend live verfolgen.

Zweitstimme: Landtagswahl Sachsen-Anhalt

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Sachsen-Anhalt: Ausführliche Ergebnisse der Landtagswahl 2026

Wie stark sowohl die antretenden Parteien als auch die Kandidierenden in Ihrem Wahlkreis abgeschnitten haben, finden Sie ab Sonntagabend in folgender Tabelle.

Mit der Suchfunktion können Sie nach Ihrem Wahlkreis, Ihrer Gemeinde oder bestimmten Kandidierenden suchen. Der passende Wahlkreis wird dann in der Tabelle angezeigt. Eventuell müssen Sie durch die Ergebnisseiten klicken, weil beispielsweise Personen mit dem gleichen Nachnamen antreten.

Wahlkreis-Ergebnisse: Landtagswahl Sachsen-Anhalt

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Über die Wahl in Sachsen-Anhalt berichtet das ZDF in verschiedenen Sendungen. Unter anderem im heute journal vom 03.09.2026 ab 21:45 Uhr.
Themen
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