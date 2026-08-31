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Politik
Deutschland

Wahl in Sachsen-Anhalt: Alle Parteien und ihre Ziele im Überblick

Sachsen-Anhalt wählt neuen Landtag:Wer steht wofür? 15 Parteien, eine Machtfrage

Michael Kniess

von Michael Kniess

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Die AfD liegt vorn, die CDU steht unter Druck: Sachsen-Anhalt wählt am 6. September einen neuen Landtag. Wer steht wofür? Alle 15 Parteien und ihre Ziele im Überblick.

Projektion Sachsen-Anhalt: Wenn am nächsten Sonntag wirklich Landtagswahl wäre ...: CDU 23 % ; AfD 40 % ; Linke 13 % ; SPD 9 % ; FDP 3 % ; Grüne 6 % ; BSW 3 % ; Andere 3 %

Knapp zehn Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt bleibt die AfD klar stärkste Partei, so die neusten Zahlen des ZDF-Politbarometers.

28.08.2026 | 1:21 min

Knapp eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt steht vor allem die Machtfrage im Mittelpunkt: Die AfD liegt im ZDF-Politbarometer Extra vor der CDU, während die übrigen Parteien um Einfluss auf die künftige Regierungsbildung kämpfen.

Migration, Wirtschaft, Energie und innere Sicherheit prägen den Wahlkampf - ebenso die Frage, welche Mehrheiten ohne die AfD überhaupt möglich sind. Zur Wahl stehen 15 Parteien mit einer Landesliste.

Sachsen-Anhalt, Hettstedt: Besucher einer AfD Wahlkampfveranstaltung in Hettstedt stehen für Autogramme vor einem Zelt mit dem Spitzenkandidaten Siegmund. Die AfD führt in den Umfragen zur Landtagswahl. Die Sachsen-Anhalter wählen am 06. September einen neuen Landtag.

Die AfD liegt in Umfragen vorn – sie will "Geschichte schreiben". Sänger Herbert Grönemeyer will mit einer Initiative gleichzeitig Menschen aus dem ganzen Land zusammen bringen.

28.08.2026 | 2:59 min

Parteien für die Wahl in Sachsen-Anhalt

Über dieses Thema berichteten verschiedene Sendungen, unter anderem die heute-Sendung am 28.08.2026 ab 17 Uhr sowie "heute in Deutschland" am 28.08.2026 ab 14 Uhr.
Themen
Wahl in Sachsen-AnhaltCDUAfDDie LinkeSPDFDPGrüneFreie WählerBündnis Sahra Wagenknecht

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