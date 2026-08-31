Die AfD ist seit 2016 im Landtag von Sachsen-Anhalt vertreten und stellt derzeit die größte Oppositionsfraktion. Zur Landtagswahl 2026 tritt sie mit Ulrich Siegmund als Spitzenkandidaten an. Siegmund und die Partei streben ausdrücklich die Übernahme der Regierung und möglichst eine Alleinregierung an. Das Wahlprogramm bezeichnet die AfD entsprechend als "Regierungsprogramm".



In dessen Zentrum steht eine grundlegende Verschärfung der Migrationspolitik. Die Partei fordert eine "Abschiebe- und Remigrationsoffensive", mehr Abschiebehaftplätze und eine deutliche Begrenzung der Zuwanderung. Allerdings fällt ein Teil dieser Vorhaben in die Zuständigkeit des Bundes oder der Europäischen Union und könnte von einer Landesregierung nicht allein umgesetzt werden.



Weitere Schwerpunkte sind innere Sicherheit, Bildung, Familie und Energie. Die AfD will die Schulpflicht durch eine "Bildungspflicht" ersetzen und Schule stärker an Leistung, Disziplin, nationaler Identität und kulturellen Traditionen ausrichten. Familienpolitisch setzt sie auf ein traditionelles Familienleitbild und finanzielle Anreize wie ein "Kinderwillkommensgeld". Wirtschaftspolitisch fordert die AfD weniger Regulierung, niedrigere Abgaben und eine Halbierung der Grunderwerbsteuer. Energiepolitisch will die Partei den Kohleausstieg stoppen und neue Gaskraftwerke ermöglichen. Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk möchte sie zu einem deutlich verkleinerten "Grundfunk" umbauen und den Rundfunkbeitrag abschaffen.



Der Landesverband Sachsen-Anhalt wird vom Landesverfassungsschutz seit 2023 als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Politikwissenschaftlich wird die AfD überwiegend dem rechtspopulistischen bis rechtsextremen Spektrum zugeordnet. Innerhalb der Partei werden nationalkonservative bis völkisch-nationalistische Strömungen unterschieden. Die Partei selbst bezeichnet ihre Ausrichtung als konservativ und patriotisch.