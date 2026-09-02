Landtagswahl: Was die Parteien für Sachsen-Anhalts Schulen planen
Was die Parteien für Schulen planen:Sachsen-Anhalts Probleme mit der Bildung
von Annette Pöschel
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Sachsen-Anhalts Schulen haben ein Personalproblem. Darunter leiden besonders die Schüler, deren Unterricht häufig ausfällt. Wie die Parteien das Problem angehen wollen.
Seit mehr als zehn Jahren leitet Solveig Lamontain die Sekundarschule "Karl Marx" in Gardelegen. Und mindestens genauso lange kämpft sie mit dem Lehrermangel. In den schlechtesten Zeiten fiel rechnerisch mehr als jede vierte Schulstunde aus.
Mittlerweile hat sich die Situation verbessert - doch auch in diesem Jahr beträgt die Unterrichtsversorgung nur rund 91 Prozent. Das bedeutet - jede Woche können 50 Unterrichtsstunden nicht gegeben werden: "Darum haben wir schon vor Jahren in einigen Fächern die Anzahl der Stunden gekürzt. Das betrifft die Fächer Ethik, Religion, Hauswirtschaft, Technik", berichtet Lamontain.
Mittlerweile ist auch das Kernfach Mathematik betroffen. Hier bleibt vor allem das Üben auf der Strecke. Wenn Schülerinnen und Schüler zuhause nicht alleine nacharbeiten und auch Eltern nicht helfen können, dann bleibt nur noch teure Nachhilfe. Und die können sich hier nur wenige leisten:
Besonders schmerzlich fällt das den Schülerinnen und Schülern in den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik auf die Füße. Denn schriftliche Prüfungen werden vom Land gestellt.
Sachsen-Anhalt: Mangelnde Bildungsgerechtigkeit an vielen Schulen
Das ist frustrierend für das Kollegium in Gardelegen wie auch in vielen anderen Schulen Sachsen-Anhalts, wo der Lehrermangel oft noch drastischer, der Ausfall an Stunden noch höher ist. Denn das hat auch was mit mangelnder Bildungsgerechtigkeit zu tun.
Die CDU leitet seit zehn Jahren das Bildungsministerium. Viele Maßnahmen wurden angestrengt, den Lehrermangel zu reduzieren: Werben um Seiteneinsteiger oder um Lehrer aus dem Ausland. Praxislerntage sollen den Stundenplan entlasten und ein neues duales Studium die Ausbildung attraktiver machen. Stipendien angehende Pädagogen an den ländlichen Raum binden. Das will die CDU fortführen.
Bildungsvorhaben in Sachsen-Anhalt
… strebt "das klügste Bildungssystem in Deutschland" an. Unter anderem sollen:
Veraltete Lehrpläne überarbeitet werden, zugunsten moderner Schlüsselkompetenzen
Fortsetzung des "Weltenretter"-Stipendiums zur gezielten Anwerbung von Lehramtsstudenten in "Bedarfsregionen"
Verbindliche Sprachstandserhebung, gezielte Förderung vor der Einschulung und enge Kooperation von Grundschule und Hort
Brennpunkt- und Förderschulen sollen besser ausgestattet werden
Die CDU hält am gegliederten Schulsystem fest
… möchte Schulen von allen "nicht-schulischen Aufgaben" wie Sozialarbeit, Integration und Inklusion oder Demokratiebildung "befreien". Sie will unter anderem:
Eine Bildungspflicht einführen und Hausunterricht ermöglichen
Es soll wieder eine verbindliche Schullaufbahnempfehlung geben, durch Grundschullehrer
Deckelung des Zugangs zum Abitur: maximal 25 Prozent werden zugelassen
Heimatkundeunterricht, Deutschlandflagge und Nationalhymne sollen eingeführt, Regenbogenflagge verboten werden
Pensionierte Lehrer sollen reaktiviert und Klassengrößen "flexibilisiert", d.h. vergrößert werden können
Sonderklassen für Kinder von Flüchtlingen; sie sollen möglichst von anderen Flüchtlingen unterrichtet werden
… möchte Sachsen-Anhalt zu einem "modernen Bildungsland" umbauen. Sie will etwa:
Eine Abkehr vom mehrgliedrigen Schulsystem. Sie möchte wieder zehnjährige Vollzeitschulpflicht einführen
Horte in den Grundschulen und bedarfsgerechten Ausbau der ganztätigen Betreuung an weiterführenden Schulen
Inklusion soll an allen Regelschulen ausgebaut werden
Ausbau multiprofessioneller Teams an Kitas und Schulen, um Lehrkräfte zu entlasten. Dabei soll Sozialarbeit dauerhaft gestärkt werden
Lehrkräfte von administrativen und organisatorischen Aufgaben entlasten durch Einsatz von Schulverwaltungs- und Digitalassistenten
Mehr politische Bildung und Mitbestimmung der Schüler sowie Maßnahmen gegen Rechtsextremismus
… möchte, dass jedes Kind unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Begabung oder Behinderung die gleichen Chancen erhält. Sie möchte unter anderem:
Eine Abkehr vom mehrgliedrigen System und strebt nur Gymnasium und Gemeinschaftsschule als weiterführende Formen an
Verbindliche Kooperationen zwischen Kitas und Grundschulen, frühere Schuleingangsuntersuchungen, stärkere Sprachförderung
Mehr Zeit im Stundenplan für Lesen, Schreiben, Rechnen
Faire Bezahlung und qualifizierte Begleitung für Seiteneinsteigende
Multiprofessionelle Teams (Schulsozialarbeit, Schulpsychologie, Förderpädagogik) sollen gestärkt werden
Unter 14 Jahren grundsätzlich kein Zugang zu Social Media
Unterstützung für Lehrkräfte, die Haltung gegen Rassismus, Antisemitismus und Extremismus zeigen
Landesschulbauprogramm: barrierefrei, klimafit (Beschattung/Kühlung), neue Raumkonzepte
… möchte die Bildungschancen vergrößern. Sie setzt auf Investitionen, Entlastung des Lehrpersonals und Demokratiebildung. Sie will unter anderem:
Zuständigkeit für Schulen, Kitas und Horte in einem Ministerium bündeln
Verbindliche Sprachstandsfeststellung mit Vollendung des 3. Lebensjahres
Am gegliederten Schulsystem und Förderschulsystem festhalten
Landesschulamt soll zu einer "Personalserviceagentur" umgebaut werden; Schulleitungen sollen selbst über Personaleinsatz entscheiden
Keine pauschalen Verbote für Smartphones / Social Media
Stärkung der MINT-Bildung
Erweiterter Zugang zum Lehramtsstudium: künftig auch über Fachhochschulreife; "Talent-Scouting" in Vereinen/Jugendarbeit
Entlastung von unterrichtsfremden Aufgaben durch Schulsozialarbeit, Schulpsychologie, Verwaltungsassistenz, IT-Unterstützung
Schulnetzwerke statt Schulschließungen: mehrere Standorte organisatorisch zusammenführen, Fachpersonal teilen
Ab Klasse 7 regelmäßige Unternehmensbesuche und Praktika für alle weiterführenden Schulformen
… legen einen Plan von frühkindlicher Bildung zum lebenslangen Lernen im Erwachsenenalter vor. Wichtig sind ihnen soziale Gerechtigkeit und Mitsprache.
Langfristiges Ziel: gemeinsames Lernen von der 1. bis zur 10. Klasse an einer Schule / einem Schulcampus. Erster Schritt: Verlängerung der gemeinsamen Grundschulzeit bis zur 6. Klasse
Abschaffung der Sekundarschulen als Schulform. Stattdessen künftig nur noch Gymnasien und Gemeinschaftsschulen mit gymnasialer Oberstufe
Gemeinsamer, inklusiver Unterricht soll zum Normalfall werden; deutliche Reduzierung der Förderschulen
Im Ländlichen Raum soll die "Dorfgrundschule" erhalten werden
Alle allgemeinbildenden Schulen sollen zu Ganztagsschulen mit Einbindung von Volkshochschulen, Musikschulen, Sportvereinen, Ehrenamt werden
Kostenfreier Zugang zu Lernmitteln, gesundem Mittagessen und Menstruationsprodukten
Neues generalisiertes "Stufenlehramt" für weiterführende Schulen statt schulformbezogenem Lehramt; neues Primarstufenlehramt mit Fokus auf inklusives Lernen
… zeichnet ein Bild eines Bildungssystems in "tiefer Personal- und Strukturkrise". Es will unter anderem:
Die frühzeitige Selektion in der 4. Klasse abschaffen. Stattdessen gemeinsames Lernen bis Klasse 6, perspektivisch bis Klasse 8
Gemeinschaftsschulen als Leitmodell
Inklusion soll flächendeckend mit ausreichend Fachkräften und verlässlicher Finanzierung umgesetzt werden
Verbindliches Smartphone-Verbot im Schulalltag (im Unterricht bis Klasse 8)
Absenkung der Unterrichtsverpflichtung um 1–2 Stunden zur Entlastung der Lehrer
Jede Schule soll mindestens eine feste Stelle für Sozialarbeit erhalten
Kostenfreie, gesunde Schulverpflegung (auch in Kitas); Ernährungsbildung
Entlastung von Lehrkräften bei unterrichtsfernen Aufgaben
Und die anderen Parteien? In den Wahlprogrammen herrscht weitgehend Einigkeit in einem Punkt: Die Lehrkräfte von unterrichtsfernen Aufgaben zu entlasten, etwa der Verwaltungsarbeit. Bis auf die AfD setzen alle Parteien, die derzeit im Landtag sitzen, und das BSW auf Unterstützung durch mehr Personal wie zum Beispiel Schulsozialarbeit oder von Verwaltungs- und Digitalassistenten.
Die bisherigen Koalitionspartner SPD und FDP setzen unterschiedliche Akzente: Die SPD will vor allem die bestehenden 1.200 Studienplätze sichern und älteren Lehrkräften wieder mehr Entlastungsstunden geben. Die FDP möchte auch Fachabiturienten das Lehramtsstudium ermöglichen. Sie schlägt ein strukturiertes 1,5-jähriges Qualifizierungsprogramm für Quereinsteiger vor und eine "Talent-Scouting-Offensive" im Bereich der Jugendarbeit.
Ausbildung für Lehrer: Grüne und Linke wollen grundlegenden Umbau
Die Oppositionsparteien Grüne und Linke wollen das Ausbildungssystem grundlegender umbauen. Statt einer Lehramtsausbildung entsprechend der Schulformen soll das Studium auf die Stufen ausgerichtet werden (also Primar- und Sekundarbereich).
Die Linke will verbindliche Personalschlüssel gesetzlich festschreiben und 200 zusätzliche Studienplätze schaffen. Die Grünen schlagen Gehaltszuschläge für Mangelregionen und -fächer vor. Auch soll das Referendariat verbessert werden.
AfD will "Experiment Inklusion" beenden
Die bislang größte Oppositionspartei AfD setzt auf die Reaktivierung pensionierter Lehrkräfte und will den Lehrerberuf attraktiver machen durch Stärkung der Autorität und Konzentration auf die eigentlichen Unterrichtstätigkeit. Dazu beitragen soll die Beendigung des "Experiments Inklusion" und dass Flüchtlinge nur noch in Sonderklassen unterrichtet werden.
Das BSW, das aktuell nicht im Landtag sitzt, fokussiert weniger auf die Ausbildung neuer Lehrkräfte als auf die Arbeitsbedingungen: Die Unterrichtsstunden sollen reduziert werden, es soll mehr Vertretungsreserve geben und einen verlässlichen Berufseinstieg für alle Absolventen.
Weil all die Maßnahmen nicht schnell umzusetzen sind, wünscht sich Solveig Lamontain in Gardelegen vor allem eins: Mehr Freiheiten, sich selbst um künftige Lehrerinnen und Lehrer bemühen zu können.