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Politik
Deutschland

Landtagswahl: Was die Parteien für Sachsen-Anhalts Schulen planen

Was die Parteien für Schulen planen:Sachsen-Anhalts Probleme mit der Bildung

Annette Pöschel, Redakteurin im ZDF-Landesstudio Sachsen-Anhalt.

von Annette Pöschel

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Sachsen-Anhalts Schulen haben ein Personalproblem. Darunter leiden besonders die Schüler, deren Unterricht häufig ausfällt. Wie die Parteien das Problem angehen wollen.

Schüler sitzen in einem Klassenzimmer

Eines der drängendsten Probleme in Sachsen-Anhalt ist laut ZDF-Politbarometer die Bildung, denn im Land herrscht Lehrermangel. Welche Pläne haben die Parteien vor der Wahl?

31.08.2026 | 1:56 min

Seit mehr als zehn Jahren leitet Solveig Lamontain die Sekundarschule "Karl Marx" in Gardelegen. Und mindestens genauso lange kämpft sie mit dem Lehrermangel. In den schlechtesten Zeiten fiel rechnerisch mehr als jede vierte Schulstunde aus.

Mittlerweile hat sich die Situation verbessert - doch auch in diesem Jahr beträgt die Unterrichtsversorgung nur rund 91 Prozent. Das bedeutet - jede Woche können 50 Unterrichtsstunden nicht gegeben werden: "Darum haben wir schon vor Jahren in einigen Fächern die Anzahl der Stunden gekürzt. Das betrifft die Fächer Ethik, Religion, Hauswirtschaft, Technik", berichtet Lamontain.

Lehrermangel in Brandenburg

Brandenburg kämpft mit akutem Lehrermangel, besonders in Prüfungsfächern. Bildungsministerin Hoffmann hält es für möglich, Beamte künftig an Schulen mit Personalnot zu versetzen.

08.07.2026 | 1:32 min

Deutsch, Mathematik, Englisch: Schüler müssen zuhause nacharbeiten

Mittlerweile ist auch das Kernfach Mathematik betroffen. Hier bleibt vor allem das Üben auf der Strecke. Wenn Schülerinnen und Schüler zuhause nicht alleine nacharbeiten und auch Eltern nicht helfen können, dann bleibt nur noch teure Nachhilfe. Und die können sich hier nur wenige leisten:

Wenn ich keine Möglichkeit habe, dann falle ich hinten runter und komme mit Note Vier oder Fünf raus.

Solveig Lamontain

Besonders schmerzlich fällt das den Schülerinnen und Schülern in den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik auf die Füße. Denn schriftliche Prüfungen werden vom Land gestellt.

Dann stellt sich die Frage, erfüllen unsere Schüler alle Kriterien, diesem Schulabschluss auch gerecht zu werden? Und das können wir mit Sicherheit verneinen.

Solveig Lamontain

Ulrich Siegmund hält ein Mikrofon in de Hand und zeigt auf Wahlplakate der AfD mit der Aufschrift "Die besten Schulen der Welt" und "Das Land retten".

Seit Monaten polarisiert das sogenannte Regierungsprogramm der AfD für Sachsen-Anhalt. Kurz vor der Landtagswahl überprüft "frontal" besonders umstrittene Vorhaben: Pflege, Kultur und Bildung.

25.08.2026 | 13:22 min

Sachsen-Anhalt: Mangelnde Bildungsgerechtigkeit an vielen Schulen

Das ist frustrierend für das Kollegium in Gardelegen wie auch in vielen anderen Schulen Sachsen-Anhalts, wo der Lehrermangel oft noch drastischer, der Ausfall an Stunden noch höher ist. Denn das hat auch was mit mangelnder Bildungsgerechtigkeit zu tun.

Die CDU leitet seit zehn Jahren das Bildungsministerium. Viele Maßnahmen wurden angestrengt, den Lehrermangel zu reduzieren: Werben um Seiteneinsteiger oder um Lehrer aus dem Ausland. Praxislerntage sollen den Stundenplan entlasten und ein neues duales Studium die Ausbildung attraktiver machen. Stipendien angehende Pädagogen an den ländlichen Raum binden. Das will die CDU fortführen.

Bildungsvorhaben in Sachsen-Anhalt

Entlastung von Lehrkräften bei unterrichtsfernen Aufgaben

Und die anderen Parteien? In den Wahlprogrammen herrscht weitgehend Einigkeit in einem Punkt: Die Lehrkräfte von unterrichtsfernen Aufgaben zu entlasten, etwa der Verwaltungsarbeit. Bis auf die AfD setzen alle Parteien, die derzeit im Landtag sitzen, und das BSW auf Unterstützung durch mehr Personal wie zum Beispiel Schulsozialarbeit oder von Verwaltungs- und Digitalassistenten.

Die bisherigen Koalitionspartner SPD und FDP setzen unterschiedliche Akzente: Die SPD will vor allem die bestehenden 1.200 Studienplätze sichern und älteren Lehrkräften wieder mehr Entlastungsstunden geben. Die FDP möchte auch Fachabiturienten das Lehramtsstudium ermöglichen. Sie schlägt ein strukturiertes 1,5-jähriges Qualifizierungsprogramm für Quereinsteiger vor und eine "Talent-Scouting-Offensive" im Bereich der Jugendarbeit.

Unterricht in einer Schule

Bei einem Projekt der TU Dresden unterrichten Lehramtsstudierende schon während ihres Studiums an Schulen, um dort Praxiserfahrung zu sammeln. Das soll dem Lehrermangel entgegenwirken.

17.02.2026 | 1:58 min

Ausbildung für Lehrer: Grüne und Linke wollen grundlegenden Umbau

Die Oppositionsparteien Grüne und Linke wollen das Ausbildungssystem grundlegender umbauen. Statt einer Lehramtsausbildung entsprechend der Schulformen soll das Studium auf die Stufen ausgerichtet werden (also Primar- und Sekundarbereich).

Die Linke will verbindliche Personalschlüssel gesetzlich festschreiben und 200 zusätzliche Studienplätze schaffen. Die Grünen schlagen Gehaltszuschläge für Mangelregionen und -fächer vor. Auch soll das Referendariat verbessert werden.

AfD will "Experiment Inklusion" beenden

Die bislang größte Oppositionspartei AfD setzt auf die Reaktivierung pensionierter Lehrkräfte und will den Lehrerberuf attraktiver machen durch Stärkung der Autorität und Konzentration auf die eigentlichen Unterrichtstätigkeit. Dazu beitragen soll die Beendigung des "Experiments Inklusion" und dass Flüchtlinge nur noch in Sonderklassen unterrichtet werden.

Sachsen-Anhalt, Hettstedt: Besucher einer AfD Wahlkampfveranstaltung in Hettstedt stehen für Autogramme vor einem Zelt mit dem Spitzenkandidaten Siegmund. Die AfD führt in den Umfragen zur Landtagswahl. Die Sachsen-Anhalter wählen am 06. September einen neuen Landtag.

Die AfD liegt in Umfragen vorn – sie will "Geschichte schreiben". Sänger Herbert Grönemeyer will mit einer Initiative gleichzeitig Menschen aus dem ganzen Land zusammen bringen.

28.08.2026 | 2:59 min

Das BSW, das aktuell nicht im Landtag sitzt, fokussiert weniger auf die Ausbildung neuer Lehrkräfte als auf die Arbeitsbedingungen: Die Unterrichtsstunden sollen reduziert werden, es soll mehr Vertretungsreserve geben und einen verlässlichen Berufseinstieg für alle Absolventen.

Weil all die Maßnahmen nicht schnell umzusetzen sind, wünscht sich Solveig Lamontain in Gardelegen vor allem eins: Mehr Freiheiten, sich selbst um künftige Lehrerinnen und Lehrer bemühen zu können.

Annette Pöschel berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Sachsen-Anhalt.

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Über dieses Thema berichtete heute in Deutschland am 31.08.2026 ab 14 Uhr.
Themen
BildungSchuleWahl in Sachsen-AnhaltCDUAfDSPDGrüneDie LinkeBündnis Sahra Wagenknecht

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