Wahl in Sachsen-Anhalt:Wie wahrscheinlich ist eine absolute Mehrheit für die AfD?
von Kathrin Wolff
Die AfD liegt vor der Wahl in Sachsen-Anhalt klar vorn. Eine absolute Mehrheit ist nach jetziger Umfragelage aber eher unwahrscheinlich, wie unsere Rechenbeispiele zeigen.
Im aktuellen ZDF-Politbarometer Extra für Sachsen-Anhalt kommt die AfD auf 40 Prozent.
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Das scheint auf den ersten Blick noch weit von einer absoluten Mehrheit entfernt:
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Doch nicht alle Parteien werden es bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. Neben Kleinstparteien sieht das aktuelle Politbarometer auch FDP und BSW darunter.
Was ist die Fünf-Prozent-Hürde?
Für eine Regierungsmehrheit sind die im Landtag vertretenen Parteien und die Zahl ihrer Sitze relevant. Parteien unter fünf Prozent fallen da raus.
Nach dem aktuellen Politbarometer gehen insgesamt neun Prozent der Stimmen an Parteien, die unter der Fünf-Prozent-Hürde liegen. Damit würde es für eine absolute Mehrheit reichen, mehr als 45,5 Prozent der Stimmen zu erhalten.
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Schaffen es zudem die Grünen, die in der Umfrage bei sechs Prozent liegen, nicht in den Landtag, sinkt die Schwelle für eine absolute Mehrheit weiter. Würden insgesamt 15 Prozent der abgegebenen Stimmen verfallen, also an Parteien gehen, die an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, läge die absolute Mehrheit bei mehr als 42,5 Prozent:
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Weitere Faktoren: Fehlerbereich, Mobilisierung, Unentschlossene
Zudem haben alle Umfragen einen Fehlerbereich. Für Parteien mit einem Wert um die 40 Prozent liegt der bei gut plus/minus drei Prozentpunkten. Nach den Politbarometer-Daten könnte die AfD also aktuell mit 37 bis 43 Prozent der Stimmen rechnen.
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Zudem kann bis zum Wahlsonntag noch einiges passieren. Die Parteien können unterschiedlich erfolgreich dabei sein, Menschen an die Urne zu holen, und Wählende können sich noch umentscheiden. Laut ZDF-Politbarometer wissen 31 Prozent der Befragten noch nicht sicher, wen oder ob sie wählen wollen.
Eine absolute Mehrheit der AfD in Sachsen-Anhalt erscheint nach dem aktuellen Politbarometer also nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich.
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