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Wahlkreise in Sachsen-Anhalt: Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Grafiken

Landtagswahl in Karten:Sachsen-Anhalt: Alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen

von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries, M. Zajonz

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Wie schneiden die Parteien und Kandidierenden bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ab? Alle Ergebnisse nach Erst- und Zweitstimme in Grafiken.

Eine Collage aus Symbolen der einzelnen Parteien und dem Wappen von Sachsen-Anhalt hinter einer Wahlkreiskarte.

Welche Partei liegt bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2026 vorne? Welche Koalitionen sind möglich? Hochrechnung: der aktuelle Stand am Wahlabend im Video.

06.09.2026 | 1:53 min

Wen haben die Menschen bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in den Wahlkreisen gewählt? In den nachfolgenden Grafiken können Sie die Auszählung live verfolgen - vom Zwischen- bis zum Endergebnis. Die Daten aktualisieren sich im Laufe des Abends automatisch.

Sobald mindestens ein Viertel der Wahlbezirke eines Wahlkreises ausgezählt ist, tauchen die ersten Zwischenergebnisse in den Karten und Tabellen auf. Zu Beginn des Wahlabends kann es aber zu Verzögerungen kommen, weil die Daten der Landeswahlleitung vor Veröffentlichung ausführlich geprüft werden.

Sachsen-Anhalt: Karte mit Erststimmen

Schraffierte Wahlkreise und Grafik-Balken zeigen Zwischenergebnisse - diese Regionen sind noch nicht vollständig ausgezählt. In Parteifarben eingefärbte Regionen ohne Schraffur sind vollständig ausgezählt. Tippen Sie auf einen Wahlkreis, um detaillierte Zwischenstände und Ergebnisse zu sehen.

In der Karte sehen Sie die Ergebnisse nach Erststimmen. Mit dieser Stimme werden einzelne Kandidierende gewählt, die den Wahlkreis im Landtag repräsentieren sollen, insgesamt sind es 41. Wer die meisten Stimmen erhält, gewinnt das Direktmandat.

Erststimme: Landtagswahl Sachsen-Anhalt

ZDFheute Infografik

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Sachsen-Anhalt: Karte mit Zweitstimmen

Mit der Zweitstimme werden Parteien gewählt. Sie ist entscheidend für die Zusammensetzung des künftigen Landtags. Denn mit ihrer Hilfe wird bestimmt, welche Partei wie viele Sitze bekommt. Vorausgesetzt, die Partei erreicht die Fünf-Prozent-Hürde: Nur Parteien, die landesweit mindestens fünf Prozent der Stimmen erhalten haben, ziehen in den Landtag ein.

Auch hier können Sie die Auszählung live verfolgen. Zwischenergebnisse werden schraffiert, komplett ausgezählte Wahlkreise vollständig eingefärbt.

Zweitstimme: Landtagswahl Sachsen-Anhalt

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Sachsen-Anhalt: Ausführliche Ergebnisse der Landtagswahl 2026

Wie stark sowohl die antretenden Parteien als auch die Kandidierenden in Ihrem Wahlkreis abgeschnitten haben, finden Sie in folgender Tabelle.

Mit der Suchfunktion können Sie nach Ihrem Wahlkreis, Ihrer Gemeinde oder bestimmten Kandidierenden suchen. Der passende Wahlkreis wird dann in der Tabelle angezeigt. Eventuell müssen Sie durch die Ergebnisseiten klicken, weil beispielsweise Personen mit dem gleichen Nachnamen antreten.

Wahlkreis-Ergebnisse: Landtagswahl Sachsen-Anhalt

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Landtagswahl in Sachsen-Anhalt
:Alle Zahlen zur Wahl in Grafiken

Sachsen-Anhalt hat gewählt. Hier finden Sie im Lauf des Abends alle Grafiken - von der Hochrechnung über mögliche Koalitionen bis zum Wahlverhalten.
von Kathrin Wolff
Eine Collage aus Farben der einzelnen Parteien und dem Wappen von Sachsen-Anhalt hinter dem Landtag von Magdeburg.
Grafiken
Über dieses Thema berichtet das ZDF in der Sendung „Wahl in Sachsen-Anhalt“ am 06.09.2026 ab 17:40 Uhr.
Themen
Sachsen-AnhaltWahl in Sachsen-Anhalt

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