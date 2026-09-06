Wahl in Sachsen-Anhalt: AfD liegt in Prognose klar vor CDU

Die AfD liegt bei der Wahl deutlich vor der CDU. Laut Hochrechnung erreicht sie knapp keine absolute Mehrheit. Die Mehrheitsverhältnisse im neuen Landtag sind noch unklar.

Die AfD liegt deutlich vor der CDU. Unklar ist noch, wie viele Parteien in den Landtag einziehen und wie damit die Mehrheitsverhältnisse aussehen. 06.09.2026

Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wird die AfD klar stärkste Kraft. Sie kommt mit ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund laut einer ersten Hochrechnung auf 44,1 Prozent der Stimmen. Die CDU mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Sven Schulze liegt mit 18,5 Prozent deutlich dahinter.

Danach folgen die Linke mit 9,2 Prozent und die SPD mit ebenfalls 8,8 Prozent. Die Grünen kommen demnach auf 8,7 Prozent und würden damit auch klar in den Landtag einziehen. Die FDP scheitert laut Prognose mit 2,4 Prozent klar an der Fünf-Prozent-Hürde. Das BSW muss um den Einzug in den Landtag bangen. Die Prognose sieht das Bündnis bei 4,8 Prozent.

Mehrheitsverhältnisse im Landtag noch unklar

Die künftigen Mehrheitsverhältnisse im Landtag werden stark davon abhängen, wie viele Parteien im Parlament vertreten sein werden. Entscheidend dürfte sein, ob das BSW den Einzug in den Landtag schafft. Denkbar ist auch eine absolute Mehrheit für die AfD in Sachsen-Anhalt. Wenn die AfD nicht allein regieren kann, dürfte die Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt sehr schwierig werden.

Laut der Hochrechnung von 18:32 Uhr sind fünf Parteien im künftigen Landtag vertreten. Bei insgesamt 83 Sitzen liegt die absolute Mehrheit bei 42 Sitzen. Die AfD stellt laut der Hochrechnung 41 Abgeordnete und hätte damit aktuell keine absolute Mehrheit. Knapp erreichen würden diese rechnerisch demnach CDU, SPD, Grüne und Linke zusammen.

Die Wahlbeteiligung in Sachsen-Anhalt war mit 80 Prozent sehr hoch. Vor fünf Jahren lag sie bei lediglich 60,3 Prozent.

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Weidel: AfD hat "klaren Regierungsauftrag"

AfD-Chefin Alice Weidel sprach im ZDF von einem "historischen Ergebnis". Sie betonte: "Das ist ein ganz klarer Regierungsauftrag." Die stärkste Partei habe immer den Auftrag, eine Regierung zu bilden. Ministerpräsident und Sachsen-Anhalts CDU-Chef Schulze räumte die Niederlage seiner Partei ein und gratulierte der AfD zum Wahlsieg.

Alice Weidel (AfD) sieht ein historisches Ergebnis für ihre Partei. Der Landesverband sei völlig unabhängig in der Frage, wie er nun mit dem Wahlergebnis umgehe. 06.09.2026 | 2:50 min

Das Wahlergebnis dürfte auch eine Belastungsprobe für die Arbeit der schwarz-roten Koalition in Berlin unter Bundeskanzler Friedrich Merz darstellen. Kanzleramtsministerin Nina Warken (CDU) sprach von einer "Zäsur" für die CDU. Es sei ein "sehr, sehr schwieriges Ergebnis", räumte sie im ZDF ein.

Kanzleramtsministerin Nina Warken (CDU) spricht nach der ersten Prognose von einem "sehr schwierigen Ergebnis". Der Reformkurs im Bund sei eine Herausforderung, man müsse Menschen mehr mitnehmen. 06.09.2026 | 4:10 min

In Sachsen-Anhalt regieren derzeit CDU, SPD und FDP

Bei der Wahl vor fünf Jahren kam die CDU auf 37,1 Prozent, die AfD auf 20,8 Prozent, die Linke auf 11,0 Prozent, die SPD auf 8,4 Prozent, die FDP auf 6,4 Prozent und die Grünen auf 5,9 Prozent. Alle anderen Parteien erzielten zusammen 10,4 Prozent.

Anschließend bildeten CDU, SPD und FDP die sogenannte Deutschland-Koalition. An der Spitze stand als Ministerpräsident zunächst Reiner Haseloff von der CDU. Im Januar löste ihn Sven Schulze als Regierungschef ab.

Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern folgen

Bereits in zwei Wochen stehen zwei weitere Landtagswahlen an. Am 20. September wird sowohl in Berlin als auch in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Auch der Ausgang dieser beiden Wahlen wird mit Spannung erwartet und könnte erheblichen bundespolitischen Einfluss haben. In Berlin regiert derzeit eine Koalition aus CDU und SPD, in Mecklenburg-Vorpommern ein Bündnis aus SPD und Linken.

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